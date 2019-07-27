Обзор HARPER DVHR-410. Недорогой Full HD видеорегистратор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными и в то же время доступными решениями. Встречайте, перед вами недорогой автомобильный видеорегистратор с Full HD записью HARPER DVHR-410.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Видеорегистратор HARPER DVHR-410

Крепление на присоске

Адаптер питания от автомобильного прикуривателя

Документация

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено следующее:

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный автомобильный видеорегистратор, дизайн которого позволяет вписаться устройству в интерьер любого автомобиля. Благодаря своим небольшим размерам его легко скрыть от глаз прохожих. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий по появилось. Корпус девайса выполнен из пластика и весит HARPER DVHR-410 всего 60 граммов.

Спереди выдвинут объектив камеры, а по краям расположены отверстия динамика. Чуть выше красуется логотип компании HARPER.

Сверху размещена площадка для крепления и два разъема: miniUSB и HDMi.

Снизу находится встроенный микрофон и кнопка Reset.

На боковых гранях расположились функциональные кнопки управления и слот для карты памяти microSD (до 32 Гб).

На тыльной стороне размещен 3-дюймовый информационный дисплей со средними рамками. Вся информация, отображаемая на экране, отлично читается. При необходимости можно настроить функцию автоматического отключения дисплея в настройках.

Крепление на лобовое стекло автомобиля получило привычную конструкцию и надежно удерживает видеорегистратор на установленном месте. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с падением устройства.

Меню настроек разделено на две вкладки. Пользователю дается возможность выставить штамп времени/даты, установить государственный номер автомобиля и настроить другие функции. Однако комфортно чувствуется и на заводских настройках.

Для удобства пользователя разработчики добавили возможность просматривать записанные видео и фотоматериалы прямо с видеорегистратора, что позволяет представить необходимые доказательства о вашей невиновности сотрудникам дорожной полиции. Кроме того, благодаря встроенному аккумулятору мощностью в 180 мАч вы легко сможете отключить устройство от питания и вынести его за пределы автомобиля

Запись видео

Дневная съемка

Теперь о самом главном – качестве видео. Автомобильный видеорегистратор HARPER DVHR-410 записывает видео в высоком разрешении Full HD (1920х1080 при 30 к/с). Есть возможность включить циклическую запись и выбрать время записи видеороликов. Угла обзора в 170 градусов более чем достаточно, чтобы запечатлеть все, что происходит впереди вашего автомобиля. Дневная съемка позволяет запечатлеть номера мимо проезжающих автомобилей. Картинка четкая и насыщенная. Ночная съемка неплохая, однако на заводских настройках номера автомобилей засвечиваются. Далее предлагаем просмотреть записи видео с HARPER DVHR-410:

Ночная съемка

Итоги

Подводя итоги по видеорегистратору HARPER DVHR-410, следует отметить, что перед нами незаменимый автомобильный помощник. Несмотря на свою невысокую стоимость устройство показывает хорошие результаты в работы и позволяет использовать записанное видео, при необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, запись в разрешении FullHD, качественные материалы и сборка, неплохое качество записи, отличный функционал и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики