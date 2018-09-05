Обзор Paper. Красивый блокнот

Стоит сразу отметить, что тестировал приложение Paper я на смартфона, тогда как лучше всего работать с продуктом на планшете. Дело в том, что иногда возникает желание что-то нарисовать, записать или сделать заметку. Для этих целей есть целая россыпь приложений, но большая их часть выглядит ужасно скучно, пользоваться таким вы бы явно не захотели. У Paper с этим проблем не возникает — приложение очень удобное, простое и понятное, с ним нет проблем в повседневном использовании. Особенно приложение понравится владельцам iPad Pro с диагональю дисплея 12 дюймов, так как на большом дисплее рисовать очень удобно и приятно. Сегодня я расскажу о функциях продукта, чтобы вы понимали, зачем оно вообще нужно и в каких ситуациях Paper можно использовать. Для некоторых пользователей это совершенно бесполезная штука, для других — незаменимый вариант сохранения какой-то информации или идей.

Рисуем

Для начала стоит выбрать книгу, в которую мы будем добавлять контент. Всего их на начале три штуки, но разработчик в этом плане вас не ограничивает. Для каждой книги можно внести свое название, дабы вы сразу понимали что там за контент, либо же можно изменить обложку — это позволит вам спокойнее заниматься добавлением заметок и всегда знать, в какой книжке что находится. Далее, когда вы уже выбрали книгу, можно выбрать инструмент и начать рисование. Вариантов инструментов очень много — есть ручка, карандаш, фломастеры и разного рода дополнения, плюс есть возможность стирать все свои творения, дабы нарисовать все сначала. Реализовано все очень добротно, работать с таким набором инструментов удобно, плюс если вы будете активно тренироваться, то можно действительно круто рисовать, а не только делать заметки и записи. Особенно с планшетом и стилусом, если у вас такое имеется.

Донат

Когда-то давно, когда программа только вышла в свет, разработчики позволяли приобрести полную версию со всеми функциями. Однако, сейчас программа распространяется на бесплатной основе и работать вы можете либо с базовым набором функций, либо с платной подпиской за 12 баксов в год. Кажется, что это дорого, но на деле вы получаете полный набор функций всего за 1 доллар в месяц. Это стоимость проезда на метро, если что. Взамен разработчики дают громадный набор функций, которые совершенно меняют программу и дают вам гораздо больше возможностей.

Начнем с того, что вы можете синхронизировать все сохраненные данные из приложения между своими устройствами. Это удобно, если у вас смартфон и планшет, а вам нужно постоянно держать руку на пульсе и записывать что-либо. Второй бонус — размер кисти. Вы можете изменить толщину, с которой вы будете рисовать, чтобы делать более аккуратные заметки и получить больше свободы. Главное преимущество премиум-подписки, как по мне, заключается в крутых обложках для блокнотов. Там тьма разных интересных рисунков и они делают жизнь веселее. И это лишь часть того, что дает вам подписка.

Итог

Практически всегда я настоятельно не рекомендую платить за разные подписки в приложениях. Если базового функционала вам недостаточно, то найдите что-то другое, но платить постоянно деньги за необходимые элементы в 2018 году просто скучно. Обычно платная подписка дает лишь дополнительные бонусы, и у этого приложения подписка действительно отличная. Она стоит адекватных денег, а дает громадное количество мелких приятных штук. Те же обложки явно стоят своих денег, не говоря уже о палитре и синхронизации. Для владельцев планшетов от яблочной компании это настоящий подарок с тьмой возможностей.