Обзор Простые рецепты. Готовим с радостью

Готовим

Сегодня мы поговорим о крайне полезных вещах, которые вам пригодятся и сделаю вашу жизнь проще. Готовка — довольно сложный процесс, которые требует от вас массы усилий, навыков и сноровки. Но, если готовить по крайне простым рецептам, то ничего сложного не будет, а если еще и рецепт пропишут по пунктам, то вообще сказка. Вот именно о таком приложении мы сегодня и поговорим.

Главное меню

Очень полезно, что в приложении есть информация о том, как нужно готовить то или иное блюдо. То есть, вы берете смартфон, открываете главное меню, о котором мы говорим позже, открываете то блюдо, которое вам понравилось. И так есть вкладка с пунктами, которые помогут вам приготовить то или иное блюдо — достаточно идти по шагам и делать все так, как рекомендует приложение. Например, в программе написано — покрошите крабовые палочки, потом покрошите сыр, перемешайте это все с соусом и потом нанесите на лаваш тонким слоем. Значит, нужно именно так и делать — пункт за пунктом. Благо, это приложение не просто так получило свое название и ничего сложного в нем вы не увидите. Некоторые рецепты не переваливают и за десять пунктов, не говоря уже о примере — там всего 5 пунктов приготовления. Очень полезно иметь такие вот советы, ведь далеко не все разбираются в тонкостях готовки.

Особенности

Очень понравилось, как разработчики реализовали главное меню программы — оно очень красочное и понятное, сразу появляется желание что-то приготовить. К примеру, в верху приложения указано меню с рецептом дня — это самый популярный рецепт на текущий момент, который добавили сегодня. Далее идут категории — завтрак, перекусы, обед и ужин. Вы можете выбрать ту категорию, которая вас интересует, после чего просмотреть блюда, которые там представлены. Это очень удобно, если вы еще не знаете, что хочется приготовить, но примерно понимаете, в какой категории должно находиться блюдо. Да и категории достаточно правильно указаны, чтобы вы не путались и понимали, что где расположено. Если прокрутить меню приложения дальше, то вы заметите более детальное разбиение на категории — холодные закуски и тд. Тоже удобно, осталось только все это изучить и просмотреть.

Итог

Очень понравились некоторые мелочи, позволяющие воспринимать информацию и приложение в целом под более приятным углом. Во-первых, у рецептов есть оценки и если вы посмотрите на несколько оценок, то поймете, что люди действительно пробуют, готовят и ставят свое мнение. У действительно хороших и простых рецептов оценки высокие и их достаточно много, а посредственные рецепты или странные уходят с низкими оценками. Это позволяет отсеивать то, что, скорее всего, вас разочарует. Также в приложении есть пункт с покупками — если вы решили приготовить блюдо и не хотите в отдельном приложении что-то записывать, то можно просто в описании блюда нажать на кружки возле нужного ингредиента и он отправится в отдельное меню. В магазине просто открываете его, смотрите и закупаетесь. Мелочь, но очень приятная и удобная — можно не загружать отдельного приложения.

Для фанатов готовки, которые ранее не пробовали ничего сложнее доширака, данное приложение будет настоящим подарком — все очень просто реализовано, без ненужной информации, плюс вы можете быстро приготовить почти все, что здесь представлено. Есть очень простые блюда, есть нечто более сложное, у всего есть оценки, детальное описание ингредиентов и, что самое приятное, реальные фотографии конечного результата. Советую всем попробовать, ведь это действительно поможет в повседневной жизни.