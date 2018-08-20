Обзор Ebates. Скидки на всё

В последнее время тематика всевозможных кэшбек-сервисов пользуется повышенным спросом среди пользователей. И это вполне понятно — вы можете купить что-либо из интернета и получить условную скидку в качестве возвращенных средств. Это достаточно круто и если вы планируете покупать что-то дорогостоящее или много товаров за раз, то возврат средств будет приличным. Сегодня я расскажу вам о приложении Ebates, которое получило дико-странное название, зато там можно найти всевозможные бонусы за покупку товаров в сети. Конечно, никто вас не заставляет пользоваться этим продуктом или покупать что-либо. Обзор написан исключительно в ознакомительных целях, чтобы вы могли при необходимости купить нужный товар и получить немного денег обратно. Автор обзора, к примеру, так покупает книги и за год удается на возврате сэкономить на одну лишнюю книжку. При нынешних ценах — отличный подарок.

Главное меню

На главной странице приложения вам сразу показывают разнообразные горячие предложения, которые позволяют сэкономить немного денег на возврате средств. Давайте немного объясню как это работает. К примеру, решили вы поехать по работе или в отпуск, нужно заказать гостиничный номер. Заходите на Booking.com и заказываете там себе нужные апартаменты, после чего с вашей карты снимают деньги. Оплата и все остальное как всегда, только если вы заказываете бронь через приложение Ebates, то вам после выполнения заказа вернут 2% денег на счет. Вроде мелочь, однако если вы заказали себе отель на пять звезд на неделю с любимой женой где-то за границей, то эти пару процентов позволят лишний раз купить бутылку хорошего вина или сходить на экскурсию. Предложений тьма, и не только на сервисы, но и на разного рода продукцию вроде одежды или косметики.

Двойной кэшбек

Есть на главной странице приложения еще одна вкладка с надписью «Двойной кэшбек», где есть еще более привлекательные скидки. Хотя, слово двойной там не совсем уместно. К примеру, в самом верху списка находится магазин Amazon, в котором указано, что ранее возврат средств составлял 0%, а теперь 5%. Тоже самое с Athleta — было 2%, а стало 6%. Но, таким образом разработчики привлекают внимание пользователей, а мы взамен получаем более высокую ставку по возврату средств. Там есть даже 10% возврат средств с покупок, если что. Купил пару спортивных костюмов, а футболку дали, фактически, бесплатно.

Особенности

Многие спросят в чем выгода магазинов, которые фактически дают нам скидку и еще платят за рекламу в приложении. Все довольно просто — есть масса товаров, которые вы бы не купили без возврата личных средств. Например, новый смартфон стоит 20 тысяч рублей, а с кэшбеком получается сэкономить пару тысяч и купить чехол. И магазин получает в свои цепкие лапки пользователя, который без возврата не пошел бы за покупками вовсе. И, конечно, это позволяет легко и быстро освобождать прилавки от товаров прошлого сезона, что особенно выгодно продавцам одежды и той же косметики.

Итог

Для большинства пользователей сервисы по возврату средств продолжают оставаться неизведанными и страшными. На самом деле это приятный бонус, который отлично помогает делать себе маленькие подарки. Никто не даст вам скидку в 50% и не подарит квартиру за покупку смартфона, но получить деньги обратно и на них сходить в кино или купить девушке цветы — довольно приятная мелочь, правда? А если вы собираете себе ПК или планируете покупать дорогую бытовую технику, то тем более загружайте приложение. Там дадут немало кэшбека на дополнительные плюшки.