Обзор Bring!. Шикарный список покупок

2019-07-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Bring!; [52]
Если у вас есть проблемы с покупками и вы не совсем привыкли записывать списки покупок в текстовом варианте, то самое время посмотреть в сторону данного приложения. Оно достаточно удобное, легко осваивается и предоставляет вам просто тьму возможностей по созданию списка продуктов. Давайте более детально изучим этот момент, чтобы вам было понятно, стоит ли приложение потраченного времени и сил.

Несколько списков

Довольно удобно, что разработчики приложения позволяют нам создавать несколько вариантов списков покупок, дабы потом проще было разбираться, почему тот или иной продукт питания находится в определенной корзине. К примеру, вы имеете стандартный список для покупок, которые вы делаете каждый день — хлеб, вода, фрукты и так далее. Также вы собираетесь поехать с друзьями в путешествие и вам нужно закупить продукты в весьма приличном количестве. Забивать свой повседневный список покупок не хочется, а что делать? В этом приложении вы можете просто создать дополнительный список и разделить ваш план покупок, чтобы ничего не мешало и не сбивало с толку. Странно, что до этого решения не додумался раньше кто-то другой, ведь в большей части приложений всего один список для продуктов. Здесь можно все реализовать более качественно и удобно, что лично меня порадовало.

Поиск продуктов

Чаще всего мы вбиваем в список покупок товары при помощи букв — написали «Хлеб» и этот пункт добавился в список, написали «Вода» и то же самое случилось. Однако, это не самый удобный вариант на тот случай, если вы много товаров добавили и потом визуально искать что-то, о чем вы могли забыть, достаточно проблематично. В этом приложении все более гармонично и интерактивно — вы пишете в поиск «Абрикосы», и после выбора в списке появляется карточка с рисунком. Во время покупок вы просто посмотрите на эту карточку и сразу поймете, что нужно кинуть в свою корзину. Это отличный вариант на тот случай, если вам сложно визуализировать текст и вы просто не понимаете, как правильно ориентироваться в записях. С картинками все гораздо проще, особенно если вы ходите по торговому центру с телефоном в руке — даже читать ничего не нужно, и так все понятно. Это громадный плюс, как по мне.

Идеи

Также в приложении есть достаточно неплохой вариант записывать свои идеи для чего-либо. Например, вы решили приготовить романтический ужин и не хотите забыть об этом. Пишете в шаблон идей, добавляете все продукты, которые нужно купить, и потом в любой момент просто достаете смартфон и отправляетесь в ближайший продуктовый магазин. Можно записывать абсолютно любые идеи, которые приходят вам в голову, чтобы потом в определенный момент купить все нужные вам продукты на день рождения или любой другой праздник. Это удобно, чтобы не создавать каждый раз для праздника какой-то список. Правда, никаких дополнительных функций в этом списке идей нет — все стандартные моменты, которые есть и в обычных списках. Видимо, это создано для тех, кто очень часто ходит за покупками для определенных мероприятий. Расскажите, а как вы используете вкладку идей?

Итог

У приложения Bring! есть целый ряд преимуществ над конкурентами и, удивительно, нет ни единого серьезного недостатка. Вы можете создавать списки покупок, можете удобно сортировать задачи и даже записывать идеи, чтобы проще было ходить в магазин. При этом приложение не требует от вас вложения реальных денег — здесь нет ни рекламы, ни каких-то платных функций, ни лишних меню или платной подписки. Просто загружаете и пользуетесь, наслаждаясь возможностями приложения и отличным интерфейсом. Что может быть лучше?

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