Обзор Digma FreeDrive 440. Доступный видеорегистратор с FullHD записью

2018-05-06, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Digma FreeDrive 440; [75]
Автомобилей становится все больше и больше, и вместе с этим увеличиваются риски ДТП на дорогах. В большинстве случаев виновники ДТП уходят от ответственности из-за нехватки доказательств. Кажется пришло время обзавестись помощником. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании DIGMA. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор с FullHD записью, модель FreeDrive 440. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 4500 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данный девайсом.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном видеорегистраторе. В комплект поставки входят:
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 440
  • Крепление на лобовое стекло
  • Автомобильное зарядное устройство
  • Кабель USB-miniUSB
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Процессор: Novatek NT96658
  • Сенсор: Sony IMX323 2 млн пикс.
  • Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с (FHD), 1280×720 при 60 к/с(HD), 1280 х 720 при 30 к/с (HD), 848 х 480 при 30 к/с (WVGA)
  • Режим записи: циклическая (3 мин, 5 мин, 10 мин)
  • Датчик удара (G-сенсор)
  • Детектор движения в кадре
  • Запись времени и даты
  • Звук звука
  • Угол обзора: 140° (по диагонали)
  • Стабилизатор изображения
  • Функция WDR
  • Режим фотосъемки с разрешением 1920×1080
  • Запись события в отдельный файл
  • Автостарт записи
  • Формат записи: MOV
  • Емкость аккумулятора: 300 мАч
  • Диагональ экрана: 2"
  • Разрешение: 320×240
  • Выходы: HDMI, видео композитный, аудио
  • Подключение к компьютеру по USB
  • Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) до 32 Гб

Внешний вид

Компактный, стильный, удобный в обращении Digma FreeDrive 440 сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Устройство выполнено из качественного пластика. К сборке у нас никаких нареканий не появилось, все собрано аккуратно и без всяких зазоров.

Благодаря своим небольшим размерам устройство не будет привлекать внимание прохожих. На лицевой части видеорегистратора обосновался объектив (Sony IMX323 2 млн пикс.) с углом обзора в 140 градусов. Чуть ниже можно увидеть отверстия для динамиков.

На противоположной стороне расположился 2-х дюймовый TFT-дисплей с разрешением 320х240. Под ним находятся следующие кнопки управления: Mode, стрелка вниз, стрелка вверх и Ок.

Края дисплея прикрыты серебристой рамкой, которая придает некий стиль устройству.

На одной из боковых граней находится встроенный микрофон, разъем miniUSB для подключения к ПК или зарядки, и разъем HDMI.

На противоположной гране обосновался слот для карты памяти microSD (до 32 Гб) и две кнопки управления: вкл/выкл и Menu.

На верхней грани девайса можно увидеть AV-выход, кнопку Reset и разъем для держателя с контактом питания.

Крепление на лобовое стекло, как мы и говорили, обзавелось контактом для питания, что позволяет подключать кабель для питания не к видеорегистратору, а к самому держателю. Это намного удобнее, чем, при необходимости, постоянно отсоединять кабель для питания от самого устройства.

Крепление отлично держится на месте и не слетает при езде по неровным дорогам и кочкам. Единственный минус, который нам не понравился, это ограниченная регулировка по направлению.

Если говорить в целом о дизайне видеорегистратора Digma FreeDrive 440, то следует сказать, что устройство, как нам кажется, придется по душе большинству покупателей. Кнопки управления удобно расположились, что позволяет нажимать на них интуитивно.

Функционал и настройка

В работе и настройке видеорегистратора сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Меню разделено на две вкладки. В первой можно настроить все необходимые параметры видео: разрешение, выставить циклическую запись, включить WDR, датчик удара, штамп даты, времени, государственный номер авто и т.д. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы насторожить пользователя.

Вторая вкладка позволяет изменить основные настройки устройства. Здесь вы можете выставить дату, время, настроить время автовыключения, включить режим парковки и т.д.

Понравилось то, что разработчики добавили в функционал лишь необходимые функции, которые действительно могут пригодиться автовладельцам.

За работу девайса отвечает процессор Novatek NT96658, что позволило получить стабильную работу без всяких зависания. За качество записи видеороликов отвечает 2 Мп сенсор от Sony - IMX323. Устройство может записывать видео в разрешении FullHD и HD, чего вполне достаточно для того, чтобы использовать записанные материалы в качестве доказательства вашей не виновности в суде.

Однако здесь есть свои нюансы, мы записали несколько видео роликов в разрешении FullHD 1920×1080 при 30 к/с и HD 1280×720 при 60 к/с. Картинка насыщенная и четкая, что позволяет разглядеть все номера мимо проезжающих автомобилей. Однако в записи видео при 60 к/с, к нашему удивлению, стабилизация изображения ухудшилась и на небольших неровностях картинка начала прыгать.

Устройство обзавелось функцией детектора движения в кадре, что позволяет записать видео материал, в случае вашего отсутствия в автомобиле.

Угла обзора в 140 градусов более чем достаточно для того, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля.

Ночная и вечерняя записи также приятно удивляют. Картинка остается на высоте и номера не засвечиваются. При этом из настроек мы включили лишь функцию WDR, остальные настройки оставили без изменений. С записанным видео материалом вы можете ознакомиться чуть ниже.

Запись видео

  • День 1920×1080 при 30 к/с (FHD)

  • День 1280×720 при 60 к/с(HD)

  • Ночь 1920×1080 при 30 к/с (FHD)

Аккумулятор

Видеорегистратор Digma FreeDrive 440 получил под свое управление встроенный аккумулятор мощностью 300 мАч. Этого вполне достаточно для того, чтобы отсоединить устройство от питания и на протяжении полу часа записать все необходимые видео или фото материалы за пределами вашего автомобиля. Лично нам кажется, что это отличный результат.

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору Digma FreeDrive 440. Устройство получило под свое управление отличный функционал и начинку, что позволяет записать качественный видеоматериал, который в дальнейшем можно использовать в качестве доказательства вашей не виновности в суде. Компактные габариты, качественная сборка, запись в разрешении FullHD и доступная цена, все это позволяет обратить внимание на Digma FreeDrive 440. Да, без минусов не обошлось, однако они не столь существенны и на них можно закрыть глаза. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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