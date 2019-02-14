Обзор Prestigio RoadRunner 410GPS. Видеорегистратор с GPS Tracker

Видео обзор

Видеорегистраторы буквально заполонили мировой рынок. Однако найти среди них действительно достойного представителя, и, что не мало важно, за приемлемую стоимость, достаточно сложно. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника на дороге, позволяющий не только записывать видео, но и предупреждать о приближении к камерам контроля скорости. Встречайте, перед вами Prestigio RoadRunner 410GPS. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 410GPS

Крепление-присоска

Автомобильное зарядное устройство

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном видеорегистраторе. В комплект поставки входят:

Особенности

Поддержка HD: 1080p

Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с

Режим записи: циклическая

G-сенсор

GPS

Функция оповещения камер контроля скорости

Система предупреждения о сходе с полосы LDWS

Система предупреждения о столкновении FCWS

Матрица камеры: CMOS 1/2.7" 3 млн пикс.

Процессор: MStar MSC8328

Угол обзора: 140° (по диагонали)

Функция WDR

Формат записи/видеокодек: MOV / H.264

Диагональ экрана: 2"

Разрешение экрана: 480×240

Встроенная память: 64 Мб

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 128 Гб

Размеры (ширина x высота x толщина): 63x52x33 мм

Вес: 59 г

Внешний вид и функционал

Перед нами очень компактный, стильный и привлекательный видеорегистратор. Разработчикам, за использованный дизайн, необходимо поставить большой плюс. Устройство выполнено из качественного пластика и к сборке у нас никаких нареканий не появилось. Все выполнено качественно и аккуратно.

На лицевой части устройства расположился объектив камеры и логотип компании.

Слот для карты памяти обосновался на боковой гране девайса. Поддерживаются карты памяти объемом до 128 Гб.

На верхней гране видеорегистратора находится динамик, рядом с которым можно увидеть слот для крепления на лобовое стекло автомобиля. Рядом с ними установлен разъем miniUSB для подключения зарядки.

Порадовало то, что все функциональные кнопки управления выведены по краям 2-дюймового дисплея. Всего шесть кнопок управления: DISP, Menu, Mode, Стрелка вверх, Ok, Стрелка вниз. Удобно, когда все кнопки расположены прямо перед глазами.

Кнопка Reset расположилась на нижней гране устройства.

Благодаря своим небольшим размерам, данный видеорегистратор можно установить так, что он будет не заметен вниманию прохожих, что является большим плюсом. Вам не придется постоянно снимать устройство и уносить его с собой.

Меню настроек выполнено в простом и понятном стиле, что позволяет разобраться во всех тонкостях даже самым неопытным пользователям. Вы легко и быстро можете полностью подстроить все необходимые настройки под свои предпочтения. Однако, как нам кажется, заводские настройки идеально подойдут для городских поездок.

Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 410GPS обзавелся системой предупреждения о приближения к камерам, радарам и другим системам контроля скорости на дорогах. Кажется, данная функция позволяет забыть о получении штрафов в городском режиме. Устройство отлично справилось со своей задачей и своевременно оповещало о всех камерах. Помимо индикаторов, которые появляются на экране видеорегистратора, для удобства пользователям, было добавлено голосовое оповещение, которое информирует не только о типе камеры, но и расстояния до нее. Кроме того, в записанных видео роликах сохраняются координаты GPS. Спутники определяются практически сразу же после включения устройства.

Также следует отметить, что устройство обзавелось системой отслеживания полосы движения автомобиля (LDWS) и предупреждает о ее изменении. Данная функция отлично показывает себя в работе. При необходимости ее можно отключить через меню настроек.

Запись видео

Дневная запись

Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 410GPS получил под свое управление 3 МП камеру с отличным углом обзора в 140 градусов. На выходе пользователи получают записанные видео в высоком разрешении FullHD (1920×1080 – 30 к/с). Угла обзора более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Качество картинки отличное, видеорегистратор не упускает не один номер мимо проезжающего автомобиля, что позволяет, в случае необходимости, использовать записанный видео материал в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Далее предлагаем ознакомиться с видео роликами:

Ночная запись

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору Prestigio RoadRunner 410GPS. Перед нами отличное решение, позволяющее записывать качественные видеоролики в высоком разрешении FullHD с частотой 30 к/с. Современный и стильный дизайн позволяет вписаться устройству в интерьер любого автомобиля. Благодаря своим компактным габаритам Prestigio RoadRunner 410GPS не будет привлекать внимание злоумышленников, видеорегистратор легко спрятать за зеркалом заднего вида. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, отличный функционал, мощная начинка, запись видео, система оповещение о камерах контроля скорости и привлекательная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.