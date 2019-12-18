Обзор Parla X. Учим английский

Уроки

Сегодня мы поговорим о достаточно привлекательном и удобном приложении, которое позволит вам наслаждаться изучением иностранного языка в полной мере. Программа бесплатная, внутри много уроков и лексики, плюс интересный персонаж. Как пройти мимо такого подарка? Главное знать хотя бы основы языка, который вы хотите подтянуть.

Ускоренное прохождение

Стоит отметить, что данное приложение скорее не учит вас новым словам, а проверяет вас на знание лексики. То есть, здесь функции обучения — приложение не будет показывать вам разного рода карточки со словами, чтобы вы их выучили и потом тренировались в упражнениях. Нет, приложение просто выдаст вам вопросы по определенной теме, а пользователь должен будет отвечать на этот вопрос. Благо, сами тесты на начальном уровне достаточно простое и не требуют от вас каких-то нереальных знаний в области выбранного вам языка, плюс никто не мешает вам параллельно пользоваться переводчиком в смартфоне, чтобы узнавать новые слова или целые предложения. В целом, мне понравилось разделение на темы, которое позволяет получать море удовольствия от получения новой лексики сразу по разным темам и событиям, это позволяет быстрее набирать новые слова в свой словарь. В этом плане приложение порадовало.

Донат

В начале, когда вы только скачали приложение и зашли в него, вас спрашивают об уровне знания английского языка (или любого другого, который вы выбрали). Вы можете пройти этот тест, получить определенную оценку и быстрее пройти очень простые тесты, которые вы и так знаете. Если же вы этого не сделали или просто забыли, то можно не тратить время на простенькие тесты — достаточно докрутить экран до конца темы, после чего нажать на прохождение всей лексики сразу. То есть, вы проходите тесты сразу по всем темам урока, тем самым ускоряя обучение. Например, я отлично знаю базовые темы, так что могу не тратить свое время на них — достаточно просто пройти ускоренный тест, не допустив ошибок, после чего приступить кроле сложным заданиям. Такая функция крайне полезна — она позволяет не тратить время на повторение того, что вы и так отлично знаете.

Итог

Естественно, если приложение бесплатное, то в нем точно есть встроенные покупки, без этого просто никак. Тем более, когда разработчики настолько красиво все нарисовали. Да и не будем забывать, что это приложение обучает нас не только английскому языку, но еще и целому перечню других, что тоже требует усилий со стороны авторов проекта. Именно по этой причине наличием встроенных покупок приложение не удивило совершенно. За реальные деньги вы можете купить премиум, который полностью убирает энергию — она становится бесконечной, плюс убирает рекламные сообщения. Это действительно полезный подарок на тот случай, если вы хотите заниматься много и ожидать, пока накапает энергия, не хочется совершенно. Кроме того, вы можете не платить деньги, а получать энергию за просмотр рекламных баннеров — очень удобно. А если собрать костюм персонажа, то можно ускорить восстановление энергии.

Мне очень понравилось приложение — оно выглядит симпатично, в нем есть просто тонна уроков, которые позволяют лучше разобраться в какой-то теме, набрать больше лексики, запомнить важные для бытовой жизни слова. При этом вы можете пользоваться всеми преимуществами приложения совершенно бесплатно, лишь изредка просматривая рекламу для набора энергии, что не очень уж и критично. Все же это одно из самых удобных приложений для изучения слов из иностранного языка, которое явно можно посоветовать всем желающим.