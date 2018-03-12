Обзор Reddit. Лучшее приложение для чтения

2018-03-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Reddit; [66]
В силу своей профессии, мне нужно постоянно находиться на волне самой интересной и свежей информации. Для этого можно сидеть часами и листать самые разные интернет-сайты, изучать информацию из источников, которые эти данные откуда-то переписали, либо же пользоваться Reddit. Как показывает практика, здесь раньше всего появляется интересная информация и если вы любите получать удовольствие от того, что узнаете все раньше остальных, это это шикарный вариант. Сегодня я расскажу вам про отличный клиент для чтения Reddit, который мне лично помогает в работе, а вам он позволит получать информацию из первоисточника. Многие блогеры и инсайдеры сидят на этой платформе, это один из самых популярных форумов на планете, где можно получить просто тьму полезного контента. Осталось только решить как именно его получать и как отсеивать ненужное. Об этом мы и поговорим сегодня, в том числе.

Лента новостей

На главной странице приложения вам будут показывать только те посты, на темы которых вы подписались. К примеру, я подписался на тему с играми и получаю в ленту исключительно новости из этой темы, не просматривая тонну шлака и ненужных мне новостей. Если вы хотите получать больше информации сразу от нескольких категорий, то просто находите нужный контент, подписываетесь и получаете все это в свою ленту. Для того, чтобы удобно просматривать контент, можно выбрать компактную или большую демонстрацию изображений в ленте. Помимо этого, вверху есть фильтр, позволяющий вам просматривать новости по популярности, даже выхода и так далее. Для меня это важная функция, так как категорий очень много в ленте и лучше сначала посмотреть самое популярное, а потом, если ничего интересного там нет, можно будет листать дальше и смотреть уже по новизне публикации.

Комментарии

Стоит понимать, что Reddit это форум и важнейшей составляющей любого форума являются комментарии. То есть, если вы хотите пообщаться с людьми, обсудить какую-то тему или получить комментарий от опытных и знающих людей, то здесь с этим все круто. Иногда в комментариях получаешь больше полезной информации, чем в самой новости, иногда большие компании с официального аккаунта дают какой-то ответ. Например, не может парень найти видеокарту себе в компьютер, хотя ждал четыре месяца. В комментариях быстро посоветовали небольшие магазины, где можно купить видеокарту с доставкой. Круто же.

Настройки

Для меня очень важным параметром оценки приложения является возможность настройки контента под себя любимого. Не могу сказать, что в этом приложении все шикарно и вы получаете громадный набор настроек на все случаи жизни, но некоторые моменты порадовали. Можно настроить уведомления, можно настроить тему, можно быстро переключаться между разными пользователями, если у вас два или больше аккаунта, то это круто. Плюс, можно отключить показ изображений, можно отключить автоматическое проигрывание анимаций и так далее. Очень крутая штука на тот случай, если у вам мало трафика.

Итог

Для тех людей, которые знают английский язык на уровне чтения данное приложение позволит получать массу контента в удобном режиме. Я не могу сказать, что я прямо погружен в эту сеть и являюсь опытным пользователем, но это самая крутая возможность получать информацию раньше информационных порталов и ресурсов. Для меня это важно, так как я журналист и мне нужно доносить до своей аудитории информацию раньше остальных, для обычного же пользователя это возможность получать контент от первоисточника. Не всегда контент классный, нужно много перебирать, но оно того стоит.


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