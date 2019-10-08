Обзор CARCAM D1. Лучший автомобильный Full HD видеорегистратор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный Full HD видеорегистратор от компании CARCAM, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и в то же время недорогими решениями. Встречайте, перед вами модель D1.

Видео обзор

По данным официального сайта CARCAM, цена на устройство, на момент написания обзора, составляла 2990 рублей. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Следует отметить, что именно цена, в первую очередь, привлечет внимание покупателей.

Комплект поставки

Автомобильный видеорегистратор

Дополнительная камера

Крепление на лобовое стекло автомобиля

Адаптер питания от прикуривателя автомобиля

Устройство поставляется в компактной упаковке из плотного картона. В комплект поставки включено все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находятся:

Внешний вид и функционал

Автомобильный видеорегистратор CARCAM D1 получил под свое управление приятный дизайн, позволяющий вписаться устройству в интерьер любого автомобиля, а благодаря своим небольшим габаритам, девайс практически не будет привлекать к себе внимание прохожих. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди расположен объектив камеры и динамик.

На противоположной стороне устройства находится 2.2-дюймовый iPS-дисплей, рядом с которым размещены функциональные кнопки управления. Следует отметить, что подобное расположение очень удобно.

Слева можно увидеть разъем для подключения дополнительной камеры, микрофон и miniUSB разъем для зарядки устройства.

Справа расположен слот для карты памяти microSD (до 32 Гб) и кнопка Reset.

Сверху размещена кнопка вкл/выкл и разъем для крепления на лобовое стекло автомобиля.

Автомобильное крепление получило удобную конструкцию и угол поворота на 360 градусов. Другими словами, пользователи получили возможность настроить обзор видеорегистратора по вертикали и по горизонтали, а также направить его в салон автомобиля.

Снизу находятся отверстия для вентиляции.

Простое и интуитивно понятное меню позволяет разобраться в настройках устройства даже самым неопытным пользователям.

Разработчики добавили возможность выводить на дисплей сразу две, основную, либо дополнительную камеру.

Также следует отметить, что видеорегистратор оснащен встроенным аккумулятором мощностью 200 мАч, что дает возможность пользователям отключить устройство от питания и вынести его за пределы своего автомобиля. На полной зарядке видеорегистратор сумеет проработать до 10 минут.

Дневная запись (основная камера)

Устройство работает на базе процессора GP6248. 2-мегапиксельная матрица позволяет записывать видео в высоком разрешении Full HD (1920х1080р), а благодаря углу обзора в 140 градусов, видеорегистратор сумеет запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Качество записи на высоте. Дневная запись показывает отличные результаты. Все необходимые детали дорожной обстановки видны отчетливо, как и номера мимо проезжающих автомобилей. Все это позволяет, при необходимости, использовать записанные видео ролики в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Ночная запись также показывает неплохие результаты в работе. Для улучшения качества пользователям дается возможность включить функцию «Ночной режим». Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи с видеорегистратора CARCAM D1:

Ночная запись (основная камера)

CARCAM D1 получил возможность использовать дополнительную камеру, которая входит в комплект поставки. Угол обзора дополнительной камеры составляет 90 градусов, что позволяет установить ее внутри салона и фиксировать все, что происходит сзади вашего автомобиля. Кроме того, благодаря степени защиты от пыли и влаги IP67 пользователям дается возможность использовать дополнительную камеру в качестве парковочной и установить ее непосредственно снаружи вашего авто.

Итоги

Особенности

Тип товара: Автомобильный видеорегистратор

Количество камер: 2

Разрешение видеозаписи: 1080p

Угол обзора: 140°

Конструкция: С выносными камерами

Датчик удара (G-сенсор)

Время автономной работы: 10 минут

Экран: 2.2"

Аккумулятор: 200 мАч

Видеосенсор: 1/2.7" CMOS / GC2053

Максимальный размер карты памяти: 32 ГБ

Процессор: GP6248

Формат видео: AVI

Разрешение фото: 1.3/2/3.5/8/10/12 Мп

Объектив: Стеклянный, 4 линзы, f=2,8 мм, F/2.0, ИК-покрытие

Режим парковки

Видеосенсор дополнительной камеры: 1/6.5" CMOS, GC0406

Разрешение видео дополнительной камеры: 640х480 25 к/с

Угол обзора дополнительной камеры: 90 °

Степень защиты дополнительной камеры: IP67

Пользователям понравится то, что при движении задним ходом, на экран видеорегистратора будут накладываться парковочные линии, позволяющие объективно оценить расстояние до объекта позади вашего автомобиля. Однако для работы данного режима, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Камера будет включаться при переключении селектора передач на задний ход. Для удобства разработчики добавили диодную подсветку, что позволяет использовать дополнительную камеру в любое время суток.Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору CARCAM D1, следует отметить, что перед нами идеальное соотношение цены и качества. Не смотря на свою невысокую стоимость, устройство получило под свое управление все необходимое для современного автовладельца: стильный дизайн, отличный функционал, запись видео в высоком разрешении Full HD, возможность подключать дополнительную камеру и отличную начинку, позволяющая работать видеорегистратору без всяких зависаний. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. CARCAM D1 полностью оправдывает свою стоимость и бьет своих конкурентов на повал.