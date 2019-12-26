Обзор NAVITEL R600 GPS. Автомобильный видеорегистратор с GPS-оповещением

2019-12-26, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - NAVITEL R600 GPS; [252]
И вновь в наши руки попала очередная новинка компании Navitel, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор с GPS, модель R600 GPS, получивший все необходимое для современного автовладельца.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти подробную техническую информацию. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находится следующее:
  • Автомобильный видеорегистратор
  • Крепление на лобовое стекло
  • Автомобильное зарядное устройство
  • Кабель USB
  • Салфетка из микрофибры
  • Дополнительный 3М скотч для крепления
  • Подарочный ваучер
  • Документация

Внешний вид и функционал

Одним из преимуществ видеорегистратора NAVITEL R600 GPS является его компактные размеры. Устройство сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из прочного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой части видеорегистратора размещен объектив камеры и динамик.

На противоположной стороне можно увидеть 2 дюймовый дисплей с разрешением 960х240 и LED индикатор состояния работы.

Справа находится кнопка Reset и разъем miniUSB.

Слева размещены функциональные кнопки управления.

Снизу расположен слот для карты памяти MicroSD (до 64 Гб) и кнопка Вкл/Выкл.

Сверху находится разъем для крепления с GPS-антенной и кнопка включения защищенной записи.

Встроенный аккумулятор мощностью 180 мАч позволяет, при необходимости, вынести устройство за пределы вашего автомобиля.

Меню видеорегистратора разделено на несколько вкладок. Разобраться в работе и настройке устройства сумеет даже самый неопытный пользователь. Дается возможность изменить разрешение фото/видео, отформатировать карту памяти, выставить значение циклической записи и многое другое.

NAVITEL R600 GPS работает на мощном процессоре MSTAR MSC8336 в одном тандеме с матрицей SONY 307 (night vision). Устройство записывает видео в высоком разрешении Full HD частотой 30 кадров в секунду. Разработчики использовали современную стеклянную оптику, что позволило получить отличный угол обзора в 170 градусов. Видеорегистратор не упустит не одну малейшую деталь вашей поездки.

Дневная запись показывает отличные результаты в работе. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо на достаточном расстоянии. Ночная съемка также показывает хорошую запись. Как нам кажется, данный видеорегистратор идеально подойдет для городских жителей. Далее предлагаем посмотреть на примеры записи видео:

Дневная запись

Ночная запись

Отдельное внимание следует уделить тому, что в креплении на лобовое стекло установлена GPS-антенна, позволяющая водителю отслеживать скорость своего автомобиля и получать актуальную информацию о более чем 40 типах камер контроля, дорожной разметке, потенциально опасных местах и даже сервисных службах, которые могут пригодиться вам в поездке. В связи с чем, перед началом пользования советуем посетить официальный сайт компании производителя и обновить базу данных видеорегистратора. При приближении, к примеру, к камерам контроля, либо пешеходному переходу, на экране устройства появится соответствующая информация, которая сопровождается звуковым сигналом.

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору NAVITEL R600 GPS, следует отметить, что перед нами идеальный помощник для автовладельцев, которые очень часто ездят за рулем. Устройство позволяет своевременно оповестить пользователя о приближении к стационарным камерам контроля скорости, что дает возможность существенно сэкономить ваш бюджет и не получать письма «счастья». Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественные материалы и сборка, отличный функционал, наличие GPS-модуля, отличная запись видео и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Количество камер: 1
  • Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
  • Режим записи: циклическая
  • Функции: датчик удара (G-сенсор), GPS
  • Запись: времени и даты, скорости
  • Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик
  • Угол обзора: 170° (по диагонали)
  • Ночной режим
  • Материал линз: стекло
  • Длительность ролика: 1 мин, 3 мин, 5 мин
  • Защита от записи
  • Формат записи/видеокодек: MOV / H.264
  • Емкость аккумулятора: 180 мАч
  • Диагональ экрана: 2"
  • Разрешение: 960×240
  • Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 64 Гб
  • Процессор: MSTAR MSC8336
  • Вес: 69 г

Комментарии и отзывы NAVITEL R600 GPS
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