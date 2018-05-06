Обзор Digma FreeDrive 440. Доступный видеорегистратор с FullHD записью

Автомобилей становится все больше и больше, и вместе с этим увеличиваются риски ДТП на дорогах. В большинстве случаев виновники ДТП уходят от ответственности из-за нехватки доказательств. Кажется пришло время обзавестись помощником. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании DIGMA. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор с FullHD записью, модель FreeDrive 440. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 4500 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данный девайсом.
Видео обзор
Комплект поставки
Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном видеорегистраторе. В комплект поставки входят:
- Видеорегистратор Digma FreeDrive 440
- Крепление на лобовое стекло
- Автомобильное зарядное устройство
- Кабель USB-miniUSB
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особенности
- Процессор: Novatek NT96658
- Сенсор: Sony IMX323 2 млн пикс.
- Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с (FHD), 1280×720 при 60 к/с(HD), 1280 х 720 при 30 к/с (HD), 848 х 480 при 30 к/с (WVGA)
- Режим записи: циклическая (3 мин, 5 мин, 10 мин)
- Датчик удара (G-сенсор)
- Детектор движения в кадре
- Запись времени и даты
- Звук звука
- Угол обзора: 140° (по диагонали)
- Стабилизатор изображения
- Функция WDR
- Режим фотосъемки с разрешением 1920×1080
- Запись события в отдельный файл
- Автостарт записи
- Формат записи: MOV
- Емкость аккумулятора: 300 мАч
- Диагональ экрана: 2"
- Разрешение: 320×240
- Выходы: HDMI, видео композитный, аудио
- Подключение к компьютеру по USB
- Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) до 32 Гб
Внешний видКомпактный, стильный, удобный в обращении Digma FreeDrive 440 сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Устройство выполнено из качественного пластика. К сборке у нас никаких нареканий не появилось, все собрано аккуратно и без всяких зазоров.
Благодаря своим небольшим размерам устройство не будет привлекать внимание прохожих. На лицевой части видеорегистратора обосновался объектив (Sony IMX323 2 млн пикс.) с углом обзора в 140 градусов. Чуть ниже можно увидеть отверстия для динамиков.
На противоположной стороне расположился 2-х дюймовый TFT-дисплей с разрешением 320х240. Под ним находятся следующие кнопки управления: Mode, стрелка вниз, стрелка вверх и Ок.
Края дисплея прикрыты серебристой рамкой, которая придает некий стиль устройству.
На одной из боковых граней находится встроенный микрофон, разъем miniUSB для подключения к ПК или зарядки, и разъем HDMI.
На противоположной гране обосновался слот для карты памяти microSD (до 32 Гб) и две кнопки управления: вкл/выкл и Menu.
На верхней грани девайса можно увидеть AV-выход, кнопку Reset и разъем для держателя с контактом питания.
Крепление на лобовое стекло, как мы и говорили, обзавелось контактом для питания, что позволяет подключать кабель для питания не к видеорегистратору, а к самому держателю. Это намного удобнее, чем, при необходимости, постоянно отсоединять кабель для питания от самого устройства.
Крепление отлично держится на месте и не слетает при езде по неровным дорогам и кочкам. Единственный минус, который нам не понравился, это ограниченная регулировка по направлению.
Если говорить в целом о дизайне видеорегистратора Digma FreeDrive 440, то следует сказать, что устройство, как нам кажется, придется по душе большинству покупателей. Кнопки управления удобно расположились, что позволяет нажимать на них интуитивно.
Функционал и настройкаВ работе и настройке видеорегистратора сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Меню разделено на две вкладки. В первой можно настроить все необходимые параметры видео: разрешение, выставить циклическую запись, включить WDR, датчик удара, штамп даты, времени, государственный номер авто и т.д. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы насторожить пользователя.
Вторая вкладка позволяет изменить основные настройки устройства. Здесь вы можете выставить дату, время, настроить время автовыключения, включить режим парковки и т.д.
Понравилось то, что разработчики добавили в функционал лишь необходимые функции, которые действительно могут пригодиться автовладельцам.
За работу девайса отвечает процессор Novatek NT96658, что позволило получить стабильную работу без всяких зависания. За качество записи видеороликов отвечает 2 Мп сенсор от Sony - IMX323. Устройство может записывать видео в разрешении FullHD и HD, чего вполне достаточно для того, чтобы использовать записанные материалы в качестве доказательства вашей не виновности в суде.
Однако здесь есть свои нюансы, мы записали несколько видео роликов в разрешении FullHD 1920×1080 при 30 к/с и HD 1280×720 при 60 к/с. Картинка насыщенная и четкая, что позволяет разглядеть все номера мимо проезжающих автомобилей. Однако в записи видео при 60 к/с, к нашему удивлению, стабилизация изображения ухудшилась и на небольших неровностях картинка начала прыгать.
Устройство обзавелось функцией детектора движения в кадре, что позволяет записать видео материал, в случае вашего отсутствия в автомобиле.
Угла обзора в 140 градусов более чем достаточно для того, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля.
Ночная и вечерняя записи также приятно удивляют. Картинка остается на высоте и номера не засвечиваются. При этом из настроек мы включили лишь функцию WDR, остальные настройки оставили без изменений. С записанным видео материалом вы можете ознакомиться чуть ниже.
Запись видео
- День 1920×1080 при 30 к/с (FHD)
- День 1280×720 при 60 к/с(HD)
- Ночь 1920×1080 при 30 к/с (FHD)