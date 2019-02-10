Обзор Digma FreeDrive 207 NIGHT FHD. Бюджетный видеорегистратор

Видео обзор

Согласитесь, сегодня редко встретишь автомобили, которые не оборудованы дополнительными устройствами безопасности и записи видео. Да, современные видеорегистраторы существенно продвинулись вперед и за небольшую сумму денег можно приобрести действительно надежного помощника на дороге. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой видеорегистратор от компании Digma, встречайте, перед вами модель FreeDrive 207 NIGHT FHD. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Видеорегистратор FreeDrive 207 NIGHT FHD

Крепление на лобовое стекло автомобиля

USB-кабель

Автомобильное зарядное устройство

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в фирменной упаковке от компании Digma на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:

Особенности

Процессор: Generalplus GP6248

Поддержка HD: 1080p

Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с

Режим записи: циклическая

Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре

Запись: времени и даты

Матрица камеры: 2 млн пикс. (SC2363)

Угол обзора: 150° (по диагонали)

Активный светофильтр NIGHT VISION

Режим фотосъемки: есть, с разрешением 1920×1080

Защита от записи

Режимы: автостарт записи, запись файла после отключения питания

Формат записи: AVI

Емкость аккумулятора: 200 мАч

Диагональ экрана: 3"

Разрешение экрана: 640х360

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб

Размеры (ш x в x т): 90x52x36 мм

Вес: 65 г

Внешний вид и функционал

Компактный, стильный Digma FreeDrive 207 NIGHT FHD выполнен из качественных материалов. К сборке у нас никаких нареканий не появилось. Устройство отлично вписывается в интерьер любого автомобиля.

Крепление получило удобную конструкцию. Присоска отлично показывает себя даже в минусовые температуры. За все время пользования устройство ни разу не слетело со своего места.

На лицевой части устройства расположился объектив камеры с углом обзора в 150 градусов. Этого более чем достаточно для того, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Матрица камеры позволяет записывать видео в высоком разрешении FullHD (1920х1080), этого более чем достаточно для того, чтобы использовать записанное видео, в случае необходимости, в качестве доказательства в суде о вашей невиновности при ДТП.

На тыльной стороне видеорегистратора обосновался 3 дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080. Углы обзора отличные. При необходимости, можно выставить функцию отключение экрана, что позволяет не отвлекаться на дисплей видеорегистратора во время движения.

Все элементы управления расположились на боковых гранях девайса. Из-за того, что здесь аж 7 кнопок управления к функционалу придется привыкать, однако порадовало то, что разобраться во всем можно интуитивно.

На левой грани, рядом с функциональными кнопками управления можно увидеть слот для microSD карт, поддерживаются карты памяти до 32 Гб. Если бы данный регистратор был с двойной камерой, то мы бы сказали, что такого объема памяти очень мало, однако в нашем случае это идеальное решение. Вряд ли кто-то из пользователей вообще использует карты с большим объемом памяти.

На верхней гране видеорегистратора находится слот для автомобильного крепления и два разъема: AV и miniUSB для зарядки.

Микрофон и кнопка Reset спрятались на нижней гране устройства.

Запись видео

Дневная запись

Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 NIGHT FHD получил под свое управление аккумулятор мощностью 200 мАч. Не смотря на то, что аккумулятор не самый мощный, этого более чем достаточно, чтобы, в случае необходимости, отсоединить устройство от питания и вынести его за пределы автомобиля.Теперь о самом главном - записи видео. Дневная запись показала отличные результаты. Не один номер мимо проезжающего автомобиля не остался не запечатлен в кадре. Картинка четкая и не расплывается. Кроме того, следует отметить, что в устройстве есть активный светофильтр NIGHT VISION, что позволило существенно увеличить качество ночной съемки. Далее предлагаем познакомиться с записанными видео:

Ночная запись

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору Digma FreeDrive 207 NIGHT FHD. Перед нами недорогое, многофункциональное устройство, которое полностью оправдывает свою стоимость. Устройство отлично выполняет все заложенные функции и записывает видео в высоком разрешении FullHD. Не понравится может большое количество функциональных кнопок управления и не самый мощный аккумулятор, однако, как нам кажется, это не столь существенные минусы на которые следует обращать свое внимание. Если говорить в целом, устройство придется по душе тем, кто ищет недорогой видеорегистратор с отличными углами обзора и хорошей записью видео.