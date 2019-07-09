Обзор Programming Hub: Learn to Code. Учимся программировать

Уроки

Сегодня мы поговорим о достаточно интересной образовательной программе Programming Hub: Learn to Code, которая предоставляет вам возможность изучать языки программирования с самых низов. Приложение условно бесплатное, очень стильно изготовлено и дает массу полезной информации. Осталось только изучить тонкости.

Практика

Мне очень понравилось, как в Programming Hub: Learn to Code демонстрируют информацию и как ее преподносят пользователю. Например, если вы вообще ничего не знаете о программировании и впервые видите теги HTML, то программа расскажет вам все детали, объяснит, почему какие-то теги имеют закрывающий вариант, а какие-то нет. Многие спешат бежать в сторону практики, но на деле нужно понимать и теорию — большая часть проблем при написании кода исходит именно от незнания базовых вещей и понятий. К примеру, есть пользователи, которые годами верстают сайты и не знают, что H1 больше, чем H6 и так далее. В этом плане программа занятий мне очень понравилась, ведь она в пошаговом варианте рассказывает все детали и объясняет, почему тот или иной элемент должен стоять на своем месте. Это понравится и тем, кто ранее не пользовался подобными языками программирования, но очень хочет научиться.

Платный контент

Довольно интересно, что прямо в программе вам дают возможность попрактиковаться в программировании. Это очень полезно, так как читать и узнавать информацию одно, а проверять свои навыки на практике — совсем другое. Например, вам сначала покажут структуру документа, а потом попросят из случайных элементов выстроить свою собственную структуру. Это позволяет визуально привыкнуть к коду, научиться правильно понимать открытые и закрыто теги. Конечно, написать полноценную страницу внутри приложения вам не дадут, так как смартфон немного ограничен и не может запустить свой сервер для работы с HTML или PHP, но проверить базовые вещи или куски кода вы можете. Это полезно и приятно — сразу понимаешь, что у тебя есть некий прогресс и что можно двигаться дальше, получая наслаждение от прогресса. Думаю, есть и более продвинутые варианты практики, но и здесь все довольно неплохо.

Итог

Логично, что разработчики Programming Hub: Learn to Code не предоставят вам абсолютно все курсы и программы бесплатно. Это было бы крайне невыгодно разработчикам программы, так как заработка просто не было бы. Тем не менее, вам дают приличную дозу базовых уроков, позволяющих потренироваться и понять основы, а потом уже решить тратить деньги на покупку новых курсов или это не ваше. Мне лично такой подход импонирует, ведь вы можете наслаждаться качественным софтом и получать контент без рекламы, а при необходимости вам еще и предоставляют возможность недорого купить полный набор курсов для изучения того или иного языка программирования. Вероятно, кому-то такое не понравится, но давайте не будем забывать, что бесплатный сыр только в мышеловке и просто так никто не будет учить вас программированию, тем более на таком высоком уровне.

Если вы никогда не сталкивались с программированием, а теперь вам это необходимо для работы или просто хочется узнать нечто новое, то обязательно обратите внимание на данный продукт. Разработчики предоставляют огромную базу уроков, которые открывают вам мир программирования, а дальше все зависит уже от вас. Можно изучать базовые вещи и потом на компьютере пробовать и экспериментировать, можно работать исключительно на смартфоне. Главное постоянно этим заниматься — изучить программирование за один подход не получится.