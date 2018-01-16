Обзор Elmedia Player. Красиво и удобно

Плееры для просмотра фильмов и сериалов на компьютере в последнее время утратили свою популярность, плюс большинство действительно интересных продуктов платные, а пользователи, загружающие сериалы с торрентов, не сильно спешат покупать для пиратского контента плеер. Именно по этой причине меня заинтересовал Elmedia Player - это приложение является редким островком лицензионного ПО в море пиратского контента. На самом деле, на PC и Mac чаще всего пользуются бесплатным VLC - этот плеер построен на открытом коде, он вполне удобен, практичен и «съедает» почти все форматы, которые вы только сможете найти. Однако, хотелось бы иметь определенный выбор и этот выбор вам предоставляют - Elmedia Player это вариант, который за свои деньги позволяет наслаждаться громадным набором функций и привлекательным дизайном. Не скажу, что программа лучше VLC по всем параметрам, но некоторые фишки здесь есть.

Загрузка из сети

Главной фишкой этого плеера я лично считаю возможность загрузки контента из интернета. Да, срабатывает далеко не всегда - на сторонних сайтах иногда стоят какие-то свои плееры и их программа не распознает, но вот с YouTube качать ролики одно удовольствие. Здесь стоит сказать, что процесс загрузки прост до невозможности - вы копируете ссылку из браузера, вставляете в строку поиска, после чего вам выдает ссылку на загрузку - вы нажимаете на кнопку и все, контент уже у вас на компьютере. Вам не нужно ничего делать, дабы получить видео в максимально возможном разрешении, программа сразу в максимальном качестве качает видео. Некоторые аналоги за 1080р просят доплачивать, здесь все загружается без проблем. И, конечно, есть встроенный браузер для просмотра страниц, даже с блокировкой рекламы и прочих фишек. Вообщем, в плане загрузки это один из лучших вариантов.

Просмотр

В плане обычных функций плеера здесь все хорошо, но без каких-то уникальных деталей. У вас есть плеер с плавной прокруткой видео, есть функция транслирования со смартфона или планшета, есть все клавиши управления необходимые. Отметить стоит тот факт, что интерфейс не перегружен элементами управления и при просмотре контента даже не в полноэкранном режиме вы получаете достаточно пространства для того, чтобы смотреть фильм или сериал с комфортом. Но, в целом, это совершенно стандартный плеер для просмотра вашего любимого контента, не более того.

Настройки

Важным преимуществом данного плеера является возможность гибкой настройки - вы можете максимально комфортно под себя все подогнать и пользоваться в будущем. Например, я смотрю иностранные сериалы в оригинале и смотрю их с субтитрами - здесь я могу настроить все под себя (цвет, размер шрифта и так далее). Плюс, есть настройки для воспроизведения видео и аудио, да и некоторых дополнительных возможностей тоже. Так что, в плане настроек и индивидуализации это одно из лучших решений на сегодняшний день, без всяких сомнений. Правда, и без гибкой настройки все работает хорошо, если вам это интересно.

Итог

Плеер поставляется в двух версиях - бесплатной и платной. Отличия между ними весьма существенные, но дело лишь в дополнительных функциях вроде загрузки из сети, но если вам нужно просто проигрывать загруженные фильмы или сериалы, то платить за полную версию нет особой необходимости. Я пользуюсь полной версией, так как иногда нужно загружать ролики из интернета, плюс не так много плееров на рынке осталось, хотелось бы поддержать разработчика действительно хорошего приложения. Попробуйте и расскажете потом как вам.