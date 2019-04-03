Обзор Prestigio RoadRunner 600GPSDL. Многофункциональный видеорегистратор

Видео обзор

Современные технологии развиваются невероятными темпами и вместе с ними совершенствуются другие устройства. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный видеорегистратор от компании Prestigio, получивший под свое управление все необходимое для современного автовладельца и более того, отличную запись видео в высоком разрешении FullHD и дополнительную камеру заднего вида. Встречайте, перед вами модель RoadRunner 600GPSDL. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Автомобильный видеорегистратор

Задняя камера

Крепление на лобовое стекло автомобиля

Кабель USB

Автомобильное зарядное устройство

Лопатка для прокладки кабеля

2 фиксатора для кабеля

Поляризационный фильтр

Устройство поставляется в фирменной упаковке от компании Prestigio из плотного картона на которой можно найти всю необходимую информацию о видеорегистраторе. Следует отметить, что комплектация девайса полностью оправдывает свою стоимость и внутри упаковки есть все необходимое для полноценной работы и более того. В комплектацию включено следующее:

Особенности

Количество камер: 2

Количество каналов записи видео/звука: 2/1

Запись видео основной камеры: 2560×1440 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с и 30 к/с

Запись видео задней камеры: 1920x1080 при 30 к/с

Режим записи: циклическая

Функции: датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре

Запись: времени и даты, скорости

Звук: встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик

Подключение внешних камер

Матрица: CMOS 1/2.8" 2 млн пикс.

Угол обзора: 120° (по диагонали)

Стабилизатор изображения

Ночной режим

Функция WDR

Защита от записи

Запись события в отдельный файл

Автостарт записи

Формат записи/видеокодек: MP4 / H.264

Емкость аккумулятора: 900 мАч

Диагональ экрана: 3"

Разрешение экрана: 960×240

Поддержка карт памяти: microSD (microSDXC) до 128 Гб

Процессор: Novatek NTK96663

Размеры (ширина x высота x толщина): 112x72x36 мм

Вес: 150 г

Режим парковки

Система отслеживания усталости водителя

Система слежения за дорожной разметкой

Система предупреждения о возможном столкновении

Внешний вид и функционал

Перед нами современный автомобильный видеорегистратор со встроенным GPS-модулем и огромным количеством различных функций, который, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям.

Устройство выполнено из качественных материалов. К сборке у нас никаких нареканий не возникло. Кроме того, следует отметить, что видеорегистратор Prestigio RoadRunner 600GPSDL получил отличный дизайн, который позволяет вписаться устройству в интерьер любого автомобиля. Глядя на него, начинаешь понимать, что разработчикам удалось создать настоящий мужской девайс – большой, тяжелый, брутальный.

На передней части видеорегистратора расположился объектив камеры. Разработчики использовали матрицу от Sony, которая показывает невероятные результаты в работе и позволяет записать качественные видео ролики даже в условиях низкой освещенности.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в комплекте с устройством находится специальный поляризационный фильтр, позволяющий, при съемке, полностью убрать из кадра блики от стекла автомобиля или воды. Данное решение отлично показало себя в работе. Картинка получается насыщенная и сочная.

На противоположной стороне расположились основные кнопки управления: вверх/вниз, защищенная запись, Menu, Ok и вкл/выкл микрофона. По центру разместился 3 дюймовый экран с рамкой чуть выше которого можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы.

На верхней гране девайса находятся еще две функциональные кнопки: вкл/выкл устройства и Mode. Здесь же разместили GPS-модуль с тоннелем для установки крепления и два разъема: AV IN и для подключения к ПК.

Автомобильное крепление на лобовое стекло крепится при помощи присоски, которая показала отличные результаты в работе. За все время пользования видеорегистратор ни разу не упал с закрепленного места. Кроме того, благодаря использованному механизму крепления вы легко сможете установить устройство в любое удобное для вас место.

Задняя же камера крепится на стекло автомобиля при помощи 3М скотча. Она поворотная, что позволяет записывать не только то, что происходит сзади автомобиля, но и в салоне. Для удобства разработчики положили в комплектацию с устройством специальную лопатку для прокладки кабеля. Это позволяет самостоятельно провести кабель дополнительной и основной камеры скрытно от чужих глаз.

Порадовало то, что в комплекте также есть еще и два металлических фиксатора для кабелей, что позволяет уменьшить их длину при помощи скручивания.

На одной из боковых граней находится HD-Port.

На противоположной же гране расположилась кнопка Reset и разъем для карты памяти microSD. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гб. Как нам кажется, этого более чем достаточно.

Отдельное внимание следует уделить тому, что помимо мощной начинки, устройство получило под свое управление емкий аккумулятор в 900 мАч, что дает возможность, при необходимости, вынести видеорегистратор за пределы автомобиля и заснять все необходимое.

Сердцем устройства выступает процессор NOVATEK NT96663. Устройство получило огромное количество функций, которые, как нам кажется, несомненно привлекут внимание покупателей, среди которых необходимо отметить несколько из них. Взять, к примеру систему слежения за дорожной разметкой и отслеживания усталости водителя, которые своевременно сумеют предотвратить вас от неприятных ситуаций на дороге. Следует отметить, что система LDWS (система слежения за дорожной разметкой) записывается даже на видео роликах.

И это лишь малая часть того, что заполучил автомобильный видеорегистратор Prestigio RoadRunner 600GPSDL. В «вооружении» устройства множество других решений, которые помогут вам во время очередной поездки. В устройстве даже предусмотрен режим парковки.

Меню разделено на две вкладки. В настройке девайса сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Вы легко сможете включить, либо отключить представленные функции. Благодаря GPS-модулю на видео будут сохраняться и записываться ваши координаты движения и текущая скорость. Кроме того, после завершения поездки на экране вы можете увидеть анализ всего пути: среднюю скорость, длину пути и время поездки. Другими словами, автомобильный видеорегистратор Prestigio RoadRunner 600GPSDL сумеет стать надежным помощником для любого автовладельца.

Запись видео

Теперь о самом главном, записи видео. Главной фишкой данного видеорегистратора является именно возможности камеры. Покупателей, несомненно, привлечет внимание возможность записывать видео в разрешении Wide Quad HD с частотой 30 к/с, либо вовсе использовать разрешение Full HD (60 к/с). Картинка четкая и насыщенная. Без внимания не останется не один номер мимо проезжающего автомобиля, а благодаря поляризационному фильтру вы забудете, что такое блики от солнечных лучшей и фар. Однако есть один небольшой нюанс, если вы выставите в настройках разрешение Wide Quad HD, то запись с задней камеры вестись не будет.

Дневная запись основной камеры (2560×1440 при 30 к/с)

Отдельное внимание следует уделить тому, что камера заднего вида показывает невероятные результаты в работе. На выходе вы получаете качественные кадры в разрешении Full HD при 30 к/с. Качество картинки спокойно позволяет просматривать даже номера машин, которые движутся позади вас. Это дает возможность использовать записанный видео материал, при необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Далее предлагаем познакомиться с записанными видео роликами:

Дневная запись основной камеры (1920×1080 при 30 к/с)

Дневная запись задней камеры (1920×1080 при 30 к/с)

Ночная запись основной камеры (1920×1080 при 30 к/с)

Ночная запись задней камеры (1920×1080 при 30 к/с)

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору Prestigio RoadRunner 600GPSDL. Перед нами флагманское решение, получившее под свое управление все необходимые функции для современного автовладельца. Кроме того, благодаря своему стильному дизайну, видеорегистратор сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Среди плюсов следует отметить следующее: отличный дизайн, качественные материалы и сборка, функционал, отличная запись видео в высоком разрешении и богатая комплектация. Что касается минусов, ничего существенного нам выявить не удалось. Как нам кажется, автомобильный видеорегистратор Prestigio RoadRunner 600GPSDL полностью оправдывает свою стоимость и сумеет заполучить доверие покупателей.