Обзор Digma FreeDrive 108. Доступный автомобильный видеорегистратор

Видео обзор

С каждым днем на улицах города становится все больше автомобилей и неопытных водителей, что существенно увеличивает риск совершения ДТП. Необходимо обезопаситься и принять определенные меры. На помощь приходят видеорегистраторы, которые позволяют запечатлеть происшествие и, в случае необходимости, предоставить данные о вашей невиновности в суде. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой видеорегистратор от компании DIGMA. Встречайте, перед вами модель FreeDrive 108 с отличным углом обзора и записью видео роликов в качестве FullHD. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 108

Крепление на лобовое стекло автомобиля

Зарядное устройство

USB-кабель

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в привычной для компании DIGMA упаковке на которой можно найти всю необходимую техническую информацию о видеорегистраторе. В комплект поставки входят:

Особенности

Поддержка HD: 1080p

Запись видео: 1920×1080 при 24 к/с, 1280×720 при 30 к/с

Режим записи: циклическая

Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре

Звук: встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик

Угол обзора: 140° (по диагонали)

Режим фотосъемки

Длительность ролика: 1 мин, 3 мин, 5 мин

Защита от записи

Режимы: автостарт записи, отключение по таймеру

Формат записи: AVI

Питание от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля

Диагональ экрана: 3 дюйма

Разрешение: 320×240

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб

Процессор: Novatek NT 96223

Вес: 107 г

Внешний вид

Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 108 выполнен из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. Корпус девайса получил металлическую основу с пластиковыми вставками, что существенно усилило всю конструкцию.

На лицевой части видеорегистратора расположился объектив и динамик. Здесь же можно увидеть название модели устройства.

На тыльной стороне находится 3 дюймовый экран с разрешением 320х240. Рядом, при включении, загораются световые индикаторы состояния работы.

На верхней грани обосновался разъем для держателя и для зарядки. Сразу же хочется отметить, что механизм крепления слишком тугой и видеоргеистратор не получится быстро отсоединить от держателя.

На противоположной грани спрятана кнопка Reset и микрофон устройства.

На одной из боковых граней расположился слот для карты памяти microSD (поддерживаются карты до 32 Гб) и три функциональные кнопки: Вверх/вниз и меню.

На противоположной гране есть еще четыре кнопок управления: Ок/запись, Режим, Защита, Вкл/выкл.

Дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе всем. Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 108 сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля, а благодаря компактным габаритам не будет привлекать внимание прохожих.

Функционал и меню

Вниз

Меню

Вверх

Ок/Запись

Режим

Питание

В настройке устройства сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Разработчики сделали удобное и понятное меню. Вам дается возможность выставить время/дату, записать гос номер автомобиля и настроить другие пункты. Также есть возможность выставить время циклической записи до 5 минут. Если же вы не опытный пользователь, и не сильно хотите разбираться во всех тонкостях настройки, достаточно пользоваться заводскими установками, главное не забудьте выставить штамп времени и даты. Далее предлагаем ознакомиться с функционалом кнопок управления:В режиме меню данная кнопка позволяет перемещаться вниз по списку. В режиме воспроизведения позволяет листать отснятый видеоматериал. В режиме Видео, когда не ведется запись, вы можете уменьшать зум.Данная кнопка позволяет пользователю перейти в режим "Меню" для настройки устройства.Функционал данной кнопки управления аналогичен кнопке "Вниз".Данная кнопка отвечает за подтверждение выбора меню. В режиме "Видео" используется в качестве Начала/Остановки видеозаписи. В режиме "Фото" служит затвором. Также при помощи данной кнопки можно начать воспроизведение видео.Кратковременное нажатие данной кнопки позволяет переключаться между режимами видеорегистратора: Видео/Фото/Воспроизведение.Данная кнопка управления отвечает лишь за вкл/выкл устройства.

Качество записи

Дневная запись (FullHD 24 к/с)

Для начала начнем с того, что устройство поддерживает карты памяти microSD до 32 Гб. Да, все же хотелось получить возможность поддержки карт больших объемов. Однако выбирать не приходится. Устройство может записывать видео в качестве FullHD, однако здесь есть свои нюансы. Запись ведется частотой в 24 к/с, что не позволяет получить насыщенную красками картинку. В связи с чем советуем все же выставить разрешение HD 30 к/с. Лично нам кажется, что устройство полностью оправдывает свою стоимость и показывает неплохие результаты в работе. Далее предлагаем познакомиться с качеством записи видеороликов:

Ночная запись (FullHD 24 к/с)

Дневная запись (HD 30 к/с)

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистрацию Digma FreeDrive 108. Перед нами недорогое устройство, которое показывает отличные результаты в работе. Качество видео достаточно для того, чтобы предоставить записи в качестве вашей невиновности в суде. Благодаря встроенному аккумулятору вы сможете вынести видеорегистратор за пределы своего автомобиля и сделать все необходимые видео и фото материалы. Полной зарядки хватает приблизительно на 10-15 минут записи видео. Широкие углы обзора позволяют охватить все, что происходит перед вашим автомобилем. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, компактные габариты, отличный функционал, запись в разрешении FullHD и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.