Обзор PicsArt. Продвинутый редактор

2018-01-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - PicsArt; [172]
Несмотря на то, что рынок мобильных приложений в последнее время сильно вырос и пользователи теперь могут загружать приложения десятками, проверяя их пригодность и тестировать в своих задачах, найти нормальный софт для работы или развлечения очень и очень проблематично. Все потому, что из-за громадного выбора и вариантов пользователь уже не привыкает к одному и тому же приложению, он меняет их как перчатки и сегодня вы будете пользоваться PicsArt, завтра еще чем-то и разработчик банально не сможет реализовать все функции и рекламу. Именно из-за этого в сети все больше программ, функционал которых закрыт почти полностью платными функциями и дополнениями - пользователю дают попробовать что-то, но все возможности он сможет получить только в том случае, если он заплатит немалую сумму денег. Это грустно и приложение PicsArt является ярким примером того, как хорошая программа погибает из-за доната.

Настройка

Перед входом в приложение вас просят зарегистрироваться и как гость вы войти никак не сможете, потому что дальше с вас будут просить деньги за некоторые функции, а эти деньги нужно с кого-то списывать. Регистрируемся, после чего нам предлагают подписаться на блогеров определенного направления, дабы ваша лента была чем-то забита и вы могли не только фотки редактировать, но и заниматься изучением работ других пользователей. Это прикольно, но мне эта составляющая приложения не интересна совсем, я сюда пришел за возможностями редактировать фотографии. Собственно, для этого нам нужно выбрать вкладку, выбрать фото или сделать фото с камеры, после чего вы открываете редактор и начинаете творить. Примечательно, что в редактора первым пунктом меню стоит «Магазин», что уже наталкивает на не самые лучшие мысли. Но, это нас не пугает, погнали дальше.

Редактирование

Программа дает массу возможностей по работе с фотографией, но большинство из этих функций смотрятся ненужными. Да, если вы профи и умеете работать с фото на высоком уровне, то вам дадут много инструментов для работы, но, с другой стороны, у Photoshop еще больше возможностей. Меня же здесь интересуют фильтры, надписи и стикеры - их много, они накладываются весьма быстро и с ними можно работать даже без каких-то особых навыков по обработке фотографии. За это приложению поставлю большой плюс, хотя есть и громадный недостаток, который выплывает из основных казуальных функций приложения.

Донат

Главная проблема приложения - встроенные покупки. Их реально очень много - вам предлагают купить наборы стикеров, стилей, надписей, эффектов, вам не дают все возможности испробовать и все в таком духе. И, что самое интересное, стоимость контента здесь достаточно высокая - новогодние стикеры за 299 рублей, набор более простых стикеров за 75 рублей. Купили пару наборов и вот вам уже стоимость какого-то крутого платного редактора, который даст намного больше, чем эта вот поделка от маркетологов. К сожалению, донат совершенно неоправданный получается.

Итог

Да, у этого приложения есть свои плюсы - некоторые стили для фотографий выглядят действительно привлекательно и они бесплатны, плюс гибкая настройка фотографии все же имеется и все это вам дают бесплатно. Если вам надоели стили Инстаграм, то здесь есть масса новинок, которых вы еще не видели. Но, стоит понимать, что большинство возможностей программы все же скрыты за замком доната и если вы хотите вкинуть сюда тысяч так три-четыре на покупку всего контента, то зачем оно вам - купите какую-то платную программу и там уже все это будет, даже больше.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Promate polyMax-UNI Black. На все случаи жизниОбзор Promate polyMax-UNI Black. На все случаи жизни
Обзор твердотельного диска GOODRAM Iridium Pro 480Gb (SSDPR-IRIPRO-480). Новая ревизияОбзор твердотельного диска GOODRAM Iridium Pro 480Gb (SSDPR-IRIPRO-480). Новая ревизия
Обзор Rubetek RE-3301. Лучшая Wi-Fi розеткаОбзор Rubetek RE-3301. Лучшая Wi-Fi розетка
Обзор Defender Werewolf GK-120DL RU RGB. Бюджетная игровая клавиатура с подсветкойОбзор Defender Werewolf GK-120DL RU RGB. Бюджетная игровая клавиатура с подсветкой
Обзор КАРКАМ ATLAS 2. Видеорегистратор с навигаторомОбзор КАРКАМ ATLAS 2. Видеорегистратор с навигатором
Предварительный обзор iMac Pro. Apple эв...
Предварительный обзор iMac Pro. Apple эвДо старта продаж компьютера iMac Pro осталось совсем немного, а пользователи уже стали говорить не самые ...
Обзор Book and Quiz. Игра на зание Гарри...
Обзор Book and Quiz. Игра на зание ГарриВ последнее время мы стали замечать, что разработчики мобильных игр либо делают что-то очень тяжёлое для ...
Обзор TrendVision. Пять вариантов крепле...
Обзор TrendVision. Пять вариантов креплеСмартфоны всегда находятся под рукой, сложно представить жизнь современного человека без этих маленьких п...
Обзор Promate Bizpak-bp 15.6 Black. Для ...
Обзор Promate Bizpak-bp 15.6 Black. Для Рюкзак для вашего ноутбука - очень важный элемент стиля и делать вашей жизни. С рюкзаком вы ходите на раб...
Обзор Sandbox. Это просто разрыв шаблоно...
Обзор Sandbox. Это просто разрыв шаблоноЧестно говоря, я заметил игру Sandbox еще на момент релиза, скачал ее на смартфон и просто забыл. Дело в ...
Предварительный обзор Huawei Honor 9 Lit...
Предварительный обзор Huawei Honor 9 LitВ последнее время инсайдеры, которые сливают информацию о мобильных телефонах, уже перестали быть плохими...
Обзор SyncMate. Синхронизация со всех ус...
Обзор SyncMate. Синхронизация со всех усСтоит отметить, что данное приложение будет интересно в первую очередь тем пользователям, которые пользую...
Обзор Orico 20UTS - Переходник для подкл...
Обзор Orico 20UTS - Переходник для подклСовременные пользователи ПК часто используют USB-накопители для того, чтобы переносить различную информац...
Обзор Fun Ways to Think 2. Играем в логи...
Обзор Fun Ways to Think 2. Играем в логиСовременная индустрия игр существенно изменилась - теперь разработчики либо делают ААА-проекты с крутой г...
Предварительный обзор Happy Hacking Keyb...
Предварительный обзор Happy Hacking KeybСовременным продвинутым пользователям уже мало получить просто хорошую игровую клавиатуру или клавиатуру ...
Обзор What a Character? Игра для фанатов...
Обзор What a Character? Игра для фанатовСовременные мобильные игры кардинально отличаются от того, что вы видели ранее на мобильном рынке и на то...
WG Fest 2017: Wargaming поделилась плана...
WG Fest 2017: Wargaming поделилась плана23 декабря прошел самый масштабный фестиваль WG Fest для поклонников игр компании Wargaming, на котором ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor