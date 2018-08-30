Обзор News Break. Читаем мировые новости

Современный человек просто обязан читать разнообразные новости, чтобы оставаться на волне информации. Нельзя просто сидеть в социальных сетях и узнавать об очередных изменениях в мировой политике или экономике от знакомых или друзей, пока играете в шутер. Сегодня в мире происходит какое количество интересного, что изучать все темы может лишь очень продвинутый и умный пользователь, да и то лишь при наличии необходимого программного обеспечения. Сегодня я расскажу вам про News Break — это крутой агрегатор новостей, который берет информацию из ведущих источников и передает эти данные пользователям. Вам не нужно бегать по десятку сайтов и искать нужные вам темы, ведь приложение самостоятельно выполняет эту задачу. Собственно, давайте посмотрим на преимущества решения, чтобы вы понимали необходимость установки агрегатора. Кто-то же вообще новости не читает и ему это не нужно.

Выбираем категории

Программа изначально предлагает вам массу разнообразных меню с информацией — локальные новости, новости из трендов и так далее. Это позволяет вам без лишних телодвижений получить доступ к нужной информации и изучать новости быстро и оперативно. Однако, вы можете перейти во вкладку подписок и там есть возможность выбрать те темы, которые вас интересуют больше всего. К примеру, я интересуюсь новостями Голливуда, фильмов и сериалов. Выбираете эти категории и сохраняете, после чего в данной вкладке вам будут показывать исключительно новости выбранных категорий. Это очень круто, ведь не всегда есть желание читать мировые новости или информацию про экономику. Хотите читать про игры — выбираете категорию и все, остальное к вам в ленту попадать не будет. Очень полезная функция, если вы любите узкие тематики, а все остальное интересует заметно меньше.

Чтение

Нужно понимать, что приложение является агрегатором новостей, а не самими новостями. Это значит, что программа при помощи специальных механизмов копирует краткое описание или первый абзац оригинальной новости с сайта, плюс добавляет картинку. Дальше, когда вы нажимаете на новость в программе, вам предоставляют возможность прочитать информацию полностью, но для этого нужно нажать на кнопку Read More. Тогда вас перенаправляет на сайт, откуда данные были взяты, и там вы уже читаете статью до конца. Краткое описание позволяет не переходя на сам сайт понять, что вам интересно или не интересно.

Донат

Обнаружить платной подписки или каких-то встроенных покупок не удалось. Это достаточно популярное приложение и разработчики зарабатывают на встроенной рекламе — иногда среди новостей проскакивают разные баннеры с рекламой услуг или товаров. За клики по рекламе, или за показы, создатели продукта и получают свои средства. Даже если вы хотите заплатить деньги и отключить рекламу, такой функции здесь просто нет. Но, это не так уж и важно — реклама очень редко встречается и со временем начинаешь ее не видеть, пропускать мимо. Назвать это недостатком не могу.

Итог

Если вы любите читать новости и для вас это важная часть саморазвития, то программа будет просто идеальным выбором — вы можете спокойно заниматься любимыми делами, изредка поглядывая на происходящее в мире. Возможность разбить новости по категориям вообще шикарная, ведь при необходимости можно легко исключить все ненужные элементы из вашей ленты. Осталось только разобраться с кругом интересов, получить крутую подборку тематик и получать самые свежие новости из первых уст. Это намного приятнее и продуктивнее, чем чтение отечественной прессы.