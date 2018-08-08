Обзор HashPhoto. Странный редактор

2018-08-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - HashPhoto; [122]
Приложения для редактирования фотографий пользуются большим спросом среди пользователей по вполне понятным причинам — мы все хотим делать красивые фотографии и отличаться от других пользователей своими творениями. Однако, далеко не всегда это удается, ведь все бесплатные редакторы используют совершенно одинаковый набор стилей для фотографий. Программа HashPhoto в этом плане немного выделяется на фоне конкурентов, но тоже не обошлось без странностей и непонятных функций. Разработчики почему-то решили, что их продукт обязательно должен работать еще и как библиотека для просмотра фотографий, хотя это реализовали очень неудобно. Собственно, чего время тянуть — давайте посмотрим на то, что умеет программа и почему она пользуется большим спросом даже при наличии крупных недоработок со стороны разработчика. Вероятно, это действительно полезная штука.

Теги

Главной фишкой данной программы являются не стили или гибкая настройка фотографий, а именно работа с тегами. Если у вас есть пара тысяч фотографий на смартфоне, а это вовсе не новость — даже у меня на телефоне больше тысячи фотографий, то разобраться с ними очень трудно. Бывает хочешь показать друзьям какую-то фотку с отпуска и начинаешь листать все фото, что отнимает массу времени. Эта программа обязана помочь всем страдающим — вы можете назвать фотографии тег. Например, вы поехали в отпуск в Сочи. Сняли там сотню фотографий и хотите, чтобы они были отмечены как #сочи. Для этого в программе выделяете все фото с отпуска, добавляете им тег и все. Дальше вам нужно лишь в поиске нажать на нужный тег и вам покажет нужные фотографии. Это удобно, ведь можно добавлять несколько слов к одному фото, тем самым делая поиск максимально точным и удобным. Это и правда хорошо работает, хотя отмечать тегами тысячи фотографий никто не станет.

Редактор

Мне больше понравился гибкий редактор самих фотографий, тогда как работа с тегами мне лично не понравилась. Это прикольно, но никто не станет этим заниматься. Зато вот взять и отредактировать фотографию здесь весьма удобно — вы можете менять экспозицию, можете работать с кривыми, настраивать разнообразные параметры. Это не работа с RAW, конечно же, но вариантов использования функций очень много. И разработчик продумал массу полезных возможностей, чтобы вы действительно наслаждались обработкой контента. Большой плюс.

Альбомы

Помимо всего прочего, программа предлагает нам сделать альбомы и раскидать туда фотографии, чтобы проще было потом разбираться с контентом. Проблема лишь в том, что и в стандартном приложении для отображения фотографий есть функция создания альбомов и она прекрасно работает. Да, здесь у вас есть дубль и вы можете придумать какие-то классные альбомы, поставить защиту на контент, но я не вижу реальных сценариев использования этой функции. Есть ощущение, что разработчики просто хотели больше возможностей для своего приложения, но не знали чего бы еще добавить.

Итог

Некоторые функции программы мне реально понравились. Например, работа с картинками реально самая продвинутая из всего, что я видел за последнее время — здесь вам и работа с кривыми, и всевозможные преимущества вроде экспозиции или контраста. Работать с тегами тоже приятно и это неплохой вариант искать фотографии, но кто будет сидеть и отмечать по несколько часов к ряду свои фото на смартфоне? Это очень неудобно реализовано и лично я не понимаю, как этим можно все время пользоваться. Получается странная реализация неплохой идеи для приложения. Можно загружать и пробовать.


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