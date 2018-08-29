Обзор Bookly. Читать стало еще удобнее

2018-08-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Bookly; [15]
Иногда мы пишем обзоры на полезные приложения, которые интересны лишь определенной массе людей — спортсменам, людям, сидящим на диете, читающим пользователям или тем, кто изучает английский язык. Достаточно легко найти в сети крутой шутер или гоночку, так как все об этом говорят и играют часто, а вот если вы любите читать и хотите что-то полезное в этой сфере, то будет заметно труднее. Например, откопать Bookly было очень трудно — в сети нет практически обзоров данного продукта, нет какой-то внятной информации о функциях, а ведь это шикарный продукт. Программа открывает пользователю, читающему книги, громадный набор возможностей для самореализации и экономии времени. Так что если вы читаете постоянно, много и хотите это как-то держать в одном приложении, то присмотритесь к этому обзору — Bookly действительно лучшее, что я нашел для любителей окунуться в художественную литературу. И не только.

Чтение

Для начала нужно добавить книгу, которую вы купили и планируете читать. Да, это программа не относится к электронным читалкам и покупать книги здесь нельзя, суть продукта совершенно в другом. Итак, для добавления книги в ваш список можно воспользоваться поиском в интернете или просканировать ISBN-код, который указан на этикетке книги. Экземпляр сразу добавляется вам в библиотеку со всей информацией — количеством страниц, автором и так далее. И, теперь вы можете нажать кнопку старта и отправиться читать, а программа будет считать, сколько времени вы потратили. Это удобно во множестве ситуаций. Я, к примеру, не могу остановиться и бывает читаю до глубокой ночи, а такое приложение меня бы контролировало. Либо же вы наоборот хотите читать больше и таймер вам в этом случае сильно поможет. Можно поставить на паузу или вовсе остановить чтение, записав на какой странице вы остановились.

Информация о книге

Дальше, когда книга уже находится у вас в архиве, вы можете посмотреть информацию о ней — сколько времени вы потратили на чтение, сколько страниц уже прочитали. Есть отличная статистика с данными о количестве прочитанных страниц за определенный день. Например, в субботу я прочитал 100 страниц, а в понедельник всего 28. Вы заходите в программу и сразу видите, в какие дни удается читать более активно, а когда нет времени или сил. Информация довольно полезная, если вы действительно следите за своим темпом и продуктивностью.

Бонусы

Мне очень понравилось, что в программе есть целый раздел для достижений. То есть, если вы прочитали книгу, побили рекорд, осилили сотню новых книг или что-то в таком духе, то вам будут давать разнообразные достижения. Это никак не влияет на продуктивность во время чтения, но приятно же получать условные награды за труд. Помимо этого, у вас есть возможность поставить себе цель на неделю или месяц. Например, указываете сколько часов хотите потратить на чтение и спокойно себе заниматься любимым делом, а потом смотреть, удалось ли побить рекорд или достигнуть задуманной цели.

Итог

Программа просто шикарная — вы засекаете сколько времени потратили на чтение, плюс всегда держите библиотеку под рукой и можете посмотреть на статистику или что-то в таком духе. Добавим сюда наличие удобного интерфейса, целей и достижений — получается настоящая интерактивная игра, где вы мотивируете себя осилить больше полезной информации. И это работает. Я сам много читаю, но с приложением удается толстенные детективы читать буквально за три дня, так как хочется же очередное достижение получить. Можно так и подрастающее поколение мотивировать.


Комментарии:
Смартфон Sony Xperia XZ3 получит 5,7-дю...
Смартфон Sony Xperia XZ3 получит 5,7-дюРесурс SlashLeaks опубликовал рендер, на котором оказались сразу четыре палитры смартфона Sony Xperia XZ3...
На российском рынке открылся предварител...
На российском рынке открылся предварителНа российском рынке открылся предварительный заказ на смартфон Oppo Find X. Девайс получил 6,4-дюймовый э...
Xiaomi готовит к выпуску смартфон средне...
Xiaomi готовит к выпуску смартфон среднеКомпания Xiaomi готовит к выпуску смартфон среднего уровня Redmi Note 6 Pro. Сообщается, что новинка выйд...
OPPO выпустила смартфон AX5 с 6,2-дюймов...
OPPO выпустила смартфон AX5 с 6,2-дюймовКомпания OPPO выпустила смартфон среднего уровня AX5 с ColorOS 5.1 на базе операционной системы Android 8...
Монитор Samsung C49J890 оснащен времене...
Монитор Samsung C49J890 оснащен временеКомпания Samsung начинает европейские продажи нового монитора C49J890 с 49-дюймовым экраном, контрастно...
Thermaltake официально представила компь...
Thermaltake официально представила компьКомпания Thermaltake выпустила компьютерный корпус Level 20 GT. Сообщается о применении материнских плат...
Ноутбук ASUS Zenbook Pro 15 оснащен 15,6...
Ноутбук ASUS Zenbook Pro 15 оснащен 15,6В России выходит мощный ноутбук ASUS Zenbook Pro 15 (UX580) с 15,6-дюймовым экраном. Разрешение у аппара...
Смартфона LG V40 ThinQ получит 6,3-дюймо...
Смартфона LG V40 ThinQ получит 6,3-дюймоВ сети появилось фото топового девайса LG V40 ThinQ. Новинка получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 31...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор AOC Q3279VWF. Доступный 32-дюймовый QHD-монитор с MVAОбзор AOC Q3279VWF. Доступный 32-дюймовый QHD-монитор с MVA
Обзор Ticwatch Express. Умные часы на Android Wear 2.0Обзор Ticwatch Express. Умные часы на Android Wear 2.0
Обзор SINBO SS 4045 – Электробритва для настоящих мужчин Обзор SINBO SS 4045 – Электробритва для настоящих мужчин
Обзор REDRAGON BERSERK PRO. Игровые наушники с объемным звуков 7.1Обзор REDRAGON BERSERK PRO. Игровые наушники с объемным звуков 7.1
Обзор беспроводных наушников HARPER HB-217Обзор беспроводных наушников HARPER HB-217
Предварительный обзор DJI Mavic 2. Zoom ...
Предварительный обзор DJI Mavic 2. Zoom На рынке огромное множество разнообразных квадрокоптеров и если вы откроете какой-то профильный интернет-...
Обзор Day One Journal. Ведем дневник...
Обзор Day One Journal. Ведем дневникПриложений для ведения заметок сейчас невероятно много — буквально каждый второй разработчик выпускает по...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DC...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DCСовременные пользователи не желают покупать зеркальные фотоаппараты по целому ряду причин. Первое — это д...
Обзор Super Spell Heroes. Интересная кар...
Обзор Super Spell Heroes. Интересная карДостаточно часто разработчики игровых продуктом стараются придумать что-то интересное и необычное, но у н...
Предварительный обзор Poco F1. Новинка о...
Предварительный обзор Poco F1. Новинка оИногда крупные компании запускают сторонние линейки своей продукции, чтобы опробовать новые стратегии раз...
Alfa Future People V 2018. Юбилейный год...
Alfa Future People V 2018. Юбилейный год10-12 августа под Нижним Новгородом прошел уже юбилейный пятый фестиваль электронной музыки Alfa Future P...
Предварительный обзор Hexgears X-1. Меха...
Предварительный обзор Hexgears X-1. МехаВ последнее время беспроводные клавиатуры, наушники и мышки пользуются повышенным спросом среди пользоват...
Предварительный обзор Fitbit Charge 3. Н...
Предварительный обзор Fitbit Charge 3. НПрежде всего стоит отметить, что современный рынок спортивных браслетов погибает. Это года четыре назад в...
Обзор GameTrack. Собираем библиотеку...
Обзор GameTrack. Собираем библиотекуНа нашем сайте собралось очень много геймеров, большая часть которых хочет как-то собирать свои достижени...
Предварительный обзор Razer Mamba Elite....
Предварительный обзор Razer Mamba Elite.Компания Razer всегда умела радовать своих преданных фанатов высоким качеством продукции и разнообразными...
Обзор Brain It Out! Работаем головой...
Обзор Brain It Out! Работаем головойКазуальные игры пользуются громадной популярностью среди пользователей благодаря своей простоте в использ...
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level В последнее время пользователи получают прямо тьму удовольствия от корпусов, в которых вообще нет каких-т...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor