Обзор Digma FreeDrive 550 DUAL INCAR. Видеорегистратор с отличными углами обзора

Видео обзор

Согласитесь, автомобильные видеорегистраторы развиваются невероятно быстро и с каждым днем, на прилавках магазинов, появляется все больше интересных и многофункциональных моделей. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Digma, которая не перестает радовать своих покупателей. Встречайте, перед вами модель Digma FreeDrive 550 DUAL INCAR, которая получила под свое управление дополнительную камеру, отличные углы обзора и хорошую начинку. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Видеорегистратор Digma

Камера для съемки внутри салона

Крепление на лобовое стекло автомобиля

Автомобильное зарядное устройство

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании Digma упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Digma FreeDrive 550 DUAL INCAR. В комплект поставки входят:

Особенности

Количество камер: 2

Количество каналов записи видео/звука: 2/1

Поддержка HD: 1080p

Запись видео с основной камеры: 1920×1080 при 30 к/с

Запись видео с камеры внутри салона: 720х480 (30 к/с)

Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре

Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик

Подключение внешних камер

Матрица камеры: CMOS 3 млн пикс. (Sony IMX323)

Процессор: Novatek NT96658

Угол обзора: 170° (по диагонали)

Функция WDR

Режим фотосъемки

Длительность ролика: 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин

Запись события в отдельный файл

Формат записи: MOV

Емкость аккумулятора: 300 мАч

Диагональ экрана: 3" (320×240)

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 128 Гб

Размеры (ширина x высота x толщина): 88x52x10 мм

Вес: 76 г

Внешний вид

Перед нами компактный, стильный видеорегистратор, который, как нам кажется, отлично впишется в интерьер любого автомобиля. Благодаря своим небольшим габаритам его легко спрятать от посторонних глаз. Металлический корпус девайса существенно усилил общую конструкцию видеорегистратора, и, что не мало важно, данное решение практически не отразилось на увеличении веса. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все собрано аккуратно и надежно.

На лицевой части устройства расположился объектив камеры и динамик.

На тыльной стороне видеорегистратора можно увидеть 3 дюймовый экран с разрешением 320х240.

На одной из боковых граней девайса находятся функциональные кнопки управления: Mode, вверх, Вкл/выкл, Вниз, Меню.

Слот для карты памяти обосновался на верхней грани видеорегистратора, рядом с гнездом для автомобильного крепления и кнопкой Reset. Понравилось то, что устройство поддерживает карты памяти до 128 Гб.

На противоположной гране видеорегистратора находится разъем для внешней камеры, которую можно поворачивать на 360 градусов, что позволяет снимать салон вашего автомобиля под любым углом.

Приятным дополнением является то, что на тыльной части дополнительной камеры можно увидеть смайлик.

Механизм автомобильного крепления на лобовое стекло позволяет устойчиво стоять устройству на одном месте. За все время тестирования видеорегистратор ни раз не упал с закрепленного места, даже в сильные морозы.

Длины кабеля автомобильной зарядки более чем достаточно, чтобы провести проводку скрытно. Кроме того, порадовало то, что разработчики добавили в адаптер для питания USB-разъем, что позволяет, в случае необходимости, подзаряжать свое мобильное устройство.

Функционал и настройка

Запись видео

Устройство работает на базе процессора Novatek NT96658 и сенсора Sony IMX323. Видеорегистратор отлично показал себя в работе, а благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройке девайса можно интуитивно. Из-за того, что девайс будет записывать видео сразу с двух камер, советуем установить в данный видеорегистратор карту памяти с большим объемом, не меньше 64 Гб. Видеорегистратор от компании Digma обзавелся мощным аккумулятором в 300 мАч, чего более чем достаточно, чтобы отсоединить девайс от питания и вынести его за пределы своего автомобиля и заснять необходимые фото, и видео материалы.Теперь о самом главном - записи видео. Основная камера устройства записывает видео в высоком разрешении 1920х1080 (30 к/с) и получила отличный угол обзора в 170 градусов, чего более чем достаточно, чтобы охватить все происходящее впереди вашего автомобиля. Картинка четкая и не засвечивается. Дневная запись показала отличные результаты и сумело не упустить ни одного номера мимо проезжающего автомобиля. Вы всегда, при необходимости, сумеете использовать записанные видео ролики в качестве доказательства вашей невиновности в суде.

Дневная запись с основной камеры

Камера для съемки внутри салона записывает видео в разрешении 720х480 (30 к/с). Да, вы не получите супер качество, однако этого более чем достаточно, чтобы запечатлеть все то, что происходит в салоне вашего автомобиля. Кажется, это идеальное решение для работников такси. Далее предлагаем ознакомиться с записанными видео роликами самостоятельно:

Дневная запись с камеры салона

Ночная запись с основной камеры

Ночная запись с камеры салона

Итоги

Подведем итоги по видеорегистратору Digma FreeDrive 550 DUAL INCAR. Устройство получило под свое управление все необходимое для современного автовладельца. Благодаря дополнительной камере вы сможете записывать не только то, что происходит впереди вашего авто, но и в салоне. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, запись видео в высоком разрешении FullHD, емкий аккумулятор и доступная цена. Среди минусов может не понравиться качество записи дополнительной камеры. Других существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.