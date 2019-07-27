Обзор HARPER DVHR-410. Недорогой Full HD видеорегистратор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными и в то же время доступными решениями. Встречайте, перед вами недорогой автомобильный видеорегистратор с Full HD записью HARPER DVHR-410.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной картонной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено следующее:
- Видеорегистратор HARPER DVHR-410
- Крепление на присоске
- Адаптер питания от автомобильного прикуривателя
- Документация
Внешний вид и функционалПеред нами компактный автомобильный видеорегистратор, дизайн которого позволяет вписаться устройству в интерьер любого автомобиля. Благодаря своим небольшим размерам его легко скрыть от глаз прохожих. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий по появилось. Корпус девайса выполнен из пластика и весит HARPER DVHR-410 всего 60 граммов.
Спереди выдвинут объектив камеры, а по краям расположены отверстия динамика. Чуть выше красуется логотип компании HARPER.
Сверху размещена площадка для крепления и два разъема: miniUSB и HDMi.
Снизу находится встроенный микрофон и кнопка Reset.
На боковых гранях расположились функциональные кнопки управления и слот для карты памяти microSD (до 32 Гб).
На тыльной стороне размещен 3-дюймовый информационный дисплей со средними рамками. Вся информация, отображаемая на экране, отлично читается. При необходимости можно настроить функцию автоматического отключения дисплея в настройках.
Крепление на лобовое стекло автомобиля получило привычную конструкцию и надежно удерживает видеорегистратор на установленном месте. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с падением устройства.
Меню настроек разделено на две вкладки. Пользователю дается возможность выставить штамп времени/даты, установить государственный номер автомобиля и настроить другие функции. Однако комфортно чувствуется и на заводских настройках.
Для удобства пользователя разработчики добавили возможность просматривать записанные видео и фотоматериалы прямо с видеорегистратора, что позволяет представить необходимые доказательства о вашей невиновности сотрудникам дорожной полиции. Кроме того, благодаря встроенному аккумулятору мощностью в 180 мАч вы легко сможете отключить устройство от питания и вынести его за пределы автомобиля
Запись видеоТеперь о самом главном – качестве видео. Автомобильный видеорегистратор HARPER DVHR-410 записывает видео в высоком разрешении Full HD (1920х1080 при 30 к/с). Есть возможность включить циклическую запись и выбрать время записи видеороликов. Угла обзора в 170 градусов более чем достаточно, чтобы запечатлеть все, что происходит впереди вашего автомобиля. Дневная съемка позволяет запечатлеть номера мимо проезжающих автомобилей. Картинка четкая и насыщенная. Ночная съемка неплохая, однако на заводских настройках номера автомобилей засвечиваются. Далее предлагаем просмотреть записи видео с HARPER DVHR-410:
Дневная съемка
Ночная съемка
ИтогиПодводя итоги по видеорегистратору HARPER DVHR-410, следует отметить, что перед нами незаменимый автомобильный помощник. Несмотря на свою невысокую стоимость устройство показывает хорошие результаты в работы и позволяет использовать записанное видео, при необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, запись в разрешении FullHD, качественные материалы и сборка, неплохое качество записи, отличный функционал и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
Характеристики
- Количество камер: 1
- Количество каналов записи видео/звука: 1/1
- Поддержка HD: 1080p
- Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
- Режим записи: циклическая
- Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
- Угол обзора: 170° (по диагонали)
- Формат записи/видеокодек: MOV / H.264
- Емкость аккумулятора: 180 мАч
- Диагональ экрана: 3"
- Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) до 32 Гб
- Размеры (ширина x высота x толщина): 87x51x34 мм
- Вес: 60 г