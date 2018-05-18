Обзор Candy Camera. Делаем селфи красивыми

2018-05-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Candy Camera; [31]
Скажу честно — я не большой фанат редактирования фотографий на смартфоне. Во-первых, больше люблю оригинальные фотографии, во-вторых, заниматься мелкими изменениями фото на смартфоне не очень комфортно. Все же, диагональ дисплея хотя и приличная, но до компьютера еще очень далеко. Тем не менее, иногда есть необходимость отредактировать фотографию на скурю руку и тогда лучше бы иметь на смартфоне простое и продвинутое решение для обработки фотографии. Продвинутых решений не так много, они стоят дорого и не всегда нужны, тогда как простеньких вариантов еще больше, но там не все можно назвать интересным. Сегодня мы посмотрим на возможности программы Candy Camera, которая распространяется бесплатно и позволяет вам наслаждаться качеством сделанных снимков. Особенно программа полезна тем, кто хочет делать снимки для социальных сетей более яркими и уникальными.

Делаем фото красивее

Начнем со сложного пути и сделаем фотографию более привлекательной при помощи встроенных настроек. Для начала лучше подтянуть яркость и контраст — двух этих параметров достаточно, чтобы ваша картинка стала более четкой и насыщенной. Кстати, элемент насыщенности тоже имеется в арсенале, но с ним нужно не переборщить, чтобы предметы на фото не перестали быть адекватными по цвету. С этими тремя параметрами нужно поэкспериментировать, чтобы получить наиболее интересный результат. Иногда лучше завалить яркость и получить солнечную картинку, иногда лучше посмотреть в сторону прохладных тонов и убрать яркость вообще. Это сильно зависит от вашего умения делать фото и от фантазии. Ползунки двигаются очень классно, можно тонко настроить фотографию. Это путь для тех, кто хочет получить от изображения определенный эффект и уже знает, какой картинка должна быть.

Фильтры

Конечно же, есть и легкий путь — вы можете просто добавить поверх вашего фото фильтры. Стоит понимать, что все варианты здесь имеют лишь общий набор характеристик по яркости и контрасту, никто специально под каждую сцену фильтры не делал. Из-за этого нужно сидеть и применять каждый вариант, чтобы увидеть что-то интересное и подходящее. Это лучший вариант на тот случай, если вы сами не знаете как должна выглядеть фотография, но хотите получить более интересный итоговый продукт. Тогда стоит присматриваться ко всем фильтрам и пробовать что-то новое и интересное. Иногда получается шедевр, иногда — нет.

Фотография

Здесь есть функция фотографирования прямо через программу. Не могу сказать, что качество изображения как-то меняется, но есть масса полезных функций, которых в обычной программе нет. Например, вы можете настроить показ фотографии после каждого нажатия клавиши, чтобы видеть результат своего творчества. Можете настроить сетку или какие-то другие параметры изображения, плюс объективно здесь фотографировать удобнее. Неплохое дополнение для тех, кто снимает много и хочет больше комфорта от процесса.

Итог

Мне программа понравилась своей легкостью в управлении и простыми возможностями в настройке фото. Иногда снимаешь что-то, потом добавляешь фильтр и отправляешь в социальную сеть, даже не думая о какой-то тонкой настройке. Хотя, она здесь тоже имеется — можно сделать из фотографии конфетку. Для этого нужно много практиковаться и получать от этого наслаждение, ведь только настоящий любитель фотографии сможет сделать крутой продукт. Осталось потренироваться и попробовать все функции, тогда можно будет спокойно говорить о возможностях программы в повседневной жизни. Пробуйте!


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