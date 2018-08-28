Обзор Day One Journal. Ведем дневник

Приложений для ведения заметок сейчас невероятно много — буквально каждый второй разработчик выпускает подобный софт с ограничениями, чтобы потом зарабатывать деньги на рекламе или встроенных покупках. Однако, среди всего этого разнообразия Day One Journal сильно выделяется благодаря удобству, понятным функциям и возможности вести свой дневник. То есть, программа позволяет вам делать записи и хранит эту информацию с хронологическом порядке — вы сами выбираете какой контент записывать, а программа лишь ведет учет всех данных. Собственно, использовать приложение и эти возможности можно разным путем — кто-то будет действительно вести дневник, а кто-то заведет что-то вроде блога и будет добавлять фотографии из отпуска или что-то в таком духе. Мы сегодня расскажем о функциях продукта, чтобы вы понимали как с ним работать и чего ждать, а дальше вы уже сами решите нужно вам подобное или нет.

Из реальной жизни

Ситуаций, в которых нужно что-то записать на память, великое множество — утром идешь в магазин и нужно записать список продуктов, что дала девушка, вечером друг в баре называет пять его любимых комедий, а ты понимаешь, что утром ни друга не вспомнишь, ни сами фильмы. В таких ситуациях можно использовать заметки, а можно сделать более интересно — взять смартфон, запустить приложение и сделать фото друга, записать в описании все фильмы и оставить себе на память. Потом информация будет у вас в ленте и можно будет удобно пролистать, вспомнить тот вечер и посмотреть пару фильмов из рекомендаций товарища. Тоже самое с путешествиями — не нужно держать в голове названия достопримечательностей или крутых мест, где вы были, ведь можно просто сделать фото и записать, а потом двигаться дальше. Потом не нужно будет ломать голову и думать, как же назывался тот крутой луна-парк или музей.

Добавляем заметки

Записывать информацию довольно просто — у вас в главном меню есть три типа заметки. Одна отвечает за текст, вторая за фото, третья за запись голоса. Лично я диктовать что-либо не очень люблю, так как потом все это слушать предельно долго, но есть много пользователей, которые этими функциями активно пользуются. Текстовые заметки позволяют быстро внести данные, даже отформатировать текст с заголовками. И, конечно, можно добавить фото и туда же описание. Вся информация сразу записывается с датой и временем публикации, так что самостоятельно следить за этим не нужно.

Платная подписка

Конечно, разработчики не просто так решили сделать красивое и удобное приложение — им хочется за свои труды получать деньги. Реальные средства в приложение можно вложить в качестве платной подписки, которая разблокирует все функции программы. Например, можно будет синхронизировать ваши записи с другими устройствами, настраивать продвинутую систему журналов с отдельными записями, добавлять целые альбомы фотографий и все в таком духе. Стоит ли платить за все эти возможности? Думаю, что нет, ведь основных возможностей предостаточно.

Итог

Программа очень удобная и красиво нарисована, так что пользоваться хочется. Правда, нужно будет немного привыкнуть, а только потом уже начинается полноценная работа. И привыкать нужно не к самому приложению, а к тому, что нужно записывать какие-то важные детали. Сначала это дается с трудом, потом входит в привычку доставать смартфон из кармана и добавлять какие-либо записи. Особенно это удобно в тех ситуациях, когда вы путешествуете или просто желаете вести свой дневник с важными делами. Обязательно попробуйте — систематизирует ум.