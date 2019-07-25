Обзор Redfin. Покупаем себе домик...

Дома на карте

Давайте выберем себе домик за 50 миллионов долларов где-то в Беверли-Хиллз. Думаете, что это сложно или у вас просто нет 50 миллионов лишних долларов? Не беда, есть приложение Redfin, которое предоставляет возможность выбирать особняки по всему миру не выходя из дома. Да что дома, даже с кресла вставать не нужно! Итак, выберем же дом своей мечты.

Информация о доме

Выбор жилья — достаточно интересный процесс, который требует от пользователя определенной внимательности. И очень приятно, что разработчики реализовали карту с отметками всех домов — это позволяет быстрее сориентироваться на пространстве и выбрать ту локацию, где вы хотите жить. К примеру, есть люди, которые очень хотят жить на берегу океана. Чтобы не искать названия улиц и не экспериментировать с подбором нужного дома, вы просто открываете на карте все дома, выбираете нужный и все, можно его оценивать и изучать. Кроме того, вы можете выбрать область, на которой хочется купить дом или квартиру, и смотреть варианты исключительно там. Это довольно приятный бонус, который не реализован или плохо реализован у большинства конкурентов. Здесь же карта работает так, как нужно, нет ничего лишнего или ненужного, все работает так, как нужно. Пользуйтесь обязательно.

После того, как вы подобрали подходящую вам локацию и изучили возможные варианты, можно приступать к более детальному изучению вариантов. Нажимаете на иконку нужного вам дома, ориентируясь по целе или по расположению на карте, после чего открывается меню самого дома и там уже можно получать более детальную информацию. Например, здесь сразу открывается поле с фотографиями дома — есть виды с разных ракурсов и вы можете пролистать все фото, чтобы получить более детальное представление о возможной будущей покупке. Под фотографиями дома указана его стоимость, количество комнат, ванных комнат и общая площадь в квадратных футах. Немного ниже не тех же картах указана площадь участка дома — вы можете посмотреть на то, сколько занимает ваша территория места, как она выглядит и какие есть дороги рядом или что-то еще в таком духе. Это тоже удобная мелочь.

Итог

После этого уже идет максимально детальная информация со всеми деталями и особенностями. Первая часть меню для тех, кто хочет бегло ознакомиться с домом, а вторая — для тех, кто уже присмотрел себе вариант и теперь хочет изучить все тонкости. Здесь указано, сколько дом находится в продаже через данное приложение, какая цена за один квадратный фут, в каком городе расположен дом и какая у него площадь в акрах. Можно получить еще более детальную информацию по одному клику, но она нужна скорее при оформлении бумаг — слишком уж много там данных. В конце меню вы можете заказать тур по дому на нужное вам число, чтобы с вами связался менеджер и показал нужный объект. Это шикарный бонус для тех, кто задумался о приобретении дома и хочет посмотреть его, изучив каждую мелочь и каждую комнату. Вероятно, это лучшее меню в приложении про недвижимость, которое я только видел за время написания обзоров.

Приложение Redfin создано специально для тех, кто решил приобрести жилье в любой точке мира и хочет сделать это максимально удобно. Вы можете выбрать себе квартиру, пентхаус или здоровенную виллу за 50 миллионов долларов не вставая с дивана — просто берете в руки смартфон, открываете приложение и ищите то, что вам больше всего нравится. Кому-то подойдет домик у моря, кто-то больше ценит квартиры в центре города. Здесь уже все зависит от вашего желания и бюджета, а приложение лишь дает возможность выбирать и сравнивать.