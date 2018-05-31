Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для смартфона

Когда я только услышал о данном приложении от своего знакомого, то не поверил. Он мне с уверенностью в лице рассказывал о том, что данная программу превращает обычный смартфон в настоящий зеркальный фотоаппарат. Естественно я в это вообще не поверил, так как никакая программа не может улучшить качество снимков, это просто невозможно. Однако, когда я сам попробовал Camera FV-5, то мнение пришлом изменить. Конечно, это лишь программная надстройка и никак на качество фотографии софт повлиять не может, но при помощи более гибких настроек вы можете действительно достичь более высокого уровня фотографии. Если у вас постоянно есть желание что-то снимать вокруг себя и делать это хочется более качественно и профессионально, то присмотритесь к данному софту — это очень круто. Сегодня я расскажу обо всех преимуществах и недостатках данного решения, чтобы вы понимали нужна вам программа или нет.

Настройки

Начнем с того, что здесь можно настроить баланс белого. Это фишка исключительно полноразмерных фотоаппаратов, тогда как на смартфонах данная функция если и реализована, то только на очень дорогих моделях. Здесь же вы можете самостоятельно выбрить WB, чтобы получить более натуральную картинку. Советую использовать Авто-режим, если вы не сильно понимаете как это работает. Второй момент — можно выбрать ISO. Это позволит сделать картинку более светлой, но на более высоких значениях можно заметить шумы, что не всегда хорошо. Тем не менее, если вы снимаете в помещении или вечером и света не хватает, то неплохо было бы поднять ISO и получить более сочню картинку. Здесь даже есть возможность настройки экспозиции, хотя я слабо верю, что это реализовано правильным образом. Все же, у вас в руках смартфон, а не камера профессиональная, и такие измерения могут быть ошибочными.

Помимо этого, у нас есть возможность выбора фокусировки. Для съемки на улице, где у вас постоянно много объектов в кадре, я советую взять автоматическую фокусировку и снимать так. Для предметной съемки или каких-то арт-решений лучше выбрать фокусировку по нажатию, тогда вы получите более точные снимки и сможете показать именно тот объект, который необходимо. Настроек здесь много, я рассказал лишь о самых основных, но если посмотреть все и потренироваться, то работать с кадром будет интереснее. Очень круто, что разработчик все так реализовал.

Настройки

Мне очень понравилось окно настроек, так как там есть масса элементов, делающих мою жизнь проще и легче. Например, если вам не обязательно снимать в полном разрешении, можно выбрать что-то более простое. Если вам нужно отснять пару сотен фотографий, а память ограничена, то лучше именно так и сделать. Помимо этого, есть масса более детальных настроек для тех, кто хочет знать геолокацию и время съемки, кто хочет изменить папку, куда снимки отправляются. Ничего лишнего, но вот нужные функции здесь имеются и это очень даже круто. Особенно если вы хотите все сделать удобно под себя любимого.

Итог

У камеры имеется Pro-версия, в которой можно еще работать с кривой цвета и менять уровень яркости отдельных оттенков на фотографии. Это уже слишком сложная штука, особенно если вы снимаете на смартфоне. Нужно понимать, что столь тонкие изменения в фотографии требуют детального просмотра и изучения снимка, чтобы вы не переборщили и не сделали фото пластилиновым. Стандартной версии хватает за глаза для того, что просто хочет снимать лучше, чем он делал это ранее. Проблема лишь в том, что если ваш смартфон изначально снимает не очень хорошо, то на шедевр рассчитывать не стоит.