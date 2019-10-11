Обзор Inspector Piranha. Видеорегистратор с радар-детектором

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию комбо-видеорегистратор, позволяющий не только запечатлеть дорожную ситуацию, но и своевременно предупредить автовладельца о приближении к той или иной камере контроля скорости, что позволит свети получение штрафов к нулю. Встречайте, перед вами Inspector Piranha.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Комбо-видеорегистратор

Автомобильное крепление

Адаптер питания

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Автомобильный комбо-видеорегистратор Inspector Piranha получил приятный и стильный дизайн, позволяющий вписаться устройству в интерьер любого автомобиля. По своим формам девайс напоминает цифровой фотоаппарат. Корпус выполнен из качественного пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборки у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди разместился объектив камеры, который практически не выпирает наружу. Здесь же можно увидеть приемник радар-детектора.

На противоположной стороне расположен 2.4 дюймовый экран с разрешением 320х240. Пользователям дается возможность настроить яркость дисплея. Всего 5 режимов свечения.

Здесь же расположились все функциональные кнопки управления и микрофон. Подобное расположение кнопок существенно упрощает работу для пользователей.

Слева находится разъем для подключения питания и слот для карты памяти microSD. Понравилось то, что устройство поддерживает карты памяти до 256 Гб, что позволяет сохранить все записи даже с длительных поездок.

Справа можно увидеть отверстия для вентиляции.

Сверху размещен разъем для подключения автомобильного крепления на лобовое стекло автомобиля. Крепление позволяет поворачивать видеорегистратор на 360 градусов, что дает возможность, при необходимости, развернуть устройство в салон автомобиля.

Благодаря встроенному аккумулятору мощностью в 370 мАч, пользователи легко могут отключить устройство от питания и вынести его за пределы своего автомобиля. Полной зарядки хватает приблизительно на 10 минут съемки.

Меню Inspector Piranha разделено на несколько простых и понятных вкладок, что позволяет интуитивно разобраться в настройке той или иной функции самостоятельно даже самым неопытным пользователям.

Пользователям дается возможность полностью настроить режимы работы радар-детектора. Всего их 4: Город1, Город2, Трасса, IQ (интеллектуальный). Вы также можете выставить ограничения скорости, включить штамп времени/даты, добавить государственный номер вашего автомобиля и многое другое. Другими словами, перед тем как начать пользоваться, лучше всего полностью настроить все необходимые функции девайса. Информативность дисплея не может не порадовать. На основное окно выведена вся необходимая информация: ваша текущая скорость, диапазоны камер, время и т.д.

Устройство работает на базе процессора iCatch SPCA6350M. Мощная начинка комбо-видеорегистратора позволяет работать ему без всяких сбоев и зависаний. За все время пользования мы не столкнулись с какими-либо проблемами.

Дневная запись

Качество записи видео отличное. Угол обзора составляет 135 градусов, что позволяет запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля и, более того, не упустить не одну малейшую деталь: дорожные знаки, номера мимо проезжающих автомобилей и многое другое. Ночная запись также показала хорошие результаты в работе даже в неосвещенных улицах. Номера автомобилей просматриваются приблизительно на 10-15 метрах. Далее предлагаем познакомиться с примерами записи видео:

Ночная запись

Теперь о самом главном – радарной составляющей устройства. Видеорегистратор Inspector Piranha получил под свое управление возможность оповещать пользователя о приближении к той или иной камере контроля и что самое интересное – не стоит путать данную функцию с GPS информером. Устройство позволяет обнаружить не только стационарные, но и другие камеры контроля.

Тестирование проводилось в городе Казань, где практически через каждые сто метров установлена та или иная камера. За все время пользования комбо-видеорегистратор Inspector Piranha своевременно сумел обнаружить все известные нам камеры и предупредить нас об этом: контроль "в спину", контроль обочины, контроль полосы ОТ, перехода, контроль средней скорости и другие камеры контроля.

Пользователям дается возможность выставить необходимое расстояние оповещения. Если в городе вам будет достаточно выставить практически минимальное расстояние в 100 метров, то на трассе вы можете установить максимальное значение в 1 км.

Итоги

Особенности

Конструкция видеорегистратора: обычная, с экраном

Количество камер: 1

Поддержка HD: 1080p

Запись видео: 1920×1080

Режим записи: циклическая

Функции: датчик удара (G-сенсор), GPS, ГЛОНАСС

Запись: времени и даты, скорости

Звук: встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик

Матрица камеры: SOI LX-F22 (1/2.7" 2 млн пикс.)

Угол обзора: 135° (по диагонали)

Режимы: автостарт записи, отключение по таймеру, запись файла после отключения питания

Формат записи/видеокодек: AVI / H.264

Время работы от аккумулятора: 10 мин

Емкость аккумулятора: 370 мАч

Диагональ экрана: 2.4"

Разрешение: 320×240

Поддержка карт памяти: microSD (microSDXC) до 256 Гб

Размеры (ширина x высота x толщина): 85x65x30 мм

Вес: 120 г

Процессор: iCatch SPCA6350M

Режимы чувствительности: Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ (интеллектуальный режим)

Прием радаров: СТРЕЛКА СТ/М, K — 24.150 ГГц ±125 МГц, X — 10.525 ГГц ±50 МГц, Лазер — 800-1000 нм (180°)

Типы объектов контроля: контроль "в спину", контроль обочины, контроль парковки, контроль полосы ОТ, контроль проезда перекрестка, контроль проезда пеш. перехода, контроль средней скорости

Кроме того, вы можете включить функцию автоматического приглушения оповещения о приближении к той или иной камере контроля. Понравилось то, что звуковые сигналы сопровождаются приятным голосовым помощником, который информирует владельца о типе камеры и допустимой скорости движения.Подводя итоги по комбо-видеорегистратору Inspector Piranha следует отметить, что перед нами отличное решение для современных автовладельцев, которые ищут для себя идеальное соотношение цены и качества. В данном устройстве присутствуют все необходимые функции, которые позволяют чувствовать себя увереннее на дорогах. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличное качество записи видео, поддержка карт памяти до 256 Гб, полноценный радар-детектор, отличный функционал и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.