Обзор Яндекс.Аура. Новая социальная сеть

Лента новостей

Официально представлена новая социальная сеть Аура от компании Яндекс, которая представлена исключительно на мобильных телефонах. Для доступа к социальной сети вам нужно получить приглашение на почту и после этого зайти в мобильное приложение Яндекс. Там появится новая кладка, перейдя по которой откроется социальная сеть со всеми ее особенностями и возможностями. Собственно, сегодня мы о них и поговорим, ведь это очень интересный проект с большим потенциалом на будущее.

Пост

На текущий момент ленту новостей новой социальной сети можно только похвалить — картинки умещаются на один экран и вам не нужно ничего листать, чтобы просматривать контент. Если вам картинка и ее обсуждение не интересны, то вы просто смахиваете вправо или влево и смотрите следующую картинку. И, что самое приятное, в ленте новостей вы не встретите ничего, что могло бы вас оттолкнуть. В Яндекс очень правильно решили приглашать пользователей по системе цепочки, когда один пользователь может выслать пять приглашений в сутки другим людям. Сейчас эта функция ненадолго заблокирована, чтобы проанализировать ситуацию. Но, это позволило сформировать базу пользователей, которые общаются без нецензурной брани, без оскорблений и рекламных предложений. В ленте этого просто нет — вы смотрите посты других людей и получаете от этого удовольствие, без лишнего контента.

Комментарии

Вы тоже можете делиться своим контентом с другими людьми, чтобы они обсуждали ваши мысли или творчество, например. Для создания поста есть специальная кнопка в виде плюса, которую вы нажимаете в верхней части экрана. Здесь вы можете добавить изображение, можете сделать подпись и выбрать круг аудитории, которая получит этот контент у себя в ленте. Например, я делаю скриншот из игры и хочу им поделиться с геймерами — нужно лишь выбрать подходящую аудиторию и нажать на кнопку опубликовать. Все, после этого контент отправиться в ленту и его увидят другие пользователи. Как показала практика, любой контент здесь пользуется популярностью — пользователи готовы комментировать ваши фото, ставить оценки и подписываться на вас, так как аудитория здесь готова к продуктивному общению. В этом плане платформа очень круто реализована и приносит только удовольствие.

Итог

Все мы привыкли к тому, что на просторах интернета в социальных сетях, если не считать Facebook, есть тьма негативных комментарием с матерными словами, рекламами всякого хлама и оскорблениями. В данной социальной сети этого просто нет — попали в Ауру только взрослые и адекватные люди, которые хотят общаться и получать от обмена информацией положительные эмоции. И это работает, ведь вы можете просмотреть тьму комментариев и не заметите там ничего негативного, ничего неинтересного. Если людям что-то не нравится, то они просто пролистывают этот контент и идут дальше заниматься своими делами. В этом Аура мне очень понравилась, ведь можно вести диалог и общаться, а не листать тьму мусора.

Если вам удалось получить пропуск в новую мобильную социальную сеть, то это круто — там только классные ребята, никакой рекламы и ненужного контента. Обязательно рекомендую изучить все особенности продукта и тогда можно будет с удовольствием работать с общаться. Если же вы не успели и не получили приглашение, то просто подпишитесь на наш Instagram — вскоре, вероятно, опять откроют возможность приглашать новых пользователей и мы готовы будем поделиться приглашениями. Пока что можно лишь радоваться, что Яндекс уделяет этому проекту столько сил и ресурсов.