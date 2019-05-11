Обзор Digma FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Лучший видеорегистратор

2019-05-11, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Digma FreeDrive 600-GW DUAL 4K; [386]
Буквально каждый день на прилавках магазинов появляется огромное количество автомобильных видеорегистраторов, однако всегда появляется один и тот же вопрос – а какой купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию достойного представителя от компании Digma, получившая дополнительную парковочную камеру и множество интересных возможностей. Встречайте, перед вами модель FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке от компании Digma на которой можно найти всю необходимую техническую информацию о видеорегистраторе. В комплект поставки входят:
  • Видеорегистратор FreeDrive 600-GW DUAL 4K
  • Камера заднего вида
  • Набор крепежей
  • Крепление на лобовое стекло автомобиля
  • USB-кабель
  • Зарядное устройство
  • Руководство пользователя и гарантийный талон

Особенности

  • Экран: 2.4 дюйма, TFT, 320х240
  • Процессор: Novatek NT96660
  • Сенсор: OmniVision OV4689, 4 Мп
  • Объектив: 6G+IR
  • Фокусное расстояние: 3.0 мм
  • Угол обзора: 150 градусов
  • Видеоформат: MP4/AVC
  • Фотоформат: JPG
  • Поддерживаемое разрешение видео основной камеры: 2880x2160 (24 к/с), 1920x1080 (60 к/c), 1280x720 (120 к/c), 1280x720 (60 к/c), 1280x720 (30 к/c), 1920x1080 (30 к/c) + 720х480 (30 к/с)
  • Поддерживаемое разрешение видео камеры заднего вида: 720х480 (30 к/с)
  • Мониторинг скорости
  • Предупреждение о превышении установленной пользователем скорости
  • GPS-антирадар
  • Поддерживаемые типы радар и камер: контроль проезда на красный свет, стационарные радары, система «Поток», маломощные радары, безрадарные комплексы, измерение скорости на участке «Автодория»
  • Поддержка карт памяти: до 64 Гб, 10 класс записи
  • Время работы от аккумулятора: 20 мин
  • Емкость аккумулятора: 250 мАч
  • Беспроводное подключение Wi-Fi

Дизайн

Устройство получило компактные габариты и выполнено из качественных материалов. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Интересный и современный дизайн позволяет видеорегистратору вписаться в интерьер любого автомобиля.

На лицевой части девайса расположился объектив камеры и динамик.

На противоположной стороне обосновался 2.4 дюймовый TFT дисплей. Понравилось то, что функциональные кнопки управления расположились чуть ниже от дисплея: Menu, вверх, защита, вниз, Ok.

На одной из боковых граней находится кнопка вкл/выкл и слот для карты памяти microSD, поддерживаются карты объемом до 64 Гб. Возможно, кому-то покажется, что 64 Гб будет недостаточно для полноценной работы, однако разработчики сделали хитрый ход. Запись с камеры заднего вида на карту памяти осуществляется только при выбранном разрешении FHD@30fps + VGA@30fps. В других разрешениях дополнительная камера работает только в качестве парковочной камеры и не производит на карту памяти никаких записей.

На противоположной гране девайса находится miniUSB и HDMI разъем.

На нижней гране видеорегистратора расположилась кнопка Reset и встроенный микрофон.

На верхней гране разместили разъем для подключения дополнительной камеры и для крепления на лобовое стекло автомобиля. Механизм крепления отлично показывает себя в работе. Устройство надежно стоит на закрепленном месте и при этом вы легко можете отрегулировать направление камеры.

Дополнительную камеру можно использовать не только в качестве парковочной, но и камеры для ведения задней съемки. В первом случае, для подключения парковочной камеры, советуем обратиться за помощью к специалистам.

Если говорить в целом о дизайне устройства, видеорегистратор, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Небольшие габариты позволяют легко спрятать устройство от посторонних глаз.

Функционал

Среди основных функций необходимо выделить возможность записывать видео в высоком разрешении 4K и наличие функции GPS антирадара. Порадовало то, что за работу девайса отвечает мощная начинка, которая состоит из процессора Novatek NT96660 и CMOS сенсора OmniVision OV4689, а за высокое качество изображения отвечают сразу шесть стеклянных линз и инфракрасный модуль для ночной съемки.

Благодаря наличию GPS-модуля, устройство обзавелось дополнительным функционалом, которые отлично показывают себя в работе. Видеорегистратор будет предупреждать вас о превышении установленной вами скорости движения, либо вовсе о том, что впереди вас ждет полицейский радар.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном видеорегистраторе предусмотрен Wi-Fi модуль, который дает возможность управлять устройством через ваш смартфон или планшет при помощи специального приложения LuckyCam. Приложение работает на базе Android и iOS. Благодаря данному решению вы можете настроить все необходимые функции через свой смартфон. Кроме того, удобно то, что, при необходимости, вы можете просмотреть и показать записанный видео ролик сотрудникам ГАИ, чтобы доказать свою невиновность.

Все файлы записываются на карту памяти в формате MP4 и их не обязательно просматривать на небольшом 2.4 дюймовом дисплее видеорегистартора. Благодаря HDMI разъему, вы можете включить запись даже на большом телевизоре. Основное меню устройства разделено на две вкладки. Разобраться в настройках сумеет даже самый не опытный пользователь. Кроме того, вы можете оставить заводские настройки и добавить лишь дополнительную информацию о вашем автомобиле.

Видеорегистратор получил под свое управление аккумулятор мощностью в 250 мАч, чего более чем достаточно, чтобы, при необходимости, отсоединить устройство от питания и вынести его за пределы вашего автомобиля, чтобы записать необходимый видео или фотоматериал. Теперь о самом главном – качестве записи видео. Благодаря своей мощной начинке устройство позволяет запечатлеть в кадре даже самые не заметные детали. Картинка четкая и насыщенная. Без внимания не останется не один номер мимо проезжающего автомобиля. Основная камера показывает отличные результаты в работе. В ночное время устройство также показало хорошие результаты. Номера автомобилей не засвечиваются и остаются на поле зрения на протяжении всего времени. Угла обзора в 150 градусов более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Что касается камеры заднего вида, которую также можно использовать в качестве парковочной камеры. Не сказать, что она бьет рекорды показателей, однако этого более чем достаточно, чтобы предоставить запись в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Ночная запись, в отличии от дневной, существенно хуже. Возможно будет куда лучше использовать дополнительную камеру в качестве парковочной. И для этого есть обоснованная причина. Как мы уже и говорили, камера заднего вида работает только на одном разрешении. То есть, если вы захотите оставить съемку с основной камеры в разрешении 4К, то от дополнительной камеры не будет никакого смысла. В парковочном режиме камеры вы можете забыть о проблемах при парковке. Далее предлагаем просмотреть записанный видео материал.

Запись видео

  • Дневная запись (основная камера) в разрешении FHD@30fps + VGA@30fps

  • Дневная запись (камера заднего вида)

  • Ночная запись (основная камера) в разрешении FHD@30fps + VGA@30fps

  • Ночная запись (камера заднего вида)

  • Дневная запись (основная камера) в разрешении 4K

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору Digma FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Устройство отлично показывает себя в работе. Благодаря мощной начинке, данный девайс позволяет записывать качественные видео ролики в высоком разрешении FullHD и 4K. Кроме того, видеорегистратор оснащен GPS-модулем, что позволяет контролировать вашу скорость на дороге и предупреждать о приближении к камерам контроля скорости, а за счет возможности подключаться к устройству при помощи своего планшета или смартфона вы легко сможете настраивать, просматривать и удалять фото/видео материал, записанный на Digma FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Среди плюсов следует отметить следующее: отличная начинка, качество записи основной камеры, GPS-модуль, Wi-Fi, дополнительная камера, стильный дизайн и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.

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