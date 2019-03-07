Обзор CCleaner. Чистим телефон

2019-03-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - CCleaner; [204]
Мы постоянно что-то загружаем на свой смартфон, удаляем, переносим файлы и папки, сохраняем кэш из браузера или файлы из мессенджеров, а потом не знаем, что с этим всем нужно делать. В таких ситуациях намного эффективнее пользоваться вспомогательными программами, чем заниматься очисткой памяти в ручном режиме. Сегодня мы поговорим о довольно полезной программе, которая позволяет буквально в пару нажатий решить все проблемы с памятью и даже освободить оперативную память от ненужных программ.

Очищаем память

Довольно часто на вашем смартфоне остаются не совсем нужные вещи, которые ничего не делают и просто занимают память устройства. И проблема даже не в том, что какой-то ненужный вам контент занимает пространство, а в том, что найти этот ненужный контент довольно тяжело. К примеру, у меня на смартфоне было множество файлов apk, которыми я уже очень давно не пользовался. Но дело в том, что загружал я их по разным папкам и потом просто забывал. Данная программа мгновенно находит все файлы с данным расширением файла и позволяет удалить их все одним нажатием клавиши. Это очень удобно, ведь если вы загрузили сотни apk и не знаете точно, где они находятся, то программа вас прямо спасет. Тоже самое можно сказать про файлы, которые загружаются программами в память телефона. Да, я имею ввиду фотографии и прочее из мессенджеров.

Найти контент на смартфоне, который сохраняет тот же Telegram, довольно трудно — иногда файлы уходят в отдельные папки, иногда контент загружается просто в память приложения. У некоторых мобильных приложений есть функция очистки памяти, но это большая редкость и практически всегда память нужно чистить самостоятельно. В этом плане CCleaner просто идеально подходит, ведь здесь есть отдельная вкладка, позволяющая вам очистить контент исключительно из приложений. Благодаря всего двум действиям в приложении CCleaner я смог освободить на смартфоне 3,5 гигабайт памяти, хотя раньше я даже не догадывался, что у меня столько пространства занимают файлы, которые я даже не использую. И это при том, что смартфоном я пользуюсь пару месяцев. Если у вас гаджету пара лет, то там намного больше мусора и памяти вы освободите намного больше, я уверен. Обязательно пройдите эти два пункта и удалите ненужный контент со смартфона.

Оперативная память

Освобождать оперативную память от приложений, которые находятся в фоне, тоже иногда необходимо, так как это повышает быстродействие вашего смартфона. Например, если у вас в фоне висит около десятка приложений, то каждое последующее может загружаться заметно дольше и это тормозит рабочий процесс. У некоторых смартфонов с фирменной оболочкой есть возможность очищать оперативную память прямо в прошивке, но это редкость. Намного эффективнее иногда заходить в программу и убирать все программы из фона. Да, здесь есть возможность убрать галочку и «выгнать» не все программы, а только некоторые из них, если вам нужен тот же браузер, к примеру. Это крайне удобно.

Итог

Когда-то давно программа CCleaner для компьютера была просто идеальным решением на каждый день — мы постоянно очищали компьютер от кэша, постоянно удаляли программы через меню приложения и не знали горя. Теперь же такое приложение есть для смартфонов и оно действительно помогает очищать как встроенную, так и оперативную память от лишнего контента. Если вы активно пользуетесь своим смартфоном и хотите получать от него максимум возможностей, то настоятельно рекомендуем обратить свое внимание на этот продукт, ведь он очень полезен и пользоваться базовыми функциями можно бесплатно.

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