Обзор JibJab. Интересные анимации

2018-01-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - JibJab; [143]
В последнее время разработчики мобильных приложений перестали думать в сторону какого-то серьезного контента и стали все больше предлагать развлекательный контент. Это позволяет разработчику идти на разного рода компромиссы и не переживать о том, что пользователю что-то не понравится, так как аудитория будет громадной и без того - развлекательный софт всегда приносит больше пользователей и денег, чем какой-то контент более серьезного плана. Например, образовательные приложения нужно создавать с куда более пристальным вниманием к деталям, тогда как развлекательный контент создавать проще и тут какие-то ошибки вполне можно совершать, пользователи не заметят. Приложение JibJab меня удивило и сильно порадовало, оно создавалось специально для того, чтобы вы могли весело проводить время и получать удовольствие от создания открыток или каких-то других поздравительных моментов.

Фотографируемся

Несмотря на то, что приложение создается для фотографий и последующей обработки фото, разработчик почему-то весьма плохо продумал этот процесс. Например, нас сразу требуют пройти регистрацию в приложение, хотя я вот еще не знал нужно оно мне или нет, а время на ввод всех данных потратил. Далее, вы фотографируете лицо - нужно поместить свою физиономию в формочку и потом нажать клавишу съемки. Здесь тоже момент - мое лицо не полностью умещается или умещается криво. Почему нельзя сначала сфотографировать лицо, а потом вырезать како-то по форме? Вообщем, некоторые негативные моменты есть, они портят ощущения от старта, но в целом ничего критического - вы можете выбрать разные формы под фотографию, можете сделать несколько попыток и выбрать лучшее. Разработчик немного не продумал регистрацию, но мы это ему простим, так уж и быть.

Анимации

Описать словами разнообразие вариантов анимаций весьма сложно - здесь такой набор всего, что можно листать часами и получать от этого массу эмоций. Но, с другой стороны, стоит понимать, что далеко не все анимации подходят для поздравления или для общения с друзьями - некоторые анимации откровенно пошлые или с непристойным юмором, такие тоже иногда можно отправлять близким друзьям, но далеко не все такой юмор поймут. Зато более спокойных шуток и прикольных анимаций здесь предостаточно, выбирайте, пробуйте и все будет хорошо. Да и фотография лица вполне хорошо вписывается, что тоже порадовало.

Донат

Разработчик придумал очень крутое приложение с действительно широким набором функций, но стоит понимать, что такой набор функций стоит своих денег и эти деньги разработчики планируют сбивать с пользователя. За деньги вам продадут один из праздничных наборов - они выглядят прикольно, подходят по тематике для определенных праздников и если вы хотите радовать своих знаковых на расстоянии или просто любите такого рода юмор, то стоит обратить внимание на эти наборы - некоторые реально прикольно смотрятся и ими удобно пользоваться в повседневной жизни - наклеил свое лицо, отправил и радуешься.

Итог

Приложение очень крутое - у меня масса знакомых, которые обладают неплохим чувством юмора и они вполне понимают такие анимации, шутки и прочие картинки. Если вы тоже постоянно бросаете друзьям разного рода картинки и хотите выделяться, смеяться и прикалываться, то это приложение вам понравится больше всего на рынке. Плюс, здесь даже в полностью бесплатной версии достаточно контента, дабы даже не думать о покупке платных наборов, что тоже круто. Осталось только найти лицо посимпатичнее моего и можно фотографировать.


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