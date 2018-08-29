Обзор Bookly. Читать стало еще удобнее

Иногда мы пишем обзоры на полезные приложения, которые интересны лишь определенной массе людей — спортсменам, людям, сидящим на диете, читающим пользователям или тем, кто изучает английский язык. Достаточно легко найти в сети крутой шутер или гоночку, так как все об этом говорят и играют часто, а вот если вы любите читать и хотите что-то полезное в этой сфере, то будет заметно труднее. Например, откопать Bookly было очень трудно — в сети нет практически обзоров данного продукта, нет какой-то внятной информации о функциях, а ведь это шикарный продукт. Программа открывает пользователю, читающему книги, громадный набор возможностей для самореализации и экономии времени. Так что если вы читаете постоянно, много и хотите это как-то держать в одном приложении, то присмотритесь к этому обзору — Bookly действительно лучшее, что я нашел для любителей окунуться в художественную литературу. И не только.

Чтение

Для начала нужно добавить книгу, которую вы купили и планируете читать. Да, это программа не относится к электронным читалкам и покупать книги здесь нельзя, суть продукта совершенно в другом. Итак, для добавления книги в ваш список можно воспользоваться поиском в интернете или просканировать ISBN-код, который указан на этикетке книги. Экземпляр сразу добавляется вам в библиотеку со всей информацией — количеством страниц, автором и так далее. И, теперь вы можете нажать кнопку старта и отправиться читать, а программа будет считать, сколько времени вы потратили. Это удобно во множестве ситуаций. Я, к примеру, не могу остановиться и бывает читаю до глубокой ночи, а такое приложение меня бы контролировало. Либо же вы наоборот хотите читать больше и таймер вам в этом случае сильно поможет. Можно поставить на паузу или вовсе остановить чтение, записав на какой странице вы остановились.

Информация о книге

Дальше, когда книга уже находится у вас в архиве, вы можете посмотреть информацию о ней — сколько времени вы потратили на чтение, сколько страниц уже прочитали. Есть отличная статистика с данными о количестве прочитанных страниц за определенный день. Например, в субботу я прочитал 100 страниц, а в понедельник всего 28. Вы заходите в программу и сразу видите, в какие дни удается читать более активно, а когда нет времени или сил. Информация довольно полезная, если вы действительно следите за своим темпом и продуктивностью.

Бонусы

Мне очень понравилось, что в программе есть целый раздел для достижений. То есть, если вы прочитали книгу, побили рекорд, осилили сотню новых книг или что-то в таком духе, то вам будут давать разнообразные достижения. Это никак не влияет на продуктивность во время чтения, но приятно же получать условные награды за труд. Помимо этого, у вас есть возможность поставить себе цель на неделю или месяц. Например, указываете сколько часов хотите потратить на чтение и спокойно себе заниматься любимым делом, а потом смотреть, удалось ли побить рекорд или достигнуть задуманной цели.

Итог

Программа просто шикарная — вы засекаете сколько времени потратили на чтение, плюс всегда держите библиотеку под рукой и можете посмотреть на статистику или что-то в таком духе. Добавим сюда наличие удобного интерфейса, целей и достижений — получается настоящая интерактивная игра, где вы мотивируете себя осилить больше полезной информации. И это работает. Я сам много читаю, но с приложением удается толстенные детективы читать буквально за три дня, так как хочется же очередное достижение получить. Можно так и подрастающее поколение мотивировать.