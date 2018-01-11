Обзор Kwai. Новая социальная сеть

Развитие интернета, технологий и мобильного сегмента в целом привели к тому, что социальные активности пользователей меняются в корне. Раньше мы радовались мобильной версии Вконтакте через браузер и отправляли друзьям текстовые сообщения, ожидая по десять секунд отправки этого письма. Сейчас пользователи не хотят писать - они хотят снимать видео и выкладывать это в сеть, хотят общаться с друзьями и подписчиками за счет более прямого контакта и социальная сеть Kwai дает эту возможность. Я попробовал приложение, оценил возможности и то, как разработчик преподносит данный продукт, а теперь хочу рассказать вам о своем опыте. И, конечно, стоит понимать, что такого рода сети созданы не для того, чтобы переписываться сообщениями - для этого есть добротные мессенджеры, а здесь у нас развлекательный контент и все в таком духе. Теперь давайте же посмотрим на то, что нам подготовил разработчик.

Видео

Главной особенностью данной социальной сети является упор на видео контент - здесь не публикуют фотографии и не пишут посты с философским подтекстом. Пользователи сюда заходят ради того, чтобы выложить свое видео - с пением, шутками, какими-то жизненными ситуациями и всем в таком духе. Собственно, по этой причине сеть и стала такой популярной среди пользователей - здесь нет тяжелого для восприятия контент, нет ничего такого, что заставило бы вас думать и напрягаться. Заходите, получаете долю развлекательного видео, ставите лайки и пишете комментарии, больше от вас ничего не требуется. Это круто, особенно если вы весь день работали, устали и хотите в метро, по дороге домой, посмотреть прикольное видео. Для этого сеть создавалась и свою функцию она выполняет на сто процентов - здесь действительно легко и приятно смотреть контент. Большего я и не требую.

Социальная составляющая

Собственно, она здесь представлена весьма слабо - сам тип сети не подразумевает прямого общения между пользователем и создателем контента. Вы выложили свой ролик в сеть, его посмотрели, прокомментировали и на этом все, больше общения вы не получите. Да, здесь можно общаться в личных сообщениях, но кому это нужно в разрезе именно этого приложения - не совсем понятно. С другой стороны, комментарии и подписка здесь есть, так что имеет смысл создавать крутые ролики и выкладывать их в сеть, дабы набирать аудиторию и просмотры. И, теперь давайте про монтаж.

Монтаж роликов

Несмотря на то, что приложение создавалось как продукт для мобильного телефона и съемки видео с телефона, уже сейчас сюда пришли профессионалы - они снимают видео на камеры, монтируют на компьютере, после чего выкладывают через телефон качественный ролик со склейками, эффектами и титрами. Это радует, ведь контент реально крутой и смотреть его приятно, но остальные создатели контента, которые снимают на телефон, существенно проигрывают в качестве и этот разрыв виден даже тем, кто не сильно понимает в этом деле. Хорошо это или плохо - решать вам.

Итог

Программа крутая - она позволяет расслабиться и отдохнуть от других социальных сетей, где люди привыкли выкладывать фото еды, неприличных частей тела и так далее. Здесь видео, при том развлекательное и чаще всего любительское, что дает вам возможность посмеяться, отдохнуть и провести время с удовольствием. С другой стороны, не понятно есть ли смысл набирать здесь просмотры и подписки - рекламодатели пока не знакомы с платформой и как на этом зарабатывать пока не ясно. Но, без всякого сомнения, это новый виток в развитии социальных сетей, который нам очень нравится и который точно понравится вам.