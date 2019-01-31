Обзор Google Play Книги. Читаем и развиваемся

Я большой фанат книг и читаю очень много. Это не только полезно для развития кругозора, но и позволяет убить время в поездках, длительном ожидании чего-либо. Или же если отключат интернет, а такое тоже иногда случается, можно просто взять книгу и занять себя чем-то интересным. Так вот, все люди, которые много читают и интересуются художественной литературой, рано или поздно сталкиваются с проблемой поиска чего-либо нового. Найти действительно интересную новую книгу настолько трудно, что можно месяцами ее искать и все это время оставаться без дела. Особенно это трудно, если вы хотите не просто хорошую книгу, а определенный жанр вроде детектива или научной фантастики. Тогда найти новинку вовсе трудно, так как все агрегаторы уже давно испортились, а в интернет-магазинах обычно все выглядит крайне убого. Сегодня мы поговорим о том, как сервис Google Play Книги позволяет исправить эту ситуацию.

Категории

Первое, что мне понравилось в Google Play Книги — наличие категорий, которые более-менее соответствуют современной классификации литературы. Например, кто-то любит читать биографии известных личностей или их автобиографии с какими-то интересными деталями из жизни. Для таких пользователей в интернет-магазинах практически никогда нет отдельной категории, а здесь она есть и там тьма интересного контента, который тяжело найти на просторах интернета, если не знать, где искать. Далее, наиболее популярным жанром является детектив и здесь для него вывели целую отдельную категорию вместе с триллерами. Конечно, было бы неплох их тоже разбить на две отдельные категории, но это не так страшно. Очень понравилось категория для детей, где есть только детский контент без разных неприятных картинок — можно посадить ребенка, чтобы он выбрал себе книжку.

Далее, когда вы выбираете необходимую вам категорию, программа выдает два списка — вы можете посмотреть те книги, которые находятся в топе продаж и те, что появились относительно недавно. Это тоже полезная функция, ведь иногда хочется найти что-то новое, а иногда — купить популярное произведение и составить свое мнение. Для открытия полного списка нажимаем на кнопку в нижней части экрана и появляется развернутый список — теперь можно листать и смотреть то, что предлагает нам алгоритм. Думаю, это существенно упростит вам поиск нужной книги, тем более списки сформированы более-менее адекватно.

Описание

Обычно подобные приложения страдают крайне ужасным описанием — авторы либо просто добавляют обложку и краткое описание из книги, либо вообще только обложку. Здесь на странице книги можно посмотреть на автора произведения (можно нажать на его аватар и посмотреть все его книги), можно посмотреть оценку пользователей, жанр и прочитать краткое описание. Дальше у нас идут оценки самих пользователей с комментариями, но я бы не стал на основе этого делать выводы. Обычно в комментариях ничего конструктивного нет, только огорчение недовольных чем-то фанатов.

Итог

Конечно, данное приложение позволяет вам купить исключительно электронный вариант книги. Тем не менее, есть небольшой лайфхак для тех, кто обожает именно бумажные версии книг. Вы скачиваете приложение, добавляете то, что вам принесло удовольствие, и программа рекомендует разного рода похожие книги. Плюс можно топы посмотреть по новинкам или продажам. А потом пойти в интернет-магазин уже со знанием названия нужной книги и просто заказать ее в бумажном варианте, если вдруг читать со смартфона или планшета вам не нравится. Вот такое использование культовой программы.