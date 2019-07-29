Обзор Drops. Изучаем иностранные языки

2019-07-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Drops; [84]
Сегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного языка — у вас громадный выбор языков, удобная система обучения и отсутствие требований вливать реальные деньги. Разве можно от этого отказаться? Давайте посмотрим, как это все работает и почему приложение настолько хорошее.

Выбираем слова

У приложения Drops достаточно продуманная система фильтра тех слов, которые вы уже знаете. Допустим, вы решили, что хотите лучше изучить английский язык и вам нужно с чего-то начать. Но, вы при этом знаете какие-то базовые вещи и понимаете их, значит вам не нужно с нуля изучать слова и смотреть на ту лексику, которую вы и без того знаете отлично. В приложении это очень хорошо фильтруется — те слова, которые вы уже знаете, можно с легкостью скинуть вверх и они не появятся у вас на изучении. Те слова, которые вы слышите впервые, нужно отправить на изучение и тогда программа сформирует вам список нужных вам слов. Это очень простая, но крайне полезная функция — вы пропускаете то, что уже знаете, и приступаете к изучению совершенно новых слов и расширяете свой запас лексики. Большой бонус на фоне конкурентов, которые раз за разом гоняют вас по одними тем же словам.

Темы

Разработчики решили не ограничивать вас в темах для изучения слов, но и особо усложнять ничего не стали. В начале у вас достаточно стандартный набор лексики, который позволяет, допустим, купить еды или поговорить с кем-то на будничные темы. К примеру, есть слова из раздела еда — там все продукты питания, которые потом трансформируются в блюда и так далее. То есть, вам предоставляют возможность немного разобраться в словах, а потом уже требуют двигаться дальше и разбираться в более сложных терминах. Новые темы для изучения открываются только тогда, когда вы пройдете предыдущую, что мотивирует заниматься активнее и постоянно получать новый словарный запас. Тем крайне много, но бросаться сразу на все не стоит — выберете несколько направлений и активно изучайте их, а потом уже беритесь за что-то другое. Помните, что сразу все темы вы не осилите при всем желании — это очень трудно.

Языки

Важно отметить, что разработчики решили предоставить нам возможность учить не только популярный английский язык, но и массу других — на выбор пользователю предлагают целых 33 варианта. Есть русский, два вида английского (американский и английский), испанский, итальянский, французский и так далее. Вариантов достаточно много и если в хотите изучать какой-то специфический язык, то у вас такая возможность будет. Это очень удобно, если вы не планируете постигать тот же испанский на очень высоком уровне, но вам хочется съездить в путешествие и не чувствовать себя некомфортно. Можно выучить базовые слова, подучить названия блюд и потом спокойно изучать местную кухню и не переживать о каких-то тонкостях. Да и это большая редкость — обычно языков заметно меньше и вы не можете выбирать среди столь широкого набора вариантов. Думаю, это делает приложение более привлекательным.

Итог

Для пользователей, которые решили изучать иностранные языки, это приложение станет настоящим подарком — оно не требует от вас вливания денег, не требует знать какие-то сложные обороты или лексику. Вы начинаете с самого нуля и постепенно изучаете язык, наслаждаясь его возможностями и функциями. Главное заниматься постоянно каждый день — тратьте на это по часу своего времени и уже через год вы заметите, что лексика увеличилась в десятки раз и теперь вы понимаете то, чего раньше не знали. Это большой плюс.

Комментарии и отзывы Drops
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