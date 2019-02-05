Обзор Напоминание о питье воды. Всё понятно из названия

2019-02-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Напоминание о питье воды; [86]
В последнее время пользователи стали активно следить за своим здоровьем и это позволяет не только упорядочить свой день, но и действительно улучшить состояние своего тела. Я уже написал несколько обзоров на приложения, которые способны мотивировать вас на прогулки или пробежки, теперь пришло время поговорить о количестве выпитой воды. Далеко не все знают, что нужно в сутки пить от двух литров воды, чтобы поддерживать баланс в организме. Однако, это очень важная деталь, которая влияет на ваше состояние — если следовать советам «Напоминание о питье воды», можно существенно улучшить свое состояние и получать массу положительных эмоций от тех занятий, которые ранее вас заставляли напрягаться. Сегодня мы поговорим о программе, которая позволит более точно следить за вопросом потребления воды и рассмотрим преимущества и недостатки этого решения. Итак, давайте пить воду!

Настройка

Перед тем, как вы начнете использовать приложение, нужно ввести свои параметры и тем самым настроить программу под себя. Например, вам нужно выбрать пол, рост и вес, чтобы приложение проанализировало данные параметры и выдало более точные требования к объему жидкости. Кроме того, программа требует от вас время пробуждения и начала сна. Да, у всех оно разное и постоянно меняется, так что нужно ввести эти данные самостоятельно, чтобы получить более точные рекомендации. Теперь программа знает все необходимые исходные данные, осталось только следовать всем советам и получить более здоровое тело. Благо, на настройку программы под свои параметры уходит не очень много времени и вы не успеете устать. Есть программы, у которых путь от регистрации до использования слишком уж длинный и это отпугивает пользователей. Здесь все реализовано максимально дружелюбно.

Приёмы воды

Программа не просто так просит у вас время пробуждения и время отхода ко сну — это нужно, чтобы приложение самостоятельно оценило вашу активность в течение дня и выставило четкие грани для уведомлений. То есть, если вы в активном состоянии находитесь пятнадцать часов в сутки, то программа разделит весь объем воды, который необходимо выпить, на эти пятнадцать часов. Если же вы спите дольше, то частота повысится и так далее. Раз в час, например, программа будет напоминать вам о том, что нужно выпить воды, если вы вдруг сами забудете это сделать. Как показывает практика — именно уведомления и помогают в этом вопросе.

Донат

Конечно, создавать приложение такого масштаба довольно дорого и тяжело, а значит программа должна себя как-то окупать. Здесь это реализовано через уведомления — когда вам нужно выпить воды, на рабочем столе появится уведомление, которое напомнит о нужном действии. Далее, вы закрываете приложение или нажимаете окей и на его месте появляется реклама чего-либо. То есть, вам будут постоянно с каждым уведомлением показывать новые рекламные предложения, что и является донатом. Отключить их можно при покупке платной подписки.

Итог

Приложение очень полезное. Да, его можно заменить обычными напоминаниями или будильниками — раз в час-полтора пить воду и все, без проблем. Но, здесь есть свой элемент игры, что и мотивирует еще больше. Каждый день вам нужно выпивать сколько-то жидкости, например у меня цель установлена на 2,5 литры. Если выпивать нужное количество воды, то программа засчитывает успешное прохождение дня и можно двигаться дальше — галочка получена. Потом, спустя месяц или даже больше, вам будет приятно посмотреть на свои успехи и решить, как двигаться дальше. У будильника такого нет.


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