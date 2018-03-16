Обзор GetContact. Прорыв или мошенничество?

2018-03-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - GetContact; [65]
Приложение GetContact занимает лидирующие места в топе приложений по всему миру — в Украине, России, Азербайджане и десятке других стран приложение устанавливают на каждый второй смартфон. Уже сейчас база приложения насчитывает 550 миллионов пользователей, а ведь услышали о приложении совсем недавно. Все дело в том, что разработчики по неосторожности, либо специально, оставили брешь в приложении и поиске. Об этом мы поговорим в предпоследнем абзаце данного обзора, тогда как сейчас давайте изучим возможности программы и объясним, почему это такая популярная штука. Все же, сейчас весь интернет говорит о данном приложении, на каждом шагу пользователи спрашивают почему оно такое популярное, почему его использует каждый второй. Вся суть в открытой информации, которую может получить любой желающий просто в пару нажатий. Отсюда и популярность, которая пришла с кучей скандалов.

Никакой секретности

Работает это все очень просто — при установке приложения вас спрашивают о том, можно ли получить доступ к контактам из вашей книжки. Вы даете доступ, иначе работать ничего не будет, и приложение выгружает себе в базу все ваши контакты. То есть, если записан контакт «Даша Ингунова» с номером телефона, то его запишет в базе именно так. Если такой номер в базе уже есть, то к нему просто добавят дополнительное название контакта. И, если вам будет звонить неизвестный номер, то приложение проверит номер по базе и выдаст вам вариант имени. Там есть какой-то механизм, который выбирает самое частое совпадение имени, так что штука реально работает. Это круто, если вам звонят разные номера или вы в рабочих моментах не хотите общаться с какими-то определенными персонами. Увидели контакт, который звонит, приняли или отклонили звонок. Это круто работает, придираться не к чему.

Настройки

Довольна важным параметром в любом приложении являются настройки и возможность изменения приложения под свои нужды. Стоит отметить, что при всей крутости приложения, скорости работы и прочих деталях, интерфейс и возможности настройки здесь разрабатывал не самый опытный человек. Вы в буквальном смысле не можете ничего изменить - разве что фотографию в приложении. Нет возможности настроить параметры, время уведомлений, только в настройках телефона, изменение темы практически ничего не меняет. В этом плане разработчики нас разочаровали окончательно.

Причрна скандалов

После того, как вы дали доступ приложению к своим контактам, можно перейти в поиск, ввести свой номер телефона и посмотреть на варианты в базе. Там отображаются имена, которые добавлены в базу по вашему номеру от других пользователей, но посмотреть кто именно вас так подписал нельзя. Многие жёны и девушки просто брали в руки смартфон молодого человека, вводили его номер в поиск и смотрели как он подписан у других пользователей. Находили разные «Сюси-пуси» и устраивали скандал своей второй половинке. В этом плане приложение тоже немного разочаровало.

Итог

Пользователи очень любят все секретное и запрещенное, вот программа и вышла в топ по загрузкам. Только подумайте - можно ввести любой номер телефона в поиск и посмотреть кто это, можно посмотреть как ты подписан у других пользователей в телефоне. Это интересно, особенно если учитывать, что другие приложения ничего подобного вам не дают. Не всем понравится такой уровень защищенности данных, но, с другой стороны, перед запуском вас спрашивают о разрешении и вы это разрешение даете. Удалить потом запись или свои данные из базы не получится, так что думайте заранее

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