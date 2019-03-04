Обзор DU Recorder. Записываем видео с экрана смартфона

2019-03-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - DU Recorder; [115]
Сегодня мы поговорим о крутой программе, которая позволяет записывать видео с дисплея смартфона. У DU Recorder есть масса функций и возможностей для записи видео и не только, а вам нужно лишь разобраться в настройках и понять, как это все работает. Приложение бесплатное, у него есть лишь платная версия с небольшим набором функций вроде уникального водяного знака прямо на видео, но это такое себе преимущество, за которое платить не стоит. Да и добавить водяной знак можно в любом видеоредакторе на том же смартфоне.

Настройки качества

Для определенных целей нужно записывать видео в максимальном разрешении. Например, если вы хотите сделать ролик для YouTube или для какого-то другого подобного сервиса. Тогда лучше выбирать 1080р или 720р и получать картинку более высокого качества. Но, если вам нужно занять меньше места на накопителе смартфона и качество видео не так важно, как сама информация, то можно выбрать менее высокое разрешение. Это весьма полезная функция, ведь иногда при записи контента на несколько часов ваш накопитель просто не поместит все необходимые ролики в 1080р. Кроме того, у вас всегда будет возможность сменить частоту кадров, на которой вы записываете видео. Здесь я рекомендую всегда ставить 30 кадров в секунду, ведь этого обычно предостаточно. На 60 кадрах контент занимает гораздо больше пространства и не каждый смартфон в тяжелых играх, например, выдает 60 кадров в секунду.

Тонкости записи звука

С недавних пор у операционной системы Android пропала возможность записывать звук только игр игры, без записи звука с микрофона. То есть, если вы записываете ролик и вам нужен звук только из игры или программы, то нужно закрывать пальцем микрофон, например, либо вас может быть слышно при записи. К сожалению, можно лишь либо полностью отключить запись звука, либо записывать звук из приложения и с микрофона одновременно. Решается проблема, как я уже сказал, крайне просто — находите на корпусе смартфона микрофон (их может быть несколько) и просто пальцем закрываете его. Тогда при записи звук с микрофона слышен не будет и звук из игры получится чистым. Мы сами частенько этой фишкой пользуемся, так как других вариантов (без root) просто нет. Остается лишь надеяться, что в будущем функция раздельной записи вновь появится.

Дополнительные возможности

Помимо записи видео с экрана смартфона у вас есть возможность делать скриншоты или вести прямые трансляции. Это весьма удобно, ведь раньше нужно было для всех этих задач загружать отдельные приложения и не всегда они работали вместе корректно. Теперь же вы можете вести прямую трансляцию с экрана своего смартфона и записывать видео в одном и том же приложении. Помимо этого, в настройках DU Recorder есть масса дополнительных элементов, которые позволят получать от использования программы больше комфорта и свободы действий. Обязательно изучите эти пункты в меню, чтобы пользоваться программой на полную, без каких-либо ограничений.

Итог

На текущий момент завести свой канал на YouTube и делать свой контент очень просто — вы можете делать все это буквально на смартфоне без дополнительного оборудования. Даже компьютер вам не нужен. Вы просто устанавливаете данное приложение, записываете контент, потом можете отредактировать его и обрезать какие-то ненужные детали, после чего уже отправляйте видео куда вам нужно. При этом, программа полностью бесплатная, не требует особых навыков в управлении или настройке. Запускаете запись и все, можно действовать. Лучшее приложение в своем роде, как по мне.


Комментарии:
D-Link выпустила беспроводной комплект в...
D-Link выпустила беспроводной комплект вD-Link объявил о своем первом 100% беспроводном комплекте камер видеонаблюдений. Он называется DCS-2802KT...
Новые AirPods смогут заряжаться за 15 м...
Новые AirPods смогут заряжаться за 15 мApple представит AirPods 2 на своем мартовском мероприятии. Обновленная версия беспроводных наушников буд...
Honor 20 слили в сеть...
Honor 20 слили в сетьВ последнее время сливы характеристик смартфонов происходят постоянно. Появилось впечатление, что некотор...
USB4 будет поддерживать Thunderbolt 3...
USB4 будет поддерживать Thunderbolt 3Сегодня компания Intel на мероприятии в Тайбэе показала, что спецификация USB4 следующего поколения снова...
Детский финансовый помощник Pigzbe...
Детский финансовый помощник PigzbePigzbe - это дружелюбный финансовый помощник, который использует цифровые карманные деньги и геймификацию...
Убиваем комаров технологиями...
Убиваем комаров технологиямиНекоторые гаджеты делают нашу жизнь интереснее, а некоторые — комфотнее. Например, очень интересный проду...
Защищенный смартфон Doogee отдают по ски...
Защищенный смартфон Doogee отдают по скиВ последнее время защищенные смартфоны стали пользоваться невероятной популярностью у пользователей — вы ...
Бюджетный смартфон LG X4 (2019) получил ...
Бюджетный смартфон LG X4 (2019) получил В сети появилась информация о бюджетном смартфоне LG X4 (2019), который еще не был представлен официально...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Defender Cyber MB-560L. Самая доступная игровая мышка Обзор Defender Cyber MB-560L. Самая доступная игровая мышка
Обзор Digma FreeDrive 550 DUAL INCAR. Видеорегистратор с отличными углами обзораОбзор Digma FreeDrive 550 DUAL INCAR. Видеорегистратор с отличными углами обзора
Обзор плюсов и минусов Honor 8C 3/32GB. Простой бюджетник с ёмким аккумуляторомОбзор плюсов и минусов Honor 8C 3/32GB. Простой бюджетник с ёмким аккумулятором
Обзор Harper HBT-1707. Беспроводная разговорная гарнитура с ёмкой батарейкойОбзор Harper HBT-1707. Беспроводная разговорная гарнитура с ёмкой батарейкой
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10e 6/128GB. Компактный конкурент для iPhone XRОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10e 6/128GB. Компактный конкурент для iPhone XR
Предварительный обзор Vivo iQOO. Новый ф...
Предварительный обзор Vivo iQOO. Новый фНа протяжении довольно длительного времени можно наблюдать картину роста цен на смартфоны — производители...
Обзор DU Recorder. Записываем видео с эк...
Обзор DU Recorder. Записываем видео с экСегодня мы поговорим о крутой программе, которая позволяет записывать видео с дисплея смартфона. У DU Rec...
Предварительный обзор Nokia 9 PureView. ...
Предварительный обзор Nokia 9 PureView. Длительное время мы обсуждали смартфон Nokia 9 PureView, который показали в сети задолго до его официальн...
Предварительный обзор LG 27UL550-W. Отли...
Предварительный обзор LG 27UL550-W. ОтлиВ последнее время на рынке появилось очень много интересных мониторов для геймеров и тех, кто работает с ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note Современные смартфоны давно перестали нас удивлять — производители не могут придумать чего-то нереально к...
Обзор Monster Hummer. Шикарный проект...
Обзор Monster Hummer. Шикарный проектБольшая часть современных казуальных игр построены по одной и той же схеме — разработчик просто боре уже ...
Предварительный обзор LG Q60. Стильная н...
Предварительный обзор LG Q60. Стильная нРынок смартфонов в последнее время существенно изменился — производители стали радовать нас большими каче...
Обзор Anthem. Лучшая онлайн-игра этого г...
Обзор Anthem. Лучшая онлайн-игра этого гВокруг игры Anthem долго ходили разные слухи и догадки. Пользователи надеялись, что у разработчиков получ...
Исследователи заявили о скорой экологиче...
Исследователи заявили о скорой экологиче- Совсем скоро население Земли вырастет до 9 миллиардов, что ставит ребром вопрос обеспечения всех жителе...
Предварительный обзор Lenovo IdeaCentre ...
Предварительный обзор Lenovo IdeaCentre В последнее время пользователи перестали обращать внимание на обычные настольные компьютеры. Дело в том, ...
Обзор Little Imps: A Dungeon Builder. Ст...
Обзор Little Imps: A Dungeon Builder. СтИгра Little Imps: A Dungeon Builder для меня оказалась слишком уж необычной и странной, чтобы прямо лоб р...
Предварительный обзор Huawei Mate X. Гиб...
Предварительный обзор Huawei Mate X. ГибБуквально неделю назад компания Samsung официально анонсировала свой новый гибкий смартфон Fold, который ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor