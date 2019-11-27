Обзор Quizlet. Учим язык по карточкам

2019-11-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Quizlet; [78]
Сегодня мы поговорим о достаточно полезном приложении Quizlet, которое выглядит очень симпатично и позволяет за довольно короткий срок увеличить количество лексики, которую вы уже знаете. Это очень удобное приложение, которое работает даже в режиме оффлайн и не требует от вас дополнительных расходов на покупку подписки. Идеально.

Курсы

Приложение буквально переполнено различными интересными наборами курсов, которые позволяют в довольно удобной форме изучать язык и узнавать новые слова. Это большое преимущество, ведь иногда программы подобного рода просто не могут выдать необходимое количество лексики. С данным приложением таких проблем нет, ведь разработчики дали возможность пользователям создавать свои собственные курсы и это работает очень хорошо. Пользователи создают свои наборы слов, добавляют иллюстрации для большей наглядности и развивают наборы самостоятельно. Благодаря этому в приложении очень много слов и вы можете быстро развиваться в этом направлении, изучая нужные вам слова. Да и создавать наборы могут далеко не все пользователи, что автоматически откидывает шанс того, что в карточках будут ошибки. В этом плане приложение порадовало своей продуманностью и гибкими возможностями.

Учеба

Процесс обучения проходит в довольно интересной форме, которая лично мне очень понравилась. Вы выбираете курс, после чего открывается окно с надписью на английском (в моем случае) и несколькими вариантами перевода на русском языке. Далее, вы читаете надпись в оригинале и выбираете перевод, который, по вашему мнению, является правильным. Если ответ верный, то карточка засчитывается как изученная, а если нет — вам показывают правильный перевод и карточка отправляется на повторное изучение. Таким образом вы исключаете шанс изучения тех слов, которые вы и без того знаете, плюс всегда после совершения ошибки есть возможность переучить слово и сдать его уже без ошибок. Такая форма обучения позволяет не переживать о массе вещей вроде повторений того, что вы и так знаете, плюс в целом механика довольно приятная. Странно, что другие ресурсы ее не используют.

Платная подписка

Стоит отметить, что разработчики в своем приложении дают возможность изучать языки бесплатно, но в довольно ограниченном формате. Кроме того, в бесплатной форме частенько появляется реклама, которая пусть и не раздражает, но все же довольно неплохо портит нервную систему. Платная же подписка представлена в двух вариантах — есть базовая Quizlet Go, которая позволяет работать в оффлайне, включает ночной режим и работу без рекламы, а есть Quizlet Plus, которая позволяет загружать свои изображения, сканировать материалы, создавать неограниченное количество курсов и так далее. Второй вариант нужен скорее тем, кто стремится создавать курсы, а не учить язык. Для тех, кто хочет тренироваться с карточками первый вариант подойдет лучше — он дешевле, а все необходимые функции предоставляет. Что может быть лучше? Есть еще подписка для преподавателей, но она нам недоступна по понятным причинам.

Итог

Приложение Quizlet подходит тем пользователям, которые уже изучили базовые моменты языка и хотят расширить свою лексику. Если у вас пока что нет даже базовых знаний, то лучше все же уделить время другим приложениям, которые дают возможность узнать базовые вещи и правила, а потом уже учить лексику. Или же занимайтесь параллельно, чтобы и слова узнавать, и базовые правила. К счастью, формат работы с карточками очень удобен в повседневной жизни и отнимает минимум времени.

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