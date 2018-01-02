Обзор PicsArt. Продвинутый редактор

Несмотря на то, что рынок мобильных приложений в последнее время сильно вырос и пользователи теперь могут загружать приложения десятками, проверяя их пригодность и тестировать в своих задачах, найти нормальный софт для работы или развлечения очень и очень проблематично. Все потому, что из-за громадного выбора и вариантов пользователь уже не привыкает к одному и тому же приложению, он меняет их как перчатки и сегодня вы будете пользоваться PicsArt, завтра еще чем-то и разработчик банально не сможет реализовать все функции и рекламу. Именно из-за этого в сети все больше программ, функционал которых закрыт почти полностью платными функциями и дополнениями - пользователю дают попробовать что-то, но все возможности он сможет получить только в том случае, если он заплатит немалую сумму денег. Это грустно и приложение PicsArt является ярким примером того, как хорошая программа погибает из-за доната.

Настройка

Перед входом в приложение вас просят зарегистрироваться и как гость вы войти никак не сможете, потому что дальше с вас будут просить деньги за некоторые функции, а эти деньги нужно с кого-то списывать. Регистрируемся, после чего нам предлагают подписаться на блогеров определенного направления, дабы ваша лента была чем-то забита и вы могли не только фотки редактировать, но и заниматься изучением работ других пользователей. Это прикольно, но мне эта составляющая приложения не интересна совсем, я сюда пришел за возможностями редактировать фотографии. Собственно, для этого нам нужно выбрать вкладку, выбрать фото или сделать фото с камеры, после чего вы открываете редактор и начинаете творить. Примечательно, что в редактора первым пунктом меню стоит «Магазин», что уже наталкивает на не самые лучшие мысли. Но, это нас не пугает, погнали дальше.

Редактирование

Программа дает массу возможностей по работе с фотографией, но большинство из этих функций смотрятся ненужными. Да, если вы профи и умеете работать с фото на высоком уровне, то вам дадут много инструментов для работы, но, с другой стороны, у Photoshop еще больше возможностей. Меня же здесь интересуют фильтры, надписи и стикеры - их много, они накладываются весьма быстро и с ними можно работать даже без каких-то особых навыков по обработке фотографии. За это приложению поставлю большой плюс, хотя есть и громадный недостаток, который выплывает из основных казуальных функций приложения.

Донат

Главная проблема приложения - встроенные покупки. Их реально очень много - вам предлагают купить наборы стикеров, стилей, надписей, эффектов, вам не дают все возможности испробовать и все в таком духе. И, что самое интересное, стоимость контента здесь достаточно высокая - новогодние стикеры за 299 рублей, набор более простых стикеров за 75 рублей. Купили пару наборов и вот вам уже стоимость какого-то крутого платного редактора, который даст намного больше, чем эта вот поделка от маркетологов. К сожалению, донат совершенно неоправданный получается.

Итог

Да, у этого приложения есть свои плюсы - некоторые стили для фотографий выглядят действительно привлекательно и они бесплатны, плюс гибкая настройка фотографии все же имеется и все это вам дают бесплатно. Если вам надоели стили Инстаграм, то здесь есть масса новинок, которых вы еще не видели. Но, стоит понимать, что большинство возможностей программы все же скрыты за замком доната и если вы хотите вкинуть сюда тысяч так три-четыре на покупку всего контента, то зачем оно вам - купите какую-то платную программу и там уже все это будет, даже больше.