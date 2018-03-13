Обзор Discord. Клиент для Android

2018-03-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Discord; [102]
Знаете, я понял, что стар, когда все перестали пользоваться Skype для общения в играх. Со времени моих школьных лет, а они были не так давно, все пользовались Skype для голосового чата. Мы созванивались, играли в игры и жаловались на то, что программа жрет слишком много оперативной памяти, из-за этого глючит игра и так далее. Мы создавали чаты, конференции, радовались новым возможностям клиента и так далее. Теперь в моду вошел Discord, а мне всего 23, но я уже не сильно понимаю зачем оно нужно. Точнее, сначала не понимал и пришлось вникать во всю эту движуху, чтобы потом общаться как нужно. Начну с того, что это действительно крутая возможность навсегда оторваться от скучного и глючного Skype. Собственно, мне этого уже достаточно, чтобы попробовать приложение на смартфоне, ведь на компьютере я уже его смотрел, и рассказать вам все самое интересное. Думаю, если вы играете в игры и следите за новостями, то вам это будет интересно.

Чаты

Главная фишка этого сервиса в возможности общаться с людьми максимально удобно. То есть, вы можете спокойно общаться в канале про определенную игру, можете создать свой канал и с друзьями скидывать туда шутки, созваниваться, переписываться и так далее. Это реализовано очень привлекательно, легко и понятно, нет необходимости долго изучать интерфейс. Особенно это крутая штука для кланов и прочих гильдий в играх, где постоянно есть необходимость общаться с определенными людьми, с которыми помимо игры нигде не контактируешь. Например, мы участвовали в бета-тестировании игры, подписались на канал разработчиков и получаем свежие апдейты, смотрим на комментарии в чатах, общаемся и так далее. Даже с разработчиками можно поговорить, они там часто отвечают и все в таком духе. Это круто, как по мне, особенно если вы крутой геймер.

Личная переписка

Для меня очень важно иметь возможность именно позвонить человеку. Это важный момент в играх, ведь когда играешь в какой-то кооператив и нужно оперативно общаться, то без звонков не обойтись. Здесь это есть, работает хорошо и даже звук приемлемый, плюс есть возможность видеозвонка. Не скажу, что мне это нужно, ведь обычно хватает звука, но если вы решили пообщаться в компании друзей, либо девушке звоните, то такая возможность есть и тоже хорошо работает, почему бы и не пользоваться. Остальные возможности, вроде чата или картинок, тоже сделаны круто, пользоваться удобно.

Настройки

Люблю копаться в настройках приложений, мне это прямо удовольствие приносит. Здесь есть гибкая настройка разных функций - можно настроить микрофон, можно настроить работу с уведомлениями, текстом и сообщениями, можно настроить внешний вид, разного рода кнопки внутри приложения. Конечно же, можно изменить настройки своего профиля, поменять ник или фотографию, изменить систему защиты и так далее. Разработчики дают вам максимально гибкую возможность работать с контентом, наслаждаться и настраивать общение под себя. Хотя, конечно, ничего удивительного я тут не нашел, просто базовый набор необходимых функций.

Итог

Я оценивал приложение как возможность следить за новостями и чатами в игровых сообществах. Например, мы с друзьями играем в игры разные, общаемся тут, скидываем какие-то новости и так далее. Однако, приложение вполне можно использовать как крутой мессенджер с друзьями или подругой, даже без игровой составляющей. Здесь есть неплохие звонки голосом и видео, есть возможность писать личные сообщения, есть масса дополнительных фишек, которые могут вам понравиться. И, все это совершенно бесплатно.


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