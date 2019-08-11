Обзор HARPER DVHR-430. Недорогой видеорегистратор с Full HD

2019-08-11, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER DVHR-430; [162]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными девайсами. На сей раз наш взор попал на недорогой видеорегистратор с возможностью записывать видео ролики в разрешении Full HD. Встречайте, перед вами модель DVHR-430.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном видеорегистраторе. В комплект поставки включено следующее:
  • Видеорегистратор
  • Кронштейн крепления на стекло
  • Автомобильное зарядное устройство 5В 1А
  • Документация

Внешний вид и функционал

Если вы ищете для себя действительно компактный, многофункциональный, и в то же время незаметный видеорегистратор, то HARPER DVHR-430, как нам кажется, сумеет стать идеальным решением. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Корпус девайса выполнен из качественного пластика.

Сверху находится разъем для подключения крепления на стекло автомобиля.

На лицевой части видеорегистратора размещен объектив камеры и динамик.

На противоположной стороне обосновался 1.5 дюймовый дисплей. Сверху от него можно увидеть светодиодные индикаторы состояния работы.

Понравилось то, что все функциональные кнопки управления вынесены чуть ниже от дисплея, что позволяет существенно облегчить настройку видеорегистратора.

Слева расположился микрофон, слот для карты памяти и функциональная кнопка. Поддерживаются карты microSD (до 32 Гб).

Справа можно увидеть кнопку вкл/выкл и разъем miniUSB. Между ними спрятана кнопка Reset.

Интуитивно понятное меню настроек разделено на две вкладки. Здесь вы сможете полностью подстроить все необходимые функции под свои предпочтения. Пользователям дается возможность настроить функцию экстренной записи, режим видеосъемки, контроль парковки и многое другое. Для полноценной работы достаточно будет использовать заводские настройки.

Пользователям также дается возможность просмотреть записанные видео и фотоматериалы прямо с видеорегистратора. Для этого достаточно перейти в соответствующую вкладку при помощи функциональной кнопки Mode.

Запись видео

Видеорегистратор работает на базе процессора Novatek NT96658 в одном тандеме с сенсором SONY323 (6G), что позволяет записывать видео в высоком разрешении (1296Р, 1080Р). Угла обзора в 170 градусов более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Для хранения данных используется карта памяти microSD до 32 Гб (Class 10), поддерживается циклическая запись. Дневная запись показывает хорошие результаты в работе. Номера мимо проезжающих машин видны отчетливо. Данные видео записи можно использовать в качестве доказательства, в случае необходимости, вашей невиновности в суде. Ночная запись также показывает неплохие результаты. В городском режиме, как нам кажется, HARPER DVHR-430 сумеет стать отличным помощником. Далее предлагаем ознакомиться с записанными видео роликами:

Дневная запись (1296Р 1728х1296 – 30 к/с)

Дневная запись (1080Р 1920х1080 – 30 к/с)

Ночная запись (1296Р 1728х1296 – 30 к/с)

Ночная запись (1080Р 1920х1080 – 30 к/с)

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору HARPER DVHR-430, следует отметить, что перед нами недорогое устройство, которое полностью оправдывает свою стоимость и сумеет стать незаменимым помощником на дороге. HARPER DVHR-430 не оставит без внимания не один номер мимо проезжающего автомобиля. Благодаря встроенному аккумулятору, мощностью 180 мАч, вы легко сможете отсоединить устройство от питания и вынести его за пределы вашего автомобиля. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, компактные габариты, неплохая запись видео и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Процессор: Novatek NT96658
  • Сенсор: SONY323 (6G)
  • Количество камер: 1
  • Количество каналов записи видео/звука: 1/1
  • Режим записи: циклическая
  • Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
  • Запись времени и даты
  • Встроенный микрофон
  • Угол обзора: 170° (по диагонали)
  • Режим фотосъемки
  • Формат записи/видеокодек: MOV / H.264
  • Разрешение видеозаписи: 1728х1296 (30 к/с), 1920х1080 (30 к/с)
  • Емкость аккумулятора: 180 мАч
  • Диагональ: 1.5"
  • Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб
  • Размеры (ширина x высота x толщина): 46x53x38 мм
  • Вес: 50 г

Комментарии и отзывы HARPER DVHR-430
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