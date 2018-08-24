Обзор GameTrack. Собираем библиотеку

2018-08-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - GameTrack; [72]
На нашем сайте собралось очень много геймеров, большая часть которых хочет как-то собирать свои достижения и игры в одну копилку. Например, если вы покупаете игры в Steam, то у вас там есть аккаунт со всеми играми и это выглядит довольно неплохо — всегда можно посмотреть на историю своего развития в виртуальных мирах. Однако, если у вас есть еще приставки вроде PS4 или Xbox One, то объединить игры со всех платформ практически нереально. Точнее, с GameTrack вполне возможно, но без сторонних сервисов эти проекты просто никак не связать. Сегодня я расскажу как можно объединить все ваши игры в одном разделе и потом любоваться ими или делиться с друзьями. Весьма интересная штука для тех, кто действительно много играет в игры и хочет получать от этого еще и моральное удовлетворение. Если же у вас всего пара игр на одном ПК, то нет смысла читать дальше обзор — приложение вам ничего не даст. Хотя, кто знает.

Библиотека

Начнем сразу с добавления проектов, которые у вас есть. Например, вы купили парочку игр на PS4, приобрели игру на Nintendo Switch и хотите, чтобы все это хранилось у вас на одном приложении. Конечно, поиграть GameTrack не даст, это просто витрина проектов, никак не связанная с вашим реальным аккаунтом. Вы просто заходите, открываете поиск и ищите данные игры, после чего добавляете их в первое меню. Там будут показаны все игры, которые у вас есть, если вы их добавите, плюс можно вручную добавить прогресс. Для некоторых пользователей это важно, плюс можно добавить дату приобретения, добавить разнообразные указания и заметки. Постепенно, если добавить все купленные игры, получается довольно красивая витрина со всеми игрушками и описанием платформы, даты покупки и так далее. Интересный вариант вести учет полученных проектов, особенно если для вас это важно.

Список желаний

Я обычно добавляю желаемые игры в блокнот, чтобы потом просто смотреть на дату и покупать игру, когда она отправится в релиз. Это не очень удобно, да и со всех платформ собрать нужные игрушки практически нереально. Здесь же вы можете создать отдельное меню и кидать туда все игры, которые вы бы хотели пройти. Это удобно, так как можно выбрать платформу и все это будет в привлекательном виде реализовано на одном экране. Конечно, можно там все настраивать, удалять и добавлять новые проекты, чтобы со временем заказывать нужные продукты. Одна из лучших реализаций данной функции.

Статистика

Повторюсь, что это фишка исключительно для геймеров, которые прямо много играют и хотят получать от этого максимум удовольствия. Вы можете добавлять игры в список активных, в архив и в список желаний, а потом смотреть на статистику в течение года или нескольких лет. Добавили пару десяток игр в желаемые, потом несколько прошли и отправили в архив. Всегда можно увидеть сколько игр вы прошли за месяц, поставить игру года и все в таком духе. Реализация статистики тоже понравилась, хотя хотелось бы еще какие-то достижения получать и все в таком духе. Но, имеем что имеем.

Итог

У меня на аккаунте Steam около двухсот игр, плюс на PS4 около двадцати, а впереди еще осень с кучей релизов. Для меня это приложение является некой библиотечкой с моими проектами, которые прошел или хочу пройти. Если вы тоже заядлый геймер, который тратит большую часть денег на покупку новых игрушек, то обязательно скачайте приложение — оно вам понравится. Если же вы просто хотите смотреть на даты релизов или просматривать новинки, то здесь есть вкладка с будущими релизами, где все неплохо реализовано. Неплохое приложение для досуга и развлечений.


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