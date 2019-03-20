Обзор Яндекс.Аура. Новая социальная сеть

2019-03-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Яндекс.Аура; [73]
Официально представлена новая социальная сеть Аура от компании Яндекс, которая представлена исключительно на мобильных телефонах. Для доступа к социальной сети вам нужно получить приглашение на почту и после этого зайти в мобильное приложение Яндекс. Там появится новая кладка, перейдя по которой откроется социальная сеть со всеми ее особенностями и возможностями. Собственно, сегодня мы о них и поговорим, ведь это очень интересный проект с большим потенциалом на будущее.

Лента новостей

На текущий момент ленту новостей новой социальной сети можно только похвалить — картинки умещаются на один экран и вам не нужно ничего листать, чтобы просматривать контент. Если вам картинка и ее обсуждение не интересны, то вы просто смахиваете вправо или влево и смотрите следующую картинку. И, что самое приятное, в ленте новостей вы не встретите ничего, что могло бы вас оттолкнуть. В Яндекс очень правильно решили приглашать пользователей по системе цепочки, когда один пользователь может выслать пять приглашений в сутки другим людям. Сейчас эта функция ненадолго заблокирована, чтобы проанализировать ситуацию. Но, это позволило сформировать базу пользователей, которые общаются без нецензурной брани, без оскорблений и рекламных предложений. В ленте этого просто нет — вы смотрите посты других людей и получаете от этого удовольствие, без лишнего контента.

Пост

Вы тоже можете делиться своим контентом с другими людьми, чтобы они обсуждали ваши мысли или творчество, например. Для создания поста есть специальная кнопка в виде плюса, которую вы нажимаете в верхней части экрана. Здесь вы можете добавить изображение, можете сделать подпись и выбрать круг аудитории, которая получит этот контент у себя в ленте. Например, я делаю скриншот из игры и хочу им поделиться с геймерами — нужно лишь выбрать подходящую аудиторию и нажать на кнопку опубликовать. Все, после этого контент отправиться в ленту и его увидят другие пользователи. Как показала практика, любой контент здесь пользуется популярностью — пользователи готовы комментировать ваши фото, ставить оценки и подписываться на вас, так как аудитория здесь готова к продуктивному общению. В этом плане платформа очень круто реализована и приносит только удовольствие.

Комментарии

Все мы привыкли к тому, что на просторах интернета в социальных сетях, если не считать Facebook, есть тьма негативных комментарием с матерными словами, рекламами всякого хлама и оскорблениями. В данной социальной сети этого просто нет — попали в Ауру только взрослые и адекватные люди, которые хотят общаться и получать от обмена информацией положительные эмоции. И это работает, ведь вы можете просмотреть тьму комментариев и не заметите там ничего негативного, ничего неинтересного. Если людям что-то не нравится, то они просто пролистывают этот контент и идут дальше заниматься своими делами. В этом Аура мне очень понравилась, ведь можно вести диалог и общаться, а не листать тьму мусора.

Итог

Если вам удалось получить пропуск в новую мобильную социальную сеть, то это круто — там только классные ребята, никакой рекламы и ненужного контента. Обязательно рекомендую изучить все особенности продукта и тогда можно будет с удовольствием работать с общаться. Если же вы не успели и не получили приглашение, то просто подпишитесь на наш Instagram — вскоре, вероятно, опять откроют возможность приглашать новых пользователей и мы готовы будем поделиться приглашениями. Пока что можно лишь радоваться, что Яндекс уделяет этому проекту столько сил и ресурсов.

Комментарии:
Грузовой Deliverator от компании Arcimot...
Грузовой Deliverator от компании ArcimotКомпания Arcimoto новую концепцию трех колесного электромобиля Deliverator, предназначенный для местных п...
Предварительный обзор iPad Air. Планшет ...
Предварительный обзор iPad Air. Планшет Весьма неожиданно компания Apple взяла и анонсировала свой планшетный компьютер iPad Air, который просто ...
Стала известна российская цена компактно...
Стала известна российская цена компактноОбъявлена российская цена полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS RP. Компактная и легкая полнокадро...
Анонсирован смартфона Prestigio S Max с ...
Анонсирован смартфона Prestigio S Max с Состоялся анонс нового смартфона под названием Prestigio S Max с тройной основной камерой. Новинка получи...
Xiaomi в скором времени анонсирует брасл...
Xiaomi в скором времени анонсирует браслВ скором времени Xiaomi анонсирует браслет Mi Band 4 для отслеживания показателей физической активности. ...
Смартфон Sony Xperia L3 получил ОС Andro...
Смартфон Sony Xperia L3 получил ОС AndroНа российский рынок вышел 5,7-дюймовый смартфон Xperia L3 с батареей 3300 мА.ч от компании Sony. Гаджет п...
В России вышел в продажу телефон Nokia 2...
В России вышел в продажу телефон Nokia 2В России вышел в продажу телефон Nokia 210 стоимостью в 2790 рублей. Гаджет Nokia 210 получил 2,4-дюймовы...
Наушники-вкладыши Sony WI-C600N оснащены...
Наушники-вкладыши Sony WI-C600N оснащеныНа российском рынке в продажу вскоре поступят беспроводные наушники-вкладыши Sony WI-C600N. Новинка надел...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB 3 Pack Premium Edition (CL-F063-PL12SW-A)Обзор вентиляторов Thermaltake Pure Plus 12 RGB 3 Pack Premium Edition (CL-F063-PL12SW-A)
Обзор Artway MD-106 COMBO. Компактный комбо-видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Artway MD-106 COMBO. Компактный комбо-видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор карты памяти Toshiba M203 microSDXC 64Gb (THN-M203K0640E4) Обзор карты памяти Toshiba M203 microSDXC 64Gb (THN-M203K0640E4)
Обзор Defender sTarx GM-390L. Доступная игровая мышь Обзор Defender sTarx GM-390L. Доступная игровая мышь
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A30 32GB. Бюджетный смартфон, который смогОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A30 32GB. Бюджетный смартфон, который смог
Western Digital представила игровой SSD ...
Western Digital представила игровой SSD 14 марта в Москве прошла презентация нового твердотельного накопителя WD Black SN750 NVMeTM SSD. Данная м...
Предварительный обзор Xiaomi Black Shark...
Предварительный обзор Xiaomi Black SharkВ последнее время геймеры стали активно интересоваться производительными смартфонами, так как уже есть не...
Обзор The Division 2. Круто, когда есть ...
Обзор The Division 2. Круто, когда есть В Ubisoft понимают, как нужно радовать свою преданную армию фанатов. Нужно лишь взять хорошую игру, котор...
Предварительный обзор ZTE Blade V10. Шик...
Предварительный обзор ZTE Blade V10. ШикСейчас многие китайские компании поняли, что соревноваться на рынке флагманов у них не получается, так ка...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. Макси...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. МаксиДовольно редко игры от независимых разработчиков могут реально принести удовольствие. Чаще всего разработ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX Недавно компания NVIDIA анонсировала релиз своей новой видеокарты GeForce GTX 1660, а сегодня компания Zo...
Предварительный обзор Lenovo Tab V7. Ком...
Предварительный обзор Lenovo Tab V7. КомСегодня мы поговорим о новом планшете Lenovo Tab V7, который недавно представила компания. Устройство инт...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMB...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMBВ последнее время многие потенциальные покупатели стали смотреть в сторону 4К-мониторов, которые могут не...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналином...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналиномДовольно редко разработчики мобильных игр придумывают какие-то уникальные механики, которые могут увлечь ...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Компания ASUS официально представила новый монитор, который создан специально для геймеров и может удовле...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра ...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра Авторам игровых мобильных проектов приходится постоянно балансировать между сложным геймплеем, понятным у...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. Новы...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. НовыКомпания LG представила свой новый монитор, который имеет вытянутую форму и загнутую матрицу. Новинка пре...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor