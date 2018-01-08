Обзор Moleskine. Стильный блокнот

К моему большому сожалению, запомнить все и держать у себя в голове абсолютно всю нужную информацию я не могу - да и никто не может. В жизни есть масса вещей, которые вам нужно запоминать, но некоторые важные идеи или цели вы просто пропускаете. Например, вот бегаете вы за покупками по магазину и про себя отмечаете, что нужно вон ту кастрюлю купить или вон ту книжку заказать из интернета, а потом, в суматохе, все это забывается. Почему? Да потому что мы так устроены и именно по этой причине блокноты и прочего рода варианты записи информации остаются популярными. Собственно, пока кто-то не придумает, как улучшить мозг человека, говорить о блокнотах мы будем, вот только сегодня мы поговорим о цифровой версии блокнота Moleskine и о том, почему он меня разочаровал. Да, я пользовался им определенное время и могу с уверенностью сказать, что это далеко не лучшее решение, которое вы можете себе выбрать.

Добавляем заметки

Собственно, громадным недостатком приложения является то, что разработчики, видимо, не сильно задумывались над удобством работы с приложением. Например, вот хотите вы взять блокнот и записать что-то. Имеется ввиду реальный блокнот в реальной жизни - вы возьмете Moleskine, возьмете ручку, напишете там что-то и пойдете дальше. Если же взять блокнот на смартфоне, то нарисовать пальцем текст, который хочется запомнить, будет весьма проблематично и неудобно даже на самом большом iPhone 8 Plus, не говоря уже о более компактных вариантах смартфонов. Печатать же текст здесь совершенно неудобно - он не переносится по словам, его нельзя настроить на нормальный читабельный шрифт. То есть, вносить данные сюда совершенно неудобно и долго, тогда как главная фишка любого блокнота на смартфоне - возможность быстро и легко записать какую-то мысль и пойти дальше.

Дополнительные вставки

Да, программа порадовала возможностью добавлять фотографии, снимать снимки прямо из приложения или прикреплять какие-то файлы. Вот только проблема в том, что какие-то файлы, например документ из Word, в iOS прицепить нельзя, нельзя карту добавить или местоположение - вы можете добавить исключительно фотографию, картинку из библиотеки, картинку из Creative Cloud. Не скажу, что это громадный набор функций и множество блокнотов-конкурентов дают просто в разы больше функций и возможностей, а здесь только фоточки можно добавлять в заметки и все.

Интерфейс

Я очень и очень редко говорю о качестве интерфейса в приложениях, так как это далеко не самая важная деталь - если программа хорошая, то даже с ужасным интерфейсом она будет популярна, если программа плохая, то ее даже очень красивый интерфейс не спасет. Но, данное приложение разочаровало сразу по двум пунктам - здесь ужасный интерфейс, какой-то времен iOS 6 еще, плюс некоторые моменты дико бесят и являются невероятно неудобными - даже перелистнуть страничку дальше иногда не удается из-за мизерной полупрозрачной кнопки. Пользоваться программой неудобно, трудно и тяжело.

Итог

Я много и активно пользуюсь разного рода блокнотами, дабы важная информация оставалась в записанном виде и я мог спокойно потом сесть и перечитать какие-то идеи, заметки, памятки и так далее. Это важно, так как голова постоянно забита какие-то другими вещами и без блокнотов я бы спокойно забыл большую часть свои идей и задач. Однако, пользоваться данным блокнотом я вам настоятельно не советую - он слишком неудобный, скучный, старый и у него нет нужных функций, которые бы так пригодились в жизни. Может когда-то разработчик легендарных блокнотов сделает и программу такой же крутой, но пока что это стыд и срам.