Обзор Digma FreeDrive 209 NIGHT FHD. Доступный видеорегистратор с отличной начинкой

Видео обзор

Согласитесь, с каждым днем на дорогах появляется все больше машин, и никто не застрахован от случайного попадания в ДПТ. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию доступное решение, позволяющее запечатлеть любое происшествие на дороге. Встречайте, перед вами недорогой видеорегистратор Digma FreeDrive 209 NIGHT FHD. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Видеорегистратор FreeDrive 209 NIGHT FHD

Крепление на лобовое стекло автомобиля

USB-кабель

Автомобильное зарядное устройство

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании Digma упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о видеорегистраторе. В комплект поставки входят:

Особенности

Экран: 3 дюйма/IPS/684 x 480 пикс

Процессор: GP6248

Сенсор: SC2363/2 Мпикс

Широкоугольный объектив: 150 градусов

Формат видео: AVI

Поддержка HD: 1080p

Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с

Режим записи: циклическая

G-сенсор

Детектор движения в кадре

Режим фотосъемки с разрешением 1920×1080

Емкость аккумулятора: 180 мАч

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб

Размеры (ширина x высота x толщина): 90x54x35 мм

Вес: 71 г

Дизайн

Компактный, стильный Digma FreeDrive 209 NIGHT FHD сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. К качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло, все детали собраны аккуратно и надежно.

На лицевой части дивайса расположился объектив камеры и динамик.

На тыльной стороне корпуса находится 3 дюймовый IPS дисплей, по краям которого можно увидеть обозначения функциональных кнопок управления.

Все элементы управления выведены на боковые грани девайса, на одной из которых разместили слот для карты памяти microSD. Поддерживаются карты объемом до 32 Гб.

На верхней грани видеорегистратора выведен разъем miniUSB для зарядки и разъем для крепления.

Крепление устройства отлично показывает себя в работе, даже в холодное время года.

На нижней гране видеорегистратора находится встроенный микрофон и кнопка Reset.

Если говорить в целом, то дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям.

Функционал

Digma FreeDrive 209 NIGHT FHD получил под свое управление отличный функционал, позволяющий комфортно пользоваться устройством. Здесь нет ничего лишнего. Порадовало то, что разработчики добавили в «вооружение» девайса активный светофильтр Night Vision, позволяющий существенно улучшить ночную съемку. Кроме того, видеорегистратор обзавелся аккумулятором мощностью в 180 мАч, чего более чем достаточно, чтобы, в случае необходимости, отключить устройство от питания и вынести его за пределы автомобиля, чтобы сделать необходимые кадры.

Основное меню устройства разделено на две вкладки. Даже самый неопытный пользователь сумеет быстро настроить девайс под свои предпочтения.

Запись видео

Дневная съемка

Пользователю дается возможность настроить штамп даты, времени и выстроить другие показатели. При необходимости вы можете отключить информационную панель даты/времени через меню настроек.Видеорегистратор Digma FreeDrive 209 NIGHT FHD записывает видео в высоком разрешении Full HD с разрешением 1920 х 1080 (30 к/с). Угла обзора в 150 градусов более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Даже в неясную зимнюю погоду девайс оправдал все ожидания и сумел запечатлеть номера мимо проезжающих автомобилей. Далее предлагаем просмотреть записанный видео материал:

Ночная съемка

Итоги

Подведем итоги по многофункциональному автомобильному видеорегистратору Digma FreeDrive 209 NIGHT FHD. Перед нами недорогой видеорегистратор, позволяющий получить все необходимое для современного автовладельца. Устройство отлично показало себя в работе. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, компактные габариты, стильный дизайн, отличный функционал, хорошие углы обзора, запись видеороликов в разрешении FullHD и конечно же цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось. В любом случае устройство полностью оправдывает свою стоимость.