Обзор NAVITEL MSR200. Автомобильный видеорегистратор

2019-03-22, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - NAVITEL MSR200; [354]
Сегодня мы бы хотели представить вашему автомобильный видеорегистратор от компании Navitel, получивший под свое управление неплохой функционал и отличную начинку, что позволяет записывать видео в высоком разрешении FullHD. Встречайте перед вами модель MSR200. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 3000 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном видеорегистраторе. В комплект поставки входят:
  • Видеорегистратор NAVITEL MSR200
  • Крепление на лобовое стекло автомобиля
  • Автомобильное зарядное устройство
  • Кабель miniUSB-USB
  • Салфетка из микрофибры
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон
  • Подарочный ваучер

Отдельное внимание следует уделить тому, что компания Navitel сделала отличный подарок своим покупателям, положив в комплект поставки специальный подарочный ваучер, позволяющий открыть доступ к навигационным картам Navitel на вашем мобильном устройстве сроком на один год. Сюда включены следующие карты:
  • Европа
  • Беларусь
  • Казахстан
  • Россия
  • Украина

Особенности

  • Количество камер: 1
  • Количество каналов записи видео/звука: 1/1
  • Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
  • Режим записи: циклическая
  • Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
  • Запись: времени и даты
  • Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик
  • Угол обзора: 120° (по диагонали)
  • Режим фотосъемки: есть, с разрешением 1920×1080
  • Материал линз: стекло
  • Защита от записи
  • Запись события в отдельный файл
  • Формат записи: MP4
  • Емкость аккумулятора: 180 мАч
  • Диагональ экрана: 2" (480×240)
  • Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 64 Гб
  • Процессор: MStar MSC8328
  • Камера: GC2023

Дизайн и функционал

Перед нами компактный видеорегистратор, который идеально впишется в интерьер любого автомобиля. Устройство выполнено из черного пластика с серебристой окантовкой дисплея. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.

На передней части девайса расположился объектив камеры. Следует отметить, что линза обзавелась 4-слойным стеклом и отличной начинкой, что позволяет записывать качественное видео в высоком разрешении FullHD. Рядом с камерой можно увидеть динамик и микрофон.

На противоположной стороне обосновался 2 дюймовый дисплей и надпись компании производителя.

Основные элементы управления выведены на одну из боковых граней: Menu, Вверх/Вниз, Ок.

На противоположной гране видеорегистратора можно увидеть разъем miniUSB для зарядки и кнопку Reset.

На нижней гране расположилась кнопка вкл/выкл устройства и слот для карты памяти microSD. Поддерживаются карты до 64 Гб, чего более чем достаточно.

На верхней гране видеорегистратора находится лишь разъем для крепления на лобовое стекло автомобиля. Конструкция крепления позволяет с легкостью снять видеорегистратор. За все время пользования устройство, даже в минусовые температуры ни разу не упало с закрепленного места. Однако при езде по неровной дороге небольшая тряска в кадре все же наблюдается.

Основное меню разделено на две вкладки. Вы легко сможете быстро настроить все необходимые функции. Порадовало то, что разобраться в настройках девайса можно интуитивно и для этого не обязательно изучать инструкцию по эксплуатации. Однако, как нам кажется, вы можете оставить заводские настройки, которые отлично подходят для городского режима.

Благодаря встроенному аккумулятор в 180 мАч вы легко сможете вынести видеорегистратор за пределы автомобиля и заснять все необходимое на видео, либо просто сделать фотографии.

Другими словами, за небольшие деньги вы получаете под свое управление многофункциональный видеорегистратор, который обзавелся всем необходимым для современного автовладельца.

Запись видео

Теперь о самом главном – записи видео. Видеорегистратор записывает видео в высоком разрешении FullHD. Угла обзора в 120 градусов, как нам кажется, более чем достаточно, чтобы охватить все происходящее впереди вашего автомобиля. NAVITEL MSR200 показывает весьма неплохие результаты. В светлое время суток устройство не упустило не один номер мимо проезжающего автомобиля. Картинка четкая и насыщенная. Ночная запись, хоть и не показала хороших результатов, но, как нам кажется, ее вполне можно использовать, при необходимости, в качестве доказательства в суде о вашей невиновности. Далее предлагаем ознакомиться с записанным видео материалом:

Дневная запись

Ночная запись

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору NAVITEL MSR200. Перед нами устройство, которое полностью оправдывает свою стоимость и показывает хорошие результаты в работе. Другими словами, данное решение выполняет все необходимые функции для современного автовладельца. Среди плюсов следует отметить следующее: компактные габариты, стильный дизайн, отличная начинка, емкий аккумулятор, подарочный купон на бесплатные карты от Navitel, и конечно же доступная цена. Да, здесь есть минусы, однако они не столь значительны. Устройство, как нам кажется, придется по душе большинству покупателей, особенно тем, кто ищет доступное решение.

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