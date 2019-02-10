Обзор Digma FreeDrive 207 NIGHT FHD. Бюджетный видеорегистратор

2019-02-10, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Digma FreeDrive 207 NIGHT FHD; [305]
Согласитесь, сегодня редко встретишь автомобили, которые не оборудованы дополнительными устройствами безопасности и записи видео. Да, современные видеорегистраторы существенно продвинулись вперед и за небольшую сумму денег можно приобрести действительно надежного помощника на дороге. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой видеорегистратор от компании Digma, встречайте, перед вами модель FreeDrive 207 NIGHT FHD. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке от компании Digma на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Видеорегистратор FreeDrive 207 NIGHT FHD
  • Крепление на лобовое стекло автомобиля
  • USB-кабель
  • Автомобильное зарядное устройство
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Процессор: Generalplus GP6248
  • Поддержка HD: 1080p
  • Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
  • Режим записи: циклическая
  • Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
  • Запись: времени и даты
  • Матрица камеры: 2 млн пикс. (SC2363)
  • Угол обзора: 150° (по диагонали)
  • Активный светофильтр NIGHT VISION
  • Режим фотосъемки: есть, с разрешением 1920×1080
  • Защита от записи
  • Режимы: автостарт записи, запись файла после отключения питания
  • Формат записи: AVI
  • Емкость аккумулятора: 200 мАч
  • Диагональ экрана: 3"
  • Разрешение экрана: 640х360
  • Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб
  • Размеры (ш x в x т): 90x52x36 мм
  • Вес: 65 г

Внешний вид и функционал

Компактный, стильный Digma FreeDrive 207 NIGHT FHD выполнен из качественных материалов. К сборке у нас никаких нареканий не появилось. Устройство отлично вписывается в интерьер любого автомобиля.

Крепление получило удобную конструкцию. Присоска отлично показывает себя даже в минусовые температуры. За все время пользования устройство ни разу не слетело со своего места.

На лицевой части устройства расположился объектив камеры с углом обзора в 150 градусов. Этого более чем достаточно для того, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Матрица камеры позволяет записывать видео в высоком разрешении FullHD (1920х1080), этого более чем достаточно для того, чтобы использовать записанное видео, в случае необходимости, в качестве доказательства в суде о вашей невиновности при ДТП.

На тыльной стороне видеорегистратора обосновался 3 дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080. Углы обзора отличные. При необходимости, можно выставить функцию отключение экрана, что позволяет не отвлекаться на дисплей видеорегистратора во время движения.

Все элементы управления расположились на боковых гранях девайса. Из-за того, что здесь аж 7 кнопок управления к функционалу придется привыкать, однако порадовало то, что разобраться во всем можно интуитивно.

На левой грани, рядом с функциональными кнопками управления можно увидеть слот для microSD карт, поддерживаются карты памяти до 32 Гб. Если бы данный регистратор был с двойной камерой, то мы бы сказали, что такого объема памяти очень мало, однако в нашем случае это идеальное решение. Вряд ли кто-то из пользователей вообще использует карты с большим объемом памяти.

На верхней гране видеорегистратора находится слот для автомобильного крепления и два разъема: AV и miniUSB для зарядки.

Микрофон и кнопка Reset спрятались на нижней гране устройства.

Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 NIGHT FHD получил под свое управление аккумулятор мощностью 200 мАч. Не смотря на то, что аккумулятор не самый мощный, этого более чем достаточно, чтобы, в случае необходимости, отсоединить устройство от питания и вынести его за пределы автомобиля.

Запись видео

Теперь о самом главном - записи видео. Дневная запись показала отличные результаты. Не один номер мимо проезжающего автомобиля не остался не запечатлен в кадре. Картинка четкая и не расплывается. Кроме того, следует отметить, что в устройстве есть активный светофильтр NIGHT VISION, что позволило существенно увеличить качество ночной съемки. Далее предлагаем познакомиться с записанными видео:
  • Дневная запись

  • Ночная запись

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору Digma FreeDrive 207 NIGHT FHD. Перед нами недорогое, многофункциональное устройство, которое полностью оправдывает свою стоимость. Устройство отлично выполняет все заложенные функции и записывает видео в высоком разрешении FullHD. Не понравится может большое количество функциональных кнопок управления и не самый мощный аккумулятор, однако, как нам кажется, это не столь существенные минусы на которые следует обращать свое внимание. Если говорить в целом, устройство придется по душе тем, кто ищет недорогой видеорегистратор с отличными углами обзора и хорошей записью видео.

Комментарии:
JBL JRPOP портативная колонка...
JBL JRPOP портативная колонкаКомпания Harman выпустила отличную модель для юных меломановов. Акустическая система JBL JRPOP выпускает...
Новинка Moto Z4 Play...
Новинка Moto Z4 PlayФотовозможности Moto Z4 Play будут представлены 48-мегапиксельной основной камерой с единственным сенсоро...
Безрамочный смартфон Honor 10 Lite ...
Безрамочный смартфон Honor 10 Lite Задняя крышка имеет необычный дизайн с переливающейся на свету поверхностью. Аппарат выпускается в нескол...
Смартфон с модным дизайном Ulefone S10 ...
Смартфон с модным дизайном Ulefone S10 Любители прослушивания музыки в наушниках должны оценить наличие 3,5-мм аудиоразъема и выделенного аудиоч...
Новинка Sony Xperia XA3...
Новинка Sony Xperia XA3Новинку оснастят процессором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ. Р...
Мощная новинка Nokia 9 PureView ...
Мощная новинка Nokia 9 PureView Nokia 9 PureView получит прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и нак...
Олимпийские медали изготовят из перерабо...
Олимпийские медали изготовят из перерабоКомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио объявил, что он планирует изготовить медали дл...
Новый фитнес-трекер Fitbit ориентирован ...
Новый фитнес-трекер Fitbit ориентирован Компания Fitbit готовит к выпуску детский фитнес-трекер. Носимое устройство будет доступно в нескольких я...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma FreeDrive 207 NIGHT FHD. Бюджетный видеорегистраторОбзор Digma FreeDrive 207 NIGHT FHD. Бюджетный видеорегистратор
Обзор плюсов и минусов OPPO AX7 3/32GB. Долгоиграющий бюджетник с ярким дизайномОбзор плюсов и минусов OPPO AX7 3/32GB. Долгоиграющий бюджетник с ярким дизайном
Обзор OKLICK OK-14. Портативная беспроводная колонкаОбзор OKLICK OK-14. Портативная беспроводная колонка
Обзор плюсов и минусов игрового смартфона Xiaomi Black Shark 6/64GBОбзор плюсов и минусов игрового смартфона Xiaomi Black Shark 6/64GB
Обзор Street Storm CVR-N8710W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор Street Storm CVR-N8710W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Предварительный обзор Chromebase 24I2. М...
Предварительный обзор Chromebase 24I2. МВ последнее время пользователи стали все чаще отказаться от стандартных в нашем понимании компьютеров. Эт...
Предварительный обзор Cougar Puri TKL RG...
Предварительный обзор Cougar Puri TKL RGВ последнее время геймеры стали любить компактные клавиатуры, потому что они реально удобнее полноразмерн...
Xiaomi Mi Mix 3 официально представлен в...
Xiaomi Mi Mix 3 официально представлен в7 февраля в Москве прошла российская презентация модели Xiaomi Mi Mix 3. Главной особенностью смартфона я...
Предварительный обзор Logitech G332. Кла...
Предварительный обзор Logitech G332. КлаПри выборе игровой гарнитуры стоит думать не только о качестве звука, но и об уровне комфорта. Если вы иг...
Обзор PPKP. Классика жанра...
Обзор PPKP. Классика жанраРазработчики игры PPKP решили, что геймерам не нужны очень уж сложные механики или невероятно навороченны...
Предварительный обзор Logitech G935 7.1 ...
Предварительный обзор Logitech G935 7.1 В последнее время игровая периферия перестала быть просто наушниками, в которые поступает звук из игр. Ге...
Обзор Extreme City. Попробуй не разбейся...
Обзор Extreme City. Попробуй не разбейсяГоночные симуляторы на платформе Android вещь весьма необычная — разрабочики из крупных студий могут себе...
Предварительный обзор be quiet! Dark Bas...
Предварительный обзор be quiet! Dark BasСтоит сразу отметить, что данная модель корпуса меня заинтересовала в первую очередь своим цветом. На рын...
Обзор SoloLearn. Учим азы программирован...
Обзор SoloLearn. Учим азы программированПрактически каждый второй хочет стать программистом. Не потому, что любит заниматься этим делом или прост...
Предварительный обзор X2 Taraxx 1. Совер...
Предварительный обзор X2 Taraxx 1. СоверМы привыкли к более-менее одинаковой реализации всех компьютерных корпусов — они выглядят интересно, их о...
Обзор Напоминание о питье воды. Всё поня...
Обзор Напоминание о питье воды. Всё поняВ последнее время пользователи стали активно следить за своим здоровьем и это позволяет не только упорядо...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus C30...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus C30Если вы следите за рынком игровых проектов, то точно заметили растущую популярность VR-шлемов. Это действ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor