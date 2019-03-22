Обзор NAVITEL MSR200. Автомобильный видеорегистратор

Сегодня мы бы хотели представить вашему автомобильный видеорегистратор от компании Navitel, получивший под свое управление неплохой функционал и отличную начинку, что позволяет записывать видео в высоком разрешении FullHD. Встречайте перед вами модель MSR200. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 3000 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном видеорегистраторе. В комплект поставки входят:
- Видеорегистратор NAVITEL MSR200
- Крепление на лобовое стекло автомобиля
- Автомобильное зарядное устройство
- Кабель miniUSB-USB
- Салфетка из микрофибры
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Подарочный ваучер
Отдельное внимание следует уделить тому, что компания Navitel сделала отличный подарок своим покупателям, положив в комплект поставки специальный подарочный ваучер, позволяющий открыть доступ к навигационным картам Navitel на вашем мобильном устройстве сроком на один год. Сюда включены следующие карты:
- Европа
- Беларусь
- Казахстан
- Россия
- Украина
Особенности
- Количество камер: 1
- Количество каналов записи видео/звука: 1/1
- Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
- Режим записи: циклическая
- Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
- Запись: времени и даты
- Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик
- Угол обзора: 120° (по диагонали)
- Режим фотосъемки: есть, с разрешением 1920×1080
- Материал линз: стекло
- Защита от записи
- Запись события в отдельный файл
- Формат записи: MP4
- Емкость аккумулятора: 180 мАч
- Диагональ экрана: 2" (480×240)
- Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 64 Гб
- Процессор: MStar MSC8328
- Камера: GC2023
Дизайн и функционалПеред нами компактный видеорегистратор, который идеально впишется в интерьер любого автомобиля. Устройство выполнено из черного пластика с серебристой окантовкой дисплея. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.
На передней части девайса расположился объектив камеры. Следует отметить, что линза обзавелась 4-слойным стеклом и отличной начинкой, что позволяет записывать качественное видео в высоком разрешении FullHD. Рядом с камерой можно увидеть динамик и микрофон.
На противоположной стороне обосновался 2 дюймовый дисплей и надпись компании производителя.
Основные элементы управления выведены на одну из боковых граней: Menu, Вверх/Вниз, Ок.
На противоположной гране видеорегистратора можно увидеть разъем miniUSB для зарядки и кнопку Reset.
На нижней гране расположилась кнопка вкл/выкл устройства и слот для карты памяти microSD. Поддерживаются карты до 64 Гб, чего более чем достаточно.
На верхней гране видеорегистратора находится лишь разъем для крепления на лобовое стекло автомобиля. Конструкция крепления позволяет с легкостью снять видеорегистратор. За все время пользования устройство, даже в минусовые температуры ни разу не упало с закрепленного места. Однако при езде по неровной дороге небольшая тряска в кадре все же наблюдается.
Основное меню разделено на две вкладки. Вы легко сможете быстро настроить все необходимые функции. Порадовало то, что разобраться в настройках девайса можно интуитивно и для этого не обязательно изучать инструкцию по эксплуатации. Однако, как нам кажется, вы можете оставить заводские настройки, которые отлично подходят для городского режима.
Благодаря встроенному аккумулятор в 180 мАч вы легко сможете вынести видеорегистратор за пределы автомобиля и заснять все необходимое на видео, либо просто сделать фотографии.
Другими словами, за небольшие деньги вы получаете под свое управление многофункциональный видеорегистратор, который обзавелся всем необходимым для современного автовладельца.