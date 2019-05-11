Обзор Digma FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Лучший видеорегистратор

Видео обзор

Буквально каждый день на прилавках магазинов появляется огромное количество автомобильных видеорегистраторов, однако всегда появляется один и тот же вопрос – а какой купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию достойного представителя от компании Digma, получившая дополнительную парковочную камеру и множество интересных возможностей. Встречайте, перед вами модель FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Видеорегистратор FreeDrive 600-GW DUAL 4K

Камера заднего вида

Набор крепежей

Крепление на лобовое стекло автомобиля

USB-кабель

Зарядное устройство

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в фирменной упаковке от компании Digma на которой можно найти всю необходимую техническую информацию о видеорегистраторе. В комплект поставки входят:

Особенности

Экран: 2.4 дюйма, TFT, 320х240

Процессор: Novatek NT96660

Сенсор: OmniVision OV4689, 4 Мп

Объектив: 6G+IR

Фокусное расстояние: 3.0 мм

Угол обзора: 150 градусов

Видеоформат: MP4/AVC

Фотоформат: JPG

Поддерживаемое разрешение видео основной камеры: 2880x2160 (24 к/с), 1920x1080 (60 к/c), 1280x720 (120 к/c), 1280x720 (60 к/c), 1280x720 (30 к/c), 1920x1080 (30 к/c) + 720х480 (30 к/с)

Поддерживаемое разрешение видео камеры заднего вида: 720х480 (30 к/с)

Мониторинг скорости

Предупреждение о превышении установленной пользователем скорости

GPS-антирадар

Поддерживаемые типы радар и камер: контроль проезда на красный свет, стационарные радары, система «Поток», маломощные радары, безрадарные комплексы, измерение скорости на участке «Автодория»

Поддержка карт памяти: до 64 Гб, 10 класс записи

Время работы от аккумулятора: 20 мин

Емкость аккумулятора: 250 мАч

Беспроводное подключение Wi-Fi

Дизайн

Устройство получило компактные габариты и выполнено из качественных материалов. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Интересный и современный дизайн позволяет видеорегистратору вписаться в интерьер любого автомобиля.

На лицевой части девайса расположился объектив камеры и динамик.

На противоположной стороне обосновался 2.4 дюймовый TFT дисплей. Понравилось то, что функциональные кнопки управления расположились чуть ниже от дисплея: Menu, вверх, защита, вниз, Ok.

На одной из боковых граней находится кнопка вкл/выкл и слот для карты памяти microSD, поддерживаются карты объемом до 64 Гб. Возможно, кому-то покажется, что 64 Гб будет недостаточно для полноценной работы, однако разработчики сделали хитрый ход. Запись с камеры заднего вида на карту памяти осуществляется только при выбранном разрешении FHD@30fps + VGA@30fps. В других разрешениях дополнительная камера работает только в качестве парковочной камеры и не производит на карту памяти никаких записей.

На противоположной гране девайса находится miniUSB и HDMI разъем.

На нижней гране видеорегистратора расположилась кнопка Reset и встроенный микрофон.

На верхней гране разместили разъем для подключения дополнительной камеры и для крепления на лобовое стекло автомобиля. Механизм крепления отлично показывает себя в работе. Устройство надежно стоит на закрепленном месте и при этом вы легко можете отрегулировать направление камеры.

Дополнительную камеру можно использовать не только в качестве парковочной, но и камеры для ведения задней съемки. В первом случае, для подключения парковочной камеры, советуем обратиться за помощью к специалистам.

Функционал

Если говорить в целом о дизайне устройства, видеорегистратор, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Небольшие габариты позволяют легко спрятать устройство от посторонних глаз.Среди основных функций необходимо выделить возможность записывать видео в высоком разрешении 4K и наличие функции GPS антирадара. Порадовало то, что за работу девайса отвечает мощная начинка, которая состоит из процессора Novatek NT96660 и CMOS сенсора OmniVision OV4689, а за высокое качество изображения отвечают сразу шесть стеклянных линз и инфракрасный модуль для ночной съемки.

Благодаря наличию GPS-модуля, устройство обзавелось дополнительным функционалом, которые отлично показывают себя в работе. Видеорегистратор будет предупреждать вас о превышении установленной вами скорости движения, либо вовсе о том, что впереди вас ждет полицейский радар.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном видеорегистраторе предусмотрен Wi-Fi модуль, который дает возможность управлять устройством через ваш смартфон или планшет при помощи специального приложения LuckyCam. Приложение работает на базе Android и iOS. Благодаря данному решению вы можете настроить все необходимые функции через свой смартфон. Кроме того, удобно то, что, при необходимости, вы можете просмотреть и показать записанный видео ролик сотрудникам ГАИ, чтобы доказать свою невиновность.

Все файлы записываются на карту памяти в формате MP4 и их не обязательно просматривать на небольшом 2.4 дюймовом дисплее видеорегистартора. Благодаря HDMI разъему, вы можете включить запись даже на большом телевизоре. Основное меню устройства разделено на две вкладки. Разобраться в настройках сумеет даже самый не опытный пользователь. Кроме того, вы можете оставить заводские настройки и добавить лишь дополнительную информацию о вашем автомобиле.

Запись видео

Дневная запись (основная камера) в разрешении FHD@30fps + VGA@30fps

Видеорегистратор получил под свое управление аккумулятор мощностью в 250 мАч, чего более чем достаточно, чтобы, при необходимости, отсоединить устройство от питания и вынести его за пределы вашего автомобиля, чтобы записать необходимый видео или фотоматериал. Теперь о самом главном – качестве записи видео. Благодаря своей мощной начинке устройство позволяет запечатлеть в кадре даже самые не заметные детали. Картинка четкая и насыщенная. Без внимания не останется не один номер мимо проезжающего автомобиля. Основная камера показывает отличные результаты в работе. В ночное время устройство также показало хорошие результаты. Номера автомобилей не засвечиваются и остаются на поле зрения на протяжении всего времени. Угла обзора в 150 градусов более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Что касается камеры заднего вида, которую также можно использовать в качестве парковочной камеры. Не сказать, что она бьет рекорды показателей, однако этого более чем достаточно, чтобы предоставить запись в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Ночная запись, в отличии от дневной, существенно хуже. Возможно будет куда лучше использовать дополнительную камеру в качестве парковочной. И для этого есть обоснованная причина. Как мы уже и говорили, камера заднего вида работает только на одном разрешении. То есть, если вы захотите оставить съемку с основной камеры в разрешении 4К, то от дополнительной камеры не будет никакого смысла. В парковочном режиме камеры вы можете забыть о проблемах при парковке. Далее предлагаем просмотреть записанный видео материал.

Дневная запись (камера заднего вида)

Ночная запись (основная камера) в разрешении FHD@30fps + VGA@30fps

Ночная запись (камера заднего вида)

Дневная запись (основная камера) в разрешении 4K

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору Digma FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Устройство отлично показывает себя в работе. Благодаря мощной начинке, данный девайс позволяет записывать качественные видео ролики в высоком разрешении FullHD и 4K. Кроме того, видеорегистратор оснащен GPS-модулем, что позволяет контролировать вашу скорость на дороге и предупреждать о приближении к камерам контроля скорости, а за счет возможности подключаться к устройству при помощи своего планшета или смартфона вы легко сможете настраивать, просматривать и удалять фото/видео материал, записанный на Digma FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Среди плюсов следует отметить следующее: отличная начинка, качество записи основной камеры, GPS-модуль, Wi-Fi, дополнительная камера, стильный дизайн и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.