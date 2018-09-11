Обзор Digma FreeDrive 108. Доступный автомобильный видеорегистратор

С каждым днем на улицах города становится все больше автомобилей и неопытных водителей, что существенно увеличивает риск совершения ДТП. Необходимо обезопаситься и принять определенные меры. На помощь приходят видеорегистраторы, которые позволяют запечатлеть происшествие и, в случае необходимости, предоставить данные о вашей невиновности в суде. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой видеорегистратор от компании DIGMA. Встречайте, перед вами модель FreeDrive 108 с отличным углом обзора и записью видео роликов в качестве FullHD. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в привычной для компании DIGMA упаковке на которой можно найти всю необходимую техническую информацию о видеорегистраторе. В комплект поставки входят:
- Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 108
- Крепление на лобовое стекло автомобиля
- Зарядное устройство
- USB-кабель
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особенности
- Поддержка HD: 1080p
- Запись видео: 1920×1080 при 24 к/с, 1280×720 при 30 к/с
- Режим записи: циклическая
- Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
- Звук: встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик
- Угол обзора: 140° (по диагонали)
- Режим фотосъемки
- Длительность ролика: 1 мин, 3 мин, 5 мин
- Защита от записи
- Режимы: автостарт записи, отключение по таймеру
- Формат записи: AVI
- Питание от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
- Диагональ экрана: 3 дюйма
- Разрешение: 320×240
- Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб
- Процессор: Novatek NT 96223
- Вес: 107 г
Внешний видВидеорегистратор DIGMA FreeDrive 108 выполнен из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. Корпус девайса получил металлическую основу с пластиковыми вставками, что существенно усилило всю конструкцию.
На лицевой части видеорегистратора расположился объектив и динамик. Здесь же можно увидеть название модели устройства.
На тыльной стороне находится 3 дюймовый экран с разрешением 320х240. Рядом, при включении, загораются световые индикаторы состояния работы.
На верхней грани обосновался разъем для держателя и для зарядки. Сразу же хочется отметить, что механизм крепления слишком тугой и видеоргеистратор не получится быстро отсоединить от держателя.
На противоположной грани спрятана кнопка Reset и микрофон устройства.
На одной из боковых граней расположился слот для карты памяти microSD (поддерживаются карты до 32 Гб) и три функциональные кнопки: Вверх/вниз и меню.
На противоположной гране есть еще четыре кнопок управления: Ок/запись, Режим, Защита, Вкл/выкл.
Дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе всем. Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 108 сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля, а благодаря компактным габаритам не будет привлекать внимание прохожих.
Функционал и меню
В настройке устройства сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Разработчики сделали удобное и понятное меню. Вам дается возможность выставить время/дату, записать гос номер автомобиля и настроить другие пункты. Также есть возможность выставить время циклической записи до 5 минут. Если же вы не опытный пользователь, и не сильно хотите разбираться во всех тонкостях настройки, достаточно пользоваться заводскими установками, главное не забудьте выставить штамп времени и даты. Далее предлагаем ознакомиться с функционалом кнопок управления:
- Вниз
- Меню
- Вверх
- Ок/Запись
- Режим
- Питание
Качество записиДля начала начнем с того, что устройство поддерживает карты памяти microSD до 32 Гб. Да, все же хотелось получить возможность поддержки карт больших объемов. Однако выбирать не приходится. Устройство может записывать видео в качестве FullHD, однако здесь есть свои нюансы. Запись ведется частотой в 24 к/с, что не позволяет получить насыщенную красками картинку. В связи с чем советуем все же выставить разрешение HD 30 к/с. Лично нам кажется, что устройство полностью оправдывает свою стоимость и показывает неплохие результаты в работе. Далее предлагаем познакомиться с качеством записи видеороликов:
- Дневная запись (FullHD 24 к/с)
- Ночная запись (FullHD 24 к/с)
- Дневная запись (HD 30 к/с)