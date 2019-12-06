Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобус

2019-12-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Busfor; [41]
Мы довольно часто рассказываем вам об играх и различных приложениях, которые позволяют расслабляться и получать удовольствие от происходящего на дисплее. Однако в этот раз мы решили рассказать именно о доступном приложении, которое позволяет недорого заказать билеты на автобус и уехать туда, куда вам хочется. На текущий момент это лучшее приложение на рынке.

Заказ билетов

Процесс заказа билетов максимально простой и понятный. Для начала пользователю нужно выбрать город, из которого ему нужно уехать — для этого есть выпадающее меню и функция поиска, достаточно удобная. Далее, выбираем город, в который нужно приехать пользователю, там действуют те же функции, что и в первом пункте. После этого нужно выбрать необходимую дату, когда вы планируете выезжать, и количество человек. Стоит отдельно уточнить, что мы выбираем именно дату выезда, а не приезда. Если путь отнимает много времени, а вам нужно быть в определенное время в определенном месте, то лучше просмотреть, сколько занимает дорога, а потом уже скорректировать даты. В плане подбора данных параметров все очень удобно и легко — даже если вы слабо разбираетесь в этом, вы всегда сможете быстро и удобно заказать билеты буквально за пару секунд. За это приложение точно стоит похвалить.

Выбор стоимости

После того, как вы ввели данные о городе назначения и дате, на дисплее появляется меню выбора стоимости. Там указана вся необходимая для пользователя информация — время выезда, стоимость и так далее. Это достаточно удобно, так как пользователь сразу получает все необходимые данные. К примеру, вы ищите самый доступный билет — нажимаете на фильтр, сортируете по стоимости билеты и берете то, что наиболее доступно. Или же вы хотите получить наиболее короткую поездку — тогда тоже можно проверить эту информацию, и заказать то, что подходит больше всего. Лично мне такой вариант сортировки нравится, так как можно быстро просмотреть варианты и найти необходимую возможность уехать дешево и с адекватным временем поездки. В других приложениях это не всегда удаётся из-за неудобного меню и прочих проблем, здесь же дизайнеры постарались и сделали все, как надо.

Бонусы

Начнем с того, что у некоторых билетов нет необходимости что-то распечатывать и носить с собой. Вы можете прямо с телефона заказать себе билет на поездку, после чего достать телефон прямо в автобусе, показать на дисплее нужные данные и ехать в путь. Это очень удобно, так как забыть распечатку очень легко и просто, тогда как без телефона вы, скорее всего, в поездку не отправитесь. Кроме того, в приложении вы можете спокойно выбрать место в автобусе, чтобы сидеть там, где вам удобнее. К примеру, вы хотите ехать впереди, чтобы не так укачивало, или очень хотите сидеть у окна, чтобы вам не давили ноги проходящие рядом люди. Это удобно, но на большинстве сайтов такой функции нет, тогда как в приложении вы легко выбираете подходящее место. Вроде мелочи, но на самом деле очень даже привлекательно выглядит такое решение, которое не требует носить с собой распечатки бумаги.

Итог

В последнее время разработчики мобильных приложений делают все больше и больше интересного контента, который делает нашу жизнь более простой и понятной. Данное приложение поможет тем, кто часто ездит по городам и предпочитает именно автобусы. Это намного дешевле, чем путешествия на самолете или поезде, так что стоит обратить внимание на данное приложение — оно крайне удобно реализовано и позволяет в мгновение ока заказывать билеты, которые сразу находятся в вашем телефоне. Лучше и не придумаешь.

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