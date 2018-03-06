Обзор Artway MD-910. Многофункциональный видеорегистратор с двумя камерами

Artway MD-910 обзор

Современные видеорегистраторы буквально покорили большинство автовладельцев своими возможностями. Если раньше они были предназначены лишь для записи видео, то сегодня данные устройства превратились в многофункциональные решения с множеством интересных функций. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Artway. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор Artway MD-910, построенный на базе ОС Android, который включает в себя сразу 11 полезных функций. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Само устройство Artway MD-910

Камера заднего вида

GPS-модуль

Автомобильная зарядка

Кабель USB-miniUSB

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 11000 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

4-х ядерный процессор QUAD CORE ARM

Количество камер: 2

Количество каналов записи видео/звука: 2/1

Запись видео: FullHD 1920×1080 при 30 к/с

Режим записи: циклическая

G-сенсор

GPS

Встроенный микрофон, встроенный динамик

Подключение внешних камер

Матрица камеры: CMOS 1/4" 2 млн пикс.

Угол обзора: 170° (по диагонали)

Материал линз: стекло

Автостарт записи, отключение по таймеру, запись файла после отключения питания

Формат записи/видеокодек: MP4 / H.264

Емкость аккумулятора: 1000 мАч

Время работы от аккумулятора: 20 минут

Диагональ экрана: 7 дюймов (1280×480), сенсорный

Wi-Fi, GPRS

Встроенная память: 16 Гб

Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) до 64 Гб

GPS-информатор с функцией голосового оповещения, CAR ASSIST, GPS-трекер

Дополнительная водонепроницаемая выносная камера со встроенной LED подсветкой

Система помощи при парковке

Внешний вид

Устройство выполне в "Г"-образной форме. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Корпус видеорегистратора сделан из прочного пластика.

На лицевой части устройства обосновался 7-дюймовый сенсорный дисплей. Чуть ниже от него можно увидеть прорезиненную вставку на которой расположилась кнопка вкл/выкл.

На противоположной стороне находится поворотная фронтальная камера.

На верхней части нижней площадки установлен динамик и кнопка Reset.

На нижней части устройства расположились две ножки для крепления (3М скотч) на переднюю панель автомобиля. Здесь же можно увидеть отверстия для вентиляции и отверстие для специального крепления, которого, к сожалению, в комплектации не наблюдается.

На одной из граней обосновались следующие разъемы: порт microUSB, вход для подключения камеры заднего вида, слот для SIM и microSD карт и вход для подключения GPS антенны.

Дополнительная камера заднего вида защищена от попадания влаги, что позволяет установить ее снаружи автомобиля для использования в качестве дополнительного помощника при парковке. Однако в данном случае, для ее установки, желательно обратиться к специалистам. Кабель для подключения камеры достаточной длины для того, чтобы протянуть ее в любое удобное место автомобиля, будь то в салоне, либо над задним номером.

GPS антенна крепится либо на лобовое стекло, либо на переднюю панель автомобиля при помощи 3М скотча.

Начинка

Постоянный доступ в Интернет

Звонок в салон

Отслеживание автомобиля

Установка приложений из Play Market

Просмотр видео

Прослушивание музыки

Общение в сети

В целом дизайн устройства отлично вписывается в интерьер любого автомобиля. Да, из-за больших габаритов девайса, видеорегистратор будет привлекать к себе внимание злоумышленников, но от этого есть меры предосторожности с которыми мы познакомимся чуть позже.Перед нами полноценный планшет с 7 дюймовым сенсорным дисплеем, построенный на базе ОС Android. За работу устройства отвечает четырехядерный процессор QUAD CORE ARM, которого вполне достаточно для того, чтобы работать без всяких лагов и тормозов. Кроме того, устройство поддерживает SIM-карты, что позволяет получить огромное количество полезных функций. Среди них отдельное внимание следует уделить следующим:

На борту 16 Гб встроенной памяти, которую можно увеличить при помощи карты памяти еще на 64 Гб. Другими словами, вы легко сможете не только записывать видео ролики с поездки, но и установить необходимые для работы приложения с PlayMarket.

Благодаря внешнему GPS-модулю вы можете использовать данное устройство в качестве навигатора с функцией голосового оповещения. Порадовало то, что устройство оповещает о приближении к радарным комплексам, системам контроля Автодория и другим, которые внесены в базу данных устройства. База данных, при использовании SIM-карты для доступа к Интернет подключению, будет обновляться автоматически. Кроме того, следует отметить, что GPS-трекер дает возможность отслеживать текущее местоположение устройства, либо ознакомиться с историей передвижения автомобиля по карте. Не обязательно использовать навигационную программу, которая предустановлена в устройстве, при желании вы можете загрузить любое удобное для вас приложение.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в устройстве есть Wi-Fi модуль, открывающий для владельца множество возможностей. При необходимости вы легко сможете скачать на свой смартфон записанные видео ролики. Это позволяет передать карту памяти, в случае ДТП, сотруднику ДПС, и не переживать за сохранность файлов. Другой приятной функцией является возможность раздавать Интернет другим пассажирам. Для этого необходимо будет установить SIM-карту с доступом в Интернет.

Большинству автовладельцам понравится возможность прослушивать через Artway MD-910 закаченную на устройство музыку при помощи FM-трансмиттера. Вы задаете необходимую передаваемую радио частоту и ловите ее через автомагнитолу, и наслаждаетесь музыкой.

Дисплей

7-дюймовый сенсорный дисплей получил под свое управление неплохие углы обзора и достаточный диапазон настройки яркости. Единственное что нам не понравилось, так это сенсорная составляющая. Экран плохо реагирует на нажатия, приходится нажимать сильнее обычного.

CAR ASSIST

Обязательно советуем перед началом работы установить на свой смартфон приложение CarAssist и поближе познакомиться с его работой. Данное приложение, благодаря функции GPRS, дает возможность просматривать через камеру видеорегистратора текущую ситуацию рядом с автомобилем, при этом делать это можно с любого расстояния. Кроме того, приложение может автоматически присылать короткие видеоролики с камер регистратора в случае несанкционированных действий с вашим автомобилем. Другими словами, если злоумышленники попытаются взломать автомобиль, ударить по нему, то видеорегистратор запишет все их действия и отправит на ваш смартфон 10-ти секундные видео. Согласитесь, дополнительная система безопасности еще никому не помешала. Для того, чтобы начать работать с данным приложением необходимо синхронизировать оба устройства друг с другом при помощи специального QR-кода, который появляется на экране видеорегистратора.

Запись видео

День основная камера

Однако есть один нюанс, устройство получило под свое управление аккумулятор мощностью 1000 мАч, которого хватает приблизительно на 20 минут работы в активном режиме. Полной зарядки, в теплое время года, хватает приблизительно на всю ночь в режиме сна. Однако если вы решите оставить свой автомобиль на длительный срок без внимания, то придется позаботиться о дополнительном питании, к примеру подключении его к Pawer Bank, либо на прямую к аккумулятору.Устройство записывает видео в формате FullHD при 30 к/с. Не сказать, что запись видео роликов является главным достоинством видеорегистратора. Однако их вполне достаточно для того, чтобы использовать записанные ролики в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Видео ролики с двух камер записываются в отдельные файлы. Далее предлагаем посмотреть на записанный видео материал:

День камера заднего вид