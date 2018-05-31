Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для смартфона

2018-05-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Camera FV-5; [99]
Когда я только услышал о данном приложении от своего знакомого, то не поверил. Он мне с уверенностью в лице рассказывал о том, что данная программу превращает обычный смартфон в настоящий зеркальный фотоаппарат. Естественно я в это вообще не поверил, так как никакая программа не может улучшить качество снимков, это просто невозможно. Однако, когда я сам попробовал Camera FV-5, то мнение пришлом изменить. Конечно, это лишь программная надстройка и никак на качество фотографии софт повлиять не может, но при помощи более гибких настроек вы можете действительно достичь более высокого уровня фотографии. Если у вас постоянно есть желание что-то снимать вокруг себя и делать это хочется более качественно и профессионально, то присмотритесь к данному софту — это очень круто. Сегодня я расскажу обо всех преимуществах и недостатках данного решения, чтобы вы понимали нужна вам программа или нет.

Настройки

Начнем с того, что здесь можно настроить баланс белого. Это фишка исключительно полноразмерных фотоаппаратов, тогда как на смартфонах данная функция если и реализована, то только на очень дорогих моделях. Здесь же вы можете самостоятельно выбрить WB, чтобы получить более натуральную картинку. Советую использовать Авто-режим, если вы не сильно понимаете как это работает. Второй момент — можно выбрать ISO. Это позволит сделать картинку более светлой, но на более высоких значениях можно заметить шумы, что не всегда хорошо. Тем не менее, если вы снимаете в помещении или вечером и света не хватает, то неплохо было бы поднять ISO и получить более сочню картинку. Здесь даже есть возможность настройки экспозиции, хотя я слабо верю, что это реализовано правильным образом. Все же, у вас в руках смартфон, а не камера профессиональная, и такие измерения могут быть ошибочными.

Помимо этого, у нас есть возможность выбора фокусировки. Для съемки на улице, где у вас постоянно много объектов в кадре, я советую взять автоматическую фокусировку и снимать так. Для предметной съемки или каких-то арт-решений лучше выбрать фокусировку по нажатию, тогда вы получите более точные снимки и сможете показать именно тот объект, который необходимо. Настроек здесь много, я рассказал лишь о самых основных, но если посмотреть все и потренироваться, то работать с кадром будет интереснее. Очень круто, что разработчик все так реализовал.

Настройки

Мне очень понравилось окно настроек, так как там есть масса элементов, делающих мою жизнь проще и легче. Например, если вам не обязательно снимать в полном разрешении, можно выбрать что-то более простое. Если вам нужно отснять пару сотен фотографий, а память ограничена, то лучше именно так и сделать. Помимо этого, есть масса более детальных настроек для тех, кто хочет знать геолокацию и время съемки, кто хочет изменить папку, куда снимки отправляются. Ничего лишнего, но вот нужные функции здесь имеются и это очень даже круто. Особенно если вы хотите все сделать удобно под себя любимого.

Итог

У камеры имеется Pro-версия, в которой можно еще работать с кривой цвета и менять уровень яркости отдельных оттенков на фотографии. Это уже слишком сложная штука, особенно если вы снимаете на смартфоне. Нужно понимать, что столь тонкие изменения в фотографии требуют детального просмотра и изучения снимка, чтобы вы не переборщили и не сделали фото пластилиновым. Стандартной версии хватает за глаза для того, что просто хочет снимать лучше, чем он делал это ранее. Проблема лишь в том, что если ваш смартфон изначально снимает не очень хорошо, то на шедевр рассчитывать не стоит.


Комментарии:
Смартфон Xiaomi Mi8 получил систему 3D-с...
Смартфон Xiaomi Mi8 получил систему 3D-сКак и ожидалось, сегодня компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Mi8, слухи о котором...
Появилась информация о загадочном компью...
Появилась информация о загадочном компьюКомпания Dell проектирует Windows-устройство с двумя экранами и операционной системой Windows 10. Аппарат...
Выпуском Google Pixel 3 займется произво...
Выпуском Google Pixel 3 займется произвоВ распоряжении профильного издания Winfuture.de оказался внутренний документ компании Google, в котором у...
Стала известна цена смартфонов NEX и NEX...
Стала известна цена смартфонов NEX и NEXК выпуску готовятся новые смартфоны под названием Vivo NEX. Стало известно, что смартфон будет продаватьс...
Optoma NuForce BE Free5 стоят 99 баксов...
Optoma NuForce BE Free5 стоят 99 баксовВ последнее время очень много новостей о беспроводных наушников самого разного дизайна и стоимости — кто-...
HP Omen Mindframe охлаждает ваши уши...
HP Omen Mindframe охлаждает ваши ушиПредставлены самые крутые наушники для геймера — HP Omen Mindframe умеют охлаждать уши своего геймера во ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор UMIDIGI A1 PRO. Лучший китайский смартфон до 100$Обзор UMIDIGI A1 PRO. Лучший китайский смартфон до 100$
Обзор Gamdias HERMES E2. Компактная механическая клавиатураОбзор Gamdias HERMES E2. Компактная механическая клавиатура
Обзор GeIL Zenith R3 (GZ25R3-240G). Недорогой и быстрый SSD накопительОбзор GeIL Zenith R3 (GZ25R3-240G). Недорогой и быстрый SSD накопитель
Обзор Fujida Karma Slim. Комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлениемОбзор Fujida Karma Slim. Комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлением
Обзор Gembird KB-6050LU-UA. Неплохое решение для работы и отдыхаОбзор Gembird KB-6050LU-UA. Неплохое решение для работы и отдыха
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 Смартфоны среднего класса всегда привлекают пользователей даже больше, чем флагманы. Причина довольно про...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умом...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умомВ последнее время изучать английский язык стало намного проще и интереснее — очень много разнообразных пр...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S L...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S LМногие большие компании понимают, что делать смартфоны нового формата дорого и рискованно — та же Samsung...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-игра...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-играМне очень нравятся игры вроде Creepy Road, так что ничего плохого сегодня в обзоре точно не будет. Может ...
Предварительный обзор Acer Predator X27....
Предварительный обзор Acer Predator X27.Игровые мониторы перестали быть чем-то невероятным — сейчас каждый второй пользователь может купить себе ...
Обзор One Tank to Rule Them All. Вспомин...
Обзор One Tank to Rule Them All. ВспоминК сожалению, далеко не все современные ААА-проекты стоят внимания пользователей, да и не всем это нужно. ...
Предварительный обзор Xiaomi Funsnap iDo...
Предварительный обзор Xiaomi Funsnap iDoНужно понимать, что сейчас индустрия квадрокоптеров очень развита. Если еще пару лет назад такие устройст...
Предварительный обзор ELEPHONE A4. Сочна...
Предварительный обзор ELEPHONE A4. СочнаСовременный рынок смартфонов сильно изменился — теперь пользователи не готовы отдавать по тысяче долларов...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе ...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе 23 мая в Москве состоялась пресс-конференция компании Candy Group. Главным спикером стал внук основателя...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DM...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DMНесмотря н всю популярность зеркальных фотоаппаратов, у них есть громадное количество недостатков. Наприм...
Обзор Pocket Troops. Условный шутер...
Обзор Pocket Troops. Условный шутерСтоит понимать, что абсолютно любой современный шутер для смартфона имеет свои яркие недостатки. У каких-...
Huawei MediaPad M5 официально представле...
Huawei MediaPad M5 официально представле22 мая в Москве состоялась прзеентация Huawei, на которой показали планшеты премиум сегмента Huawei Media...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor