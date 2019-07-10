Обзор AXPER Online 2CH. Видеорегистратор с онлайн трекингом

2019-07-10, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - AXPER Online 2CH; [253]
Согласитесь, современные автомобильные видеорегистраторы уже давно не те примитивные девайсы, которые способны лишь записывать видео. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию прямое тому доказательство. Встречайте, перед вами 2х канальный видеорегистратор AXPER Online 2CH. В первую очередь, данный девайс сумеет привлечь внимание покупателей именно своим функционалом. Однако главными потребителями AXPER Online 2CH, как нам кажется, станут различные компании, которым необходим надежный помощник, позволяющий контролировать свой транспорт: такси, грузовики, автобусы и т.д. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном видеорегистраторе. Внутри коробки находится все необходимо для полноценной работы. В комплект поставки входит следующее:
  • Автомобильный видеорегистратор AXPER Online 2CH
  • Кабель питания
  • SOS-кабель
  • 3М-скотч
  • Реле 4PIN
  • Документация

Особенности

  • Конструкция видеорегистратора: обычная, без экрана
  • Количество камер: 2
  • Количество каналов записи видео/звука: 2/1
  • Поддержка HD: 1080p
  • Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
  • Режим записи: циклическая
  • Функции: датчик удара (G-сенсор), GPS
  • Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик
  • Угол обзора: 140° (по диагонали)
  • Запись события в отдельный файл
  • Формат записи/видеокодек: MP4 / H.264
  • Емкость аккумулятора: 450 мАч
  • Подключение к компьютеру по USB
  • Беспроводное подключение: Wi-Fi, 3G
  • Размеры (ширина x высота x толщина): 69x52x109 мм
  • Вес: 225 г
  • Дополнительные функции: отключение двигателя, клавиша экстренной помощи, блокировка изъятия карты SIM / карты памяти, открый ввод-вывод канал для информации OBD / CANBUS / RS232

Внешний вид и функционал

Дизайн видеорегистратора, как нам кажется, придется по душе всем. Устройство сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля и, что самое главное, его можно установить не заметно от глаз прохожих.

Видеорегистратор крепится на 3М скотч. В комплектации с устройством их сразу два. Кроме того, разработчики предусмотрели и крепление на специальный штатив, на случай если покупателя не устраивает установка на лобовое стекло.

При необходимости видеорегистратор можно легко снять с основного крепления.

Чуть ниже от крепления размещен регулируемый по вертикале объектив камеры с углом обзора в 140 градусов. Запись ведется в разрешении Full HD.

На противоположной стороне расположилась салонная камера, IK подсветка и датчик освещенности. Камера неплохо показывает себя в работе. Угла обзора в 90 градусов более чем достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее в салоне автомобиля.

Чуть ниже можно увидеть индикатора состояния работы: питание, GPS и GSM сигналов.

Подключение к спутникам происходит практически сразу же после подачи питания. Связь держится уверенно и не прерывается.

На одной из боковых граней вынесены два защищенных разъема под SIM и microSD карту (до 32 Гб).

Видеорегистратор AXPER Online 2CH работает на базе процессора ARM Cortex A7 Quad-Core 1.2 ГГц MT6582. Кроме того, устройство получило под свое управление аккумулятор мощностью в 450 мАч. Начинка не самая топовая, однако ее достаточно для стабильной работы устройства без всяких зависаний.

Рядом с разъемом microUSB находится несъемный кабель для питания (12-24V) и подключения интерфейсов. Следует отметить, что для того, чтобы устройство работало корректно, обязательно обратитесь за помощью к специалистам. Длины кабеля более чем достаточно, чтобы провести все скрытно. Есть даже возможность подключить дополнительный источник питания, который будет обеспечивать работу видеорегистратора во время режима «сна».

Пользователям понравится то, что разработчики добавили отдельную кнопку SOS, которую можно разместить на любое удобно для вас место. Данная функция позволяет, в случае необходимости отправить уведомление о том, что вам требуется помощь.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в комплекте есть специальное размыкающее реле врезки в управляющий канал питания топливного насоса, который позволяет удаленно остановить двигатель автомобиля в случае необходимости.

Программное обеспечение

Теперь о самом главном – программном обеспечении видеорегистратора. Следует отметить, что весь функционал практически полностью связан с облачным сервисом. Другими словами, управлять и настраивать устройство можно лишь через мобильное приложение CarMatrix, либо через веб-сайт tracksolid.com.

Все очень просто и удобно. Для начала необходимо зарегистрировать свой аккаунт, после чего добавить свой видеорегистратор.

Сразу же хочется отметить, что данное решение идеально подойдет для компаний с небольшим автопарком: почтовые, курьерские службы, доставка и многое другое. Подключение к облачному сервису осуществляется посредством интернет-подключения при помощи SIM-карты.

Понравилось то, что разобраться в работе приложения можно интуитивно. Пользователю дается возможность следить за местоположением водителя и полностью просмотреть весь проделанный маршрут.

Кроме того, вы можете выставить определенную геозону, при выходе из которой вам придет уведомление о том, что автомобиль покинул данную территорию.

В данном случае разработчики добавили возможность подключиться к камере видеорегистратора в режиме реального времени и просмотреть все происходящее в салоне и перед автомобилем. Кроме того, данное приложение дает возможность даже пообщаться с водителем при помощи голосового сообщения. Для этого достаточно нажать и удерживать значок «Микрофон» и говорить. Есть небольшая задержка, приблизительно 2 секунды.

Помимо этого, приложение позволяет записывать видеоролики в облачное хранилище, чтобы сохранить важные видео материалы.

Самое главное в данном сервисе то, что он совершенно бесплатен. Пользователи могут назначить на каждое устройство номера, дать названия и отслеживать каждый автомобиль по отдельности. Понравится то, что здесь нет никаких лимитов и ограничений на количество добавленных устройств и размер видеороликов, если не считать хранение удаленного видео ролика и записанных треков сроком в 1 месяц. Лично нам кажется, что этого более чем достаточно.

В любом случае приложение и веб-сервис лучше изучить детально и тщательно. Пользователям дается огромное количество возможностей, среди которых предлагаем отметить несколько:
  • Возможность просмотра онлайн картинки с камер со звуком
  • Отслеживание передвижений автомобиля в режиме онлайн
  • Просмотр информации по пройденному расстоянию и текущего местоположения
  • Передача звука непосредственно в автомобиль
  • Скачивание и просмотр записанных видео из облака
  • Получение уведомления на мобильное устройство о различных событиях: превышение скорости, стиль езды и многое другое.

Запись видео

Основная камера видеорегистратора записывает видео в разрешении Full HD. К сожалению, менять разрешение и функции записи видео возможности нет. Салонная камера записывает видео в черно-белой картинке, что позволяет существенно экономить место на карте памяти. Дневная запись показывает себя хорошо. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо, что позволяет использовать записанный видео материал в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Однако в ночное время суток номера машин засвечиваются. Далее предлагаем ознакомиться с записанным видео материалом.

Основная камера (День)

Основная камера (Ночь)

Салонная камера

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору AXPER Online 2CH. Данное решение идеально подойдет для небольших компаний, которые имеют свой автопарк. Благодаря бесплатному облачному сервису вам не придется переплачивать за дополнительный функционал. Связь с видеорегистратором ведется за счет подключения к Интернету при помощи обычной SIM с 3G связью. Вы легко сможете контролировать своих водителей, их маршрут передвижения и многое другое. Несмотря на свои большие габариты устройство отлично вписывается в интерьер любого автомобиля. Обычным пользователям, которые приобретают данный видеорегистратор для личного пользования, может не понравится лишь один нюанс – сложность самостоятельного подключения всех функций для полноценной работы. Без помощи специалистов не обойтись. Что касается минусов, следует отметить не самый высокий битрейт и отсутствие возможности менять настройки записи. Если говорить в целом, видеорегистратор AXPER Online 2CH показывает неплохие результаты в работе и, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих.

Комментарии и отзывы AXPER Online 2CH
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