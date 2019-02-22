Обзор Digma FreeDrive 209 NIGHT FHD. Доступный видеорегистратор с отличной начинкой

Согласитесь, с каждым днем на дорогах появляется все больше машин, и никто не застрахован от случайного попадания в ДПТ. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию доступное решение, позволяющее запечатлеть любое происшествие на дороге. Встречайте, перед вами недорогой видеорегистратор Digma FreeDrive 209 NIGHT FHD. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной, привычной для компании Digma упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о видеорегистраторе. В комплект поставки входят:
- Видеорегистратор FreeDrive 209 NIGHT FHD
- Крепление на лобовое стекло автомобиля
- USB-кабель
- Автомобильное зарядное устройство
- Руководство пользователя и гарантийный талон
Особенности
- Экран: 3 дюйма/IPS/684 x 480 пикс
- Процессор: GP6248
- Сенсор: SC2363/2 Мпикс
- Широкоугольный объектив: 150 градусов
- Формат видео: AVI
- Поддержка HD: 1080p
- Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
- Режим записи: циклическая
- G-сенсор
- Детектор движения в кадре
- Режим фотосъемки с разрешением 1920×1080
- Емкость аккумулятора: 180 мАч
- Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб
- Размеры (ширина x высота x толщина): 90x54x35 мм
- Вес: 71 г
ДизайнКомпактный, стильный Digma FreeDrive 209 NIGHT FHD сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. К качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло, все детали собраны аккуратно и надежно.
На лицевой части дивайса расположился объектив камеры и динамик.
На тыльной стороне корпуса находится 3 дюймовый IPS дисплей, по краям которого можно увидеть обозначения функциональных кнопок управления.
Все элементы управления выведены на боковые грани девайса, на одной из которых разместили слот для карты памяти microSD. Поддерживаются карты объемом до 32 Гб.
На верхней грани видеорегистратора выведен разъем miniUSB для зарядки и разъем для крепления.
Крепление устройства отлично показывает себя в работе, даже в холодное время года.
На нижней гране видеорегистратора находится встроенный микрофон и кнопка Reset.
Если говорить в целом, то дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям.
ФункционалDigma FreeDrive 209 NIGHT FHD получил под свое управление отличный функционал, позволяющий комфортно пользоваться устройством. Здесь нет ничего лишнего. Порадовало то, что разработчики добавили в «вооружение» девайса активный светофильтр Night Vision, позволяющий существенно улучшить ночную съемку. Кроме того, видеорегистратор обзавелся аккумулятором мощностью в 180 мАч, чего более чем достаточно, чтобы, в случае необходимости, отключить устройство от питания и вынести его за пределы автомобиля, чтобы сделать необходимые кадры.
Основное меню устройства разделено на две вкладки. Даже самый неопытный пользователь сумеет быстро настроить девайс под свои предпочтения.
Пользователю дается возможность настроить штамп даты, времени и выстроить другие показатели. При необходимости вы можете отключить информационную панель даты/времени через меню настроек.