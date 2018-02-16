Обзор Mio MiVue 733. Автомобильный видеорегистратор с Wi-Fi

Mio MiVue 733 обзор

Каких только гаджетов для автомобилей не существует в современном мире, однако среди них огромной популярностью пользуются различные видеорегистраторы, позволяющие запечатлеть все происходящее на дороге, и в случае необходимости предоставить доказательства в качестве своей не виновности в суде. Однако из-за огромного количество устройств остается лишь один вопрос - а какой именно купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Mio, многофункциональный автомобильный видеорегистратор с GPS-модулем и поддержкой беспроводного подключения Wi-Fi Mio MiVue 733. Давайте чуть ближе познакомимся с данным решением.

Комплект поставки

Видеорегистратор Mio MiVue 733

Автомобильный кабель для питания от прикуривателя

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном видеорегистраторе. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 8000 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Запись видео: 1080p (1920×1080) при 30 к/с

Режим записи: циклическая

Датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре

Запись времени и даты, скорости

Встроенный микрофон

Угол обзора: 130°

Ночной режим

Режим фотосъемки

Длительность ролика: 1 мин, 3 мин, 5 мин

Запись события в отдельный файл

Автостарт записи

Формат записи/видеокодек: MOV / H.264

Питание от бортовой сети автомобиля

Диагональ экрана: 2.7 дюймов

Беспроводное подключение Wi-Fi

Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) до 128 Гб

Рабочая температура: -10 - +60 °C

Размеры (ширина x высота x толщина): 88x32x53 мм

Вес: 100 г

Внешний вид

Видеорегистратор получил компактные габариты, что позволяет установить устройство в любое удобное для вас место на лобовом стекле автомобиля. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все детали прикреплены аккуратно и надежно. Корпус выполнен из черного пластика.

На лицевой части устройства расположился объектив и динамик.

На тыльной стороне находится 2.7-дюймовый дисплей, рядом с которым можно увидеть микрофон и световой индикатор состояния работы.

На одной из граней обосновался разъем для подключения к ПК.

На противоположной грани можно увидеть четыре кнопки управления: вкл/выкл и функциональные кнопки.

На нижней грани находится слот для microSD карты и кнопка Reset.

На верхней грани расположился разъем под крепление.

Крепление видеорегистратора получило удобную конструкцию и крепится на лобовое стекло при помощи присоски. Оно отлично держится на месте и не падает даже в минусовую температуру. Благодаря простому механизму крепления, видеорегистратор легко можно будет снимать с него.

Дизайн устройства отлично вписывается в интерьер любого автомобиля. Другими словами данный видеорегистратор сумеет понравится даже самым капризным пользователям и благодаря своим компактным габаритам устройство не будет привлекать внимание злоумышленников.

Функционал и настройка

Разработчики позаботились о том, чтобы пользователи смогли легко и быстро настроить видеорегистратор под свои предпочтения. Меню удобное и понятное, что позволяет разобраться в работе даже самым неопытным пользователям.

Видеорегистратор Mio MiVue 733 получил под свое управление отличный функционал. Среди них отдельное внимание следует уделить встроенному GPS-модулю, который поможет избежать камер контроля скорости и минимизировать получение штрафов. Кроме того, устройство вместе с видео роликами записывает ваш маршрут и скорость движения. Вы можете настроить дистанцию предупреждения, выставить ограничение скорости и настроить другие параметры, позволяющие чувствовать себя более уверенно за рулем. Порадовало то, что оповещение о приближении к той или иной камере отлично работает. Вы можете добавить пользовательские точки камер при помощи клавиши "Вверх". Очень удобная и полезная функция. Есть возможность выбрать звуковое оповещение (голосовое или звуковое) о приближении к камерам, либо просто выключить его. Как только вы начнете приближаться к камерам контроля скорости, на экране устройства появляется соответствующая информацию: тип камеры и расстояние.

Также данный видеорегистратор получил Wi-Fi модуль, позволяющий быстро выгрузить все необходимые файлы с Mio MiVue 733 на ваш смартфон или планшет. Для работы необходимо установить на мобильное устройство приложение MiVue Pro. Оно совершенно бесплатное и удобное в обращении. Для подключения к мобильному устройству используется предустановленный пароль 1234567890. Связь держится уверенно и не прерывается. Скорость передачи данных на высоте, что позволяет быстро перекачать необходимый видео ролик или фотографию на свое мобильное устройство.

В Mio MiVue 733 есть режим парковки, позволяющий, в случае необходимости, записать видео в тот момент, пока вас не будет рядом. Отдельно можно установить метод определения, чувствительность сенсора и т.д.

Внимание следует уделить тому, что в данном видеорегистраторе также имеется множество систем безопасности для водителя: слежение за полосами движения, предупреждение об усталости, контроль дистанции и другие. На практике, как нам кажется, некоторые пользователи просто не будут использовать данные функции и отключат их. Однако все же найдутся те, кто найдет для себя действительно нужные решения.

Вы можете установить на свой компьютер или ноутбук специальное программное обеспечение для просмотра записанных видео роликов. При помощи установленного календаря вы сможете выбрать для просмотра лишь те файлы, которые были записаны в ту или иную дату. Здесь же отображается ваше местоположение, маршрут и скорость движения. Это существенно поможет вам, при необходимости, и станет отличным доказательством вашей невиновности в суде. Другими словами, видеорегистратор Mio MiVue 733 отвечает всем требованиям современного автовладельца.

Запись видео

Устройство записывает видео в формате Full HD (1920×1080) при 30 к/с. Возможности менять разрешение записи, к сожалению, нет. Угла обзора в 130 градусов вполне достаточно для того, чтобы запечатлеть все необходимое. Благодаря встроенному микрофону вы можете делать записи общения с сотрудниками дорожной полиции. Качество записи голоса на хорошем уровне.

Вы также можете настроить отображение штампа времени, даты, скорости движения, координаты и государственный номер автомобиля, что может сиграть существенную роль при ДТП. При желании вы можете их отключить.

Запись видео начинается автоматически после включения видеорегистратора, вам нет необходимости нажимать для этого на какие-то кнопки. Во время записи видео вы можете нажать на кнопку "Вниз", что позволит сохранить видеозапись в защищенную папку.

Дневная запись

Дневная запись видеорегистратора Mio MiVue 733 показывает отличные результаты. Ни один номер мимо проезжающих автомобилей не останется без внимания. Вы можете настроить циклическую запись и установить время видеороликов: 1, 3 или 5 минут. Ночная запись также показывает хорошие результаты. Далее предлагаем познакомиться с записанными видео:

Ночная запись

Итоги по Mio MiVue 733

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору Mio MiVue 733. Устройство получило под свое управление отличную начинку и функционал, позволяющий записывать видео в высоком разрешении Full HD. Кроме того, благодаря GPS-модулю вы сможете чувствовать себя защищенным от камер контроля скорости. Возможность подключаться к устройству при помощи беспроводной связи Wi-Fi позволяет забыть о проблемах выгрузки записанных видеороликов, сделать это можно прямо в машине. Другими словами, устройство полностью оправдывает свою стоимость. Здесь есть свои нюансы, которые, к счастью, не отражаются на работоспособности видеорегистратора. По крайней мере существенных минусов нам выявить не удалось. Девайс полностью оправдал наши ожидания. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".