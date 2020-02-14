Обзор CARCAM Z6. Недорогой автомобильный видеорегистратор-зеркало

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Carcam, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональным и в то же время доступными решениями. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор-зеркало, модель Z6 с дополнительной камерой заднего вида, которую также можно использовать в качестве парковочной. Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Видеорегистратор CARCAM Z6

Дополнительная камера

Комплект держателей

Адаптер питания от прикуривателя

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей и впишется в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Кроме того, CARCAM Z6 позволяет существенно увеличить обзор для водителя, заменив обычное зеркало заднего вида.

На лицевой части зеркала, слева, размещен информативный 4.3-дюймовый дисплей. Здесь же можно увидеть обозначения функциональных кнопок управления и фирменный логотип производителя.

Снизу расположены функциональные кнопки управления и микрофон.

Сверху находятся разъем miniUSB, разъем для карты памяти microSD (до 32 Гб) и вход AV для подключения камеры заднего вида.

На тыльной стороне устройства находится объектив камеры, кнопка Reset и динамик. Объектив камеры можно отрегулировать по всем направлениям. Была использована уже проверенная временем матрица CMOS 1/2.7", которая показывает отличные результаты в работе. Благодаря мягким накладкам и силиконовым креплениям, вам не придется переживать за то, что видеорегистратор повредит пластик и поцарапает поверхность штатного зеркала заднего вида.

Меню видеорегистратора разделено на несколько вкладок. Простой и интуитивно понятный интерфейс позволяет разобраться в настройке устройства даже самым неопытным пользователям. Дается возможность произвести все необходимые настройки: выставить штамп времени/даты, установить государственный номер автомобиля, выбрать разрешение записи, циклическую запись и многое другое.

За счет наличия экрана вы легко сможете просматривать записанные фото и видеоматериалы прямо через видеорегистратор и, при необходимости, предоставить доказательства о вашей невиновности инспектору дорожной полиции прямо на месте ДТП.

Дополнительную камеру можно использовать в двух режимах: для ведения видео записи, либо в качестве парковочной камеры. Во втором случае, для работы, лучше всего обратиться за помощью к специалистам, которые помогут вам правильно установить ее и подключить к фонарю заднего хода. Это позволяет активироваться парковочному режиму лишь во время переключения селектора передач автомобиля на задний ход.

Дневная запись

CARCAM Z6 работает на базе процессора Generalplus 6248, что позволяет работать видеорегистратору без всяких сбоев и зависаний. Основная камера устройства записывает видео в высоком разрешении Full HD (1920х1080 при 30 к/с). Угол обзора составляет 140 градусов, чего более чем достаточно для того, чтобы запечатлеть даже малейшие детали вашей поездки. Дневная запись показала хорошие результаты и полностью справилась с поставленными задачами. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. В ночной записи есть свои нюансы. Сама картинка четкая, а все благодаря поддержке функции ночной съемки. Но при этом номера машин, которые движутся непосредственно спереди вашего автомобиля, засвечиваются. Что касается дополнительной камеры, разрешение составляет 640х480 при 30 к/с, а угол обзора составляет 90 градусов. Как нам кажется, ее лучше использовать в качестве парковочной. Однако вы легко можете установить камеру заднего вида и на заднее стекло автомобиля для ведения записи. В любом случае выбор остается за вами. Далее предлагаем просмотреть примеры записи:

Ночная запись

Итоги

Подводя итоги по CARCAM Z6, следует отметить, что перед нами отличный автомобильный видеорегистратор-зеркало с парковочной камерой, который идеально подойдет для тех, кто ищет для себя недорогое, но в то же время многофункциональное решение. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, запись в высоком разрешении Full HD, поддержка камеры заднего вида (парковочной), отличный функционал и конечно же привлекательная цена.

Характеристики