Обзор Magma H5. Гибрид видеорегистратора и радар-детектора

2019-06-17, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Magma H5; [253]
Согласитесь, вряд ли кому-то нравится постоянно получать штрафы и доказывать сотрудникам дорожной полиции, что они ничего не нарушали. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию надежного помощника на дороге, который сумеет защитить вас. Встречайте, перед вами гибрид видеорегистратора и радар-детектора Magma H5. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой. Официальный сайт- http://magma.pro/MO-Magma-H5

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство производится в Южной Корее, что говорит о высоком качестве девайса. Magma H5 поставляется в стильной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Magma H5
  • Провод для питания
  • Крепление с присоской
  • Кардридер
  • Документация

Особенности

  • Конструкция: гибрид видеорегистратора и радар-детектора
  • GPS-Информатор
  • Сигнатурный анализ
  • Диапазоны: K, Ka, Ku, X, Ultra-K, Laser
  • Обнаружение радаров: "Стрелка", "Кордон", "Автодория", "Робот", "Амата"
  • Матрица: OmniVision OV4689
  • Процессор: AIT8328Q
  • Угол обзора: 170° (по диагонали)
  • Материал линз: стекло
  • Разрешение: 2304×1296 при 30 к/с
  • Кол-во линз: 6 линз
  • Формат записи/видеокодек: H.264
  • Режим записи: циклическая, без разрывов
  • Диагональ: 2,31"
  • Поддержка карт памяти: microSD 16 ~ 64GB (не ниже UHS-I)
  • Емкость аккумулятора: 540 мА, Li-ion
  • Процессор: AIT8328Q
  • G-Сенсор
  • Штамп гос.номера
  • Штамп GPS-координат
  • GPS-Информатор
  • Вес: 221 г
  • Размеры: 78x60x100 мм

Внешний вид

Magma H5, как нам кажется, придется по душе всем. Благодаря своему стильному дизайну, устройство сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Корпус девайса выполнен из прочного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло.

На лицевой части регистратора расположился 2.31 дюймовый ЖК-дисплей с отличными углами обзора. По краям размещены функциональные кнопки управления: Menu, Mode, Вверх/Вниз.

На противоположной стороне можно увидеть объектив камеры и переднюю линзу радар-детектора.

Сверху находятся: кнопка вкл/выкл, динамик и место крепления присоски. Здесь же размещены прорези для вентиляции.

На одной из боковых граней можно увидеть слот для карты памяти microSD и разъем для подключения зарядки.

На противоположной стороне находится кнопка старта записи.

Снизу обосновалась кнопка Reset и микрофон.

Если говорить в целом, устройство получило строгий дизайн с закругленными гранями, что придает девайсу отличный внешний вид.

Функционал и настройка

Перед началом работы не забудьте посетить официальный сайт компании производителя и скачать актуальную прошивку и базу данных камер. Для обновления достаточно ознакомиться с инструкцией, которую также можно скачать на сайте. Понравилось то, что разобраться во всем сумеют даже самые неопытные пользователи.

Основное меню разделено на несколько вкладок, где пользователю дается возможность полностью настроить под свои предпочтения все необходимые функции: выставить штамп даты/времени, государственный номер автомобиля, выставить максимальную скорость, отключить, либо включить камеры и многое другое. Другими словами, здесь есть где разгуляться.

Пользователю также дается возможность выбрать режим для радарной составляющей: Город1/2/3, трасса, либо Смарт. Для этого достаточно коротко нажимать на кнопку Mode.

Понравилось то, что на ЖК-дисплее присутствует вся необходимая информация. Для удобства разработчики добавили голосового помощника, который своевременно оповестит вас о приближении к камерам контроля скорости.

Magma H5 тестировался в одном из густо «заселенных» радарами городе Казань. Устройство успешно показало себя в работе и сумело распознать все имеющиеся у нас камеры и радары: "Стрелка", "Кордон", "Автодория", "Робот", "Амата" и другие. Кроме того, следует отметить, что разработчикам удалось практически свести к минимуму ложные срабатывания, что не может не порадовать.

Подключение к спутникам происходит практически сразу же после включения. Для хранения данных используется карта памяти microSD до 64 Гб. Поддерживаются карты не ниже классом UHS-I.

Запись видео

Magma H5 получил возможность записывать видео ролики в разрешении Super Full HD при 30 к/с, Full HD при 30 к/с и HD при 60 к/с, что дает возможность запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля и не пропустить не одну важную деталь. Номера мимо проезжающих машин отлично читаются на расстоянии приблизительно до 15 метров. В вечернее и ночное время суток устройство также показало неплохие результаты в городском режиме. Другими словами, записанные видео ролики можно смело использовать в суде в качестве доказательства вашей невиновности. Далее предлагаем ознакомиться с записанными видео роликами:
  • Дневная запись Full HD

  • Дневная запись HD

  • Вечерняя запись Full HD

  • Ночная запись Full HD

Итоги

Подведем итоги по гибридному видеорегистратору и радар-детектору Magma H5. За все время пользования устройство показало отличные результаты в работе. Все камеры контроля скорости и радары были своевременно обнаружены, что позволило избежать получения штрафов и сэкономить свои сбережения. Внимание покупателей, как нам кажется, в первую очередь привлечет стильный дизайн. Мощная начинка и функционал станут лишь окончательным штрихом для приобретения данного девайса. Среди плюсов следует отметить следующее: современный дизайн, качественная сборка и материалы, отличный функционал, поддержка записи Super Full HD и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. Устройство полностью оправдывает свою стоимость и на него следует обратить свое внимание.

Комментарии и отзывы Magma H5
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