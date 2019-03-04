Обзор DU Recorder. Записываем видео с экрана смартфона

Сегодня мы поговорим о крутой программе, которая позволяет записывать видео с дисплея смартфона. У DU Recorder есть масса функций и возможностей для записи видео и не только, а вам нужно лишь разобраться в настройках и понять, как это все работает. Приложение бесплатное, у него есть лишь платная версия с небольшим набором функций вроде уникального водяного знака прямо на видео, но это такое себе преимущество, за которое платить не стоит. Да и добавить водяной знак можно в любом видеоредакторе на том же смартфоне.

Настройки качества

Для определенных целей нужно записывать видео в максимальном разрешении. Например, если вы хотите сделать ролик для YouTube или для какого-то другого подобного сервиса. Тогда лучше выбирать 1080р или 720р и получать картинку более высокого качества. Но, если вам нужно занять меньше места на накопителе смартфона и качество видео не так важно, как сама информация, то можно выбрать менее высокое разрешение. Это весьма полезная функция, ведь иногда при записи контента на несколько часов ваш накопитель просто не поместит все необходимые ролики в 1080р. Кроме того, у вас всегда будет возможность сменить частоту кадров, на которой вы записываете видео. Здесь я рекомендую всегда ставить 30 кадров в секунду, ведь этого обычно предостаточно. На 60 кадрах контент занимает гораздо больше пространства и не каждый смартфон в тяжелых играх, например, выдает 60 кадров в секунду.

Тонкости записи звука

С недавних пор у операционной системы Android пропала возможность записывать звук только игр игры, без записи звука с микрофона. То есть, если вы записываете ролик и вам нужен звук только из игры или программы, то нужно закрывать пальцем микрофон, например, либо вас может быть слышно при записи. К сожалению, можно лишь либо полностью отключить запись звука, либо записывать звук из приложения и с микрофона одновременно. Решается проблема, как я уже сказал, крайне просто — находите на корпусе смартфона микрофон (их может быть несколько) и просто пальцем закрываете его. Тогда при записи звук с микрофона слышен не будет и звук из игры получится чистым. Мы сами частенько этой фишкой пользуемся, так как других вариантов (без root) просто нет. Остается лишь надеяться, что в будущем функция раздельной записи вновь появится.

Дополнительные возможности

Помимо записи видео с экрана смартфона у вас есть возможность делать скриншоты или вести прямые трансляции. Это весьма удобно, ведь раньше нужно было для всех этих задач загружать отдельные приложения и не всегда они работали вместе корректно. Теперь же вы можете вести прямую трансляцию с экрана своего смартфона и записывать видео в одном и том же приложении. Помимо этого, в настройках DU Recorder есть масса дополнительных элементов, которые позволят получать от использования программы больше комфорта и свободы действий. Обязательно изучите эти пункты в меню, чтобы пользоваться программой на полную, без каких-либо ограничений.

Итог

На текущий момент завести свой канал на YouTube и делать свой контент очень просто — вы можете делать все это буквально на смартфоне без дополнительного оборудования. Даже компьютер вам не нужен. Вы просто устанавливаете данное приложение, записываете контент, потом можете отредактировать его и обрезать какие-то ненужные детали, после чего уже отправляйте видео куда вам нужно. При этом, программа полностью бесплатная, не требует особых навыков в управлении или настройке. Запускаете запись и все, можно действовать. Лучшее приложение в своем роде, как по мне.