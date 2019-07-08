Обзор Microsoft To-Do. Крутой менеджер задач

Создание заметки

Некоторое время я пользовался приложением Microsoft To-Do, которое не только выглядит достаточно привлекательно, но и предоставляет вам полный набор необходимых функций. Собственно, сегодня я расскажу, почему программа мне так понравилась и почему она, по моему мнению, действительно стоит вашего внимания. Поверьте, оно так и есть.

Описание

Довольно важно для менеджера задач иметь простое и понятное меню, которое позволит в короткие сроки сделать задачу. К примеру, есть программы, в которых для создания задачи «Сходить в магазин за продуктами» нужно ввести целую тучу всевозможной информации. Конечно, для определенного типа пользователей это вполне удобно — привык и можно делать точные задачи с повторениями и напоминаниями в определенное время. Но, далеко не каждому такое нужно, ведь большая часть пользователей делает простые заметки и хочет видеть их в списке необходимых к выполнению, не более того. У Microsoft To-Do с этим проблем нет, так как приложение простое и понятное — вы просто нажимаете на плюс, вводите название напоминания и все, можно спокойно добавлять заметку в список. Это очень просто и удобно, плюс у вас нет необходимости тратить время на ввод дополнительных данных или пунктов.

Категории

Однако, если у вас есть необходимость сделать заметку или выставить время, то программа вам в этом поможет — настроек у каждого пункта вашего списка довольно много. Например, вы можете поставить напоминанием или выставить точную дату выполнения. Это удобно, если, к примеру, вам нужно сходить к парикмахеру на запись в определенный день и время — поставили точную дату и никаких проблем. Также есть возможность повтора задачи, если это какое-то постоянное действие. Прогулки с собакой, оплата интернета и так далее. Вы еще можете добавить файл, вроде скриншота или фотографии, для большей информативности или вовсе написать заметку. То есть, у вас есть и простая форма создания задачи, и весьма продвинутая гибкая настройка по массе пунктов. Это мне лично понравилось — можно быстренько что-то записать, а потом добавить больше данных, чтобы в будущем не забыть о нужных делах.

Итог

Кроме того, вы можете создать собственные категории, чтобы разбивать и сортировать задачи на день или месяц по более понятным «папкам». К примеру, у меня есть задачи на день — это те вещи, которые нужно сделать именно сегодня и о них лучше не забывать. А есть папка, в которой есть задачи на месяц или просто на будущее — там можно записывать свои идеи, сложные планы и так далее. Вы можете даже создать отдельную категорию для покупок и при походе в магазин за продуктами просто использовать эту папку, чтобы не трогать соседние и не захламлять их ненужной информацией. Это очень просто и удобно — вы создаете категорию, добавляете туда задачи и все, у вас все правильно отсортировано. Отдельно стоит похвалить разработчиков за возможность настраивать цвет и прочие мелкие декоративные элементы — это помогает быстрее разбираться в категориях.

Лично мне приложение Microsoft To-Do очень понравилось — оно довольно привлекательно выполнено, у него есть все необходимые функции и нет платных дополнительных бонусов. То есть, если вы захотите создать много категорий или задач, то программа не потребует от вас сложения реальных средств. Это тоже приятно, ведь иногда разработчики урезают функции своего продукта специально, чтобы вынудить вас для комфортного использования приобрести подписку или платную версию. Здесь ничего такого нет — скачивайте и пользуйтесь с удовольствием.